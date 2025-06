Juventus x Manchester City: Palpite de Placar Exato - Mundial de Clubes FIFA - 26/06

O duelo entre Juventus e Manchester City, marcado para quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Camping World Stadium, encerra a fase de grupos para as equipes do Grupo G no Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Ambas já estão classificadas para a próxima fase, com duas vitórias em dois jogos, mas o embate define quem avança em primeiro lugar.

A expectativa é de um jogo mais controlado, mas ainda com possibilidades de um placar movimentado entre dois dos elencos mais fortes do torneio.