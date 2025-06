Juventus x Manchester City: Palpites e Onde Assistir - Copa do Mundo de Clubes

Juventus x Manchester City: confira os palpites para o jogo que ocorre no Camping World Stadium, em Orlando, na quinta-feira, 26/06/2025, às 16h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Juventus x Manchester City Palpites – Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025



Palpite 1 – Resultado Final: Empate



Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5 gols



Palpite 3 – Ambas Equipas Marcam: Sim



Palpite 1 – Resultado Final: Empate

Com ambos os times já classificados para as oitavas de final, este confronto vale apenas a liderança do Grupo G. A Juventus tem vantagem histórica sobre o Manchester City, com três vitórias e dois empates nos cinco últimos encontros.

Considerando que ambas as equipes podem poupar alguns titulares e que o histórico recente aponta para jogos equilibrados, o empate surge como resultado mais provável.

Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5 gols

Nas duas primeiras rodadas, os times demonstraram grande poder ofensivo. A Juventus marcou 9 gols em dois jogos, enquanto o Manchester City balançou as redes 8 vezes no mesmo período.

Com os dois ataques em grande fase e sem a pressão da classificação, a tendência é que seja um jogo mais aberto e com mais espaços para os gols surgirem.

Palpite 3 – Ambas Equipas Marcam: Sim

Tanto Juventus quanto Manchester City chegam à rodada final com excelentes médias ofensivas na competição. O time italiano marcou em todos os jogos até aqui, assim como os Citizens.

Com ambas as equipes já classificadas e podendo jogar de forma mais solta, é provável que os dois times consigam balançar as redes adversárias neste duelo entre gigantes europeus.

Juventus x Manchester City – Onde Assistir

Juventus x Manchester City se enfrentam na quinta-feira, 26/06/2025, às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. A transmissão será feita pelo SporTV, CazéTV (YouTube), DAZN e Globoplay.

Ficha do Jogo: