Juventus x Manchester City: Onde Assistir ao Vivo - Mundial de Clubes FIFA - 26/06

Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (26/06), às 16h00 (horário de Brasília), no Camping World Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo G no Mundial de Clubes da FIFA 2025.

As duas equipes chegam com foco total na classificação. A Juventus vem alternando atuações defensivas e de contra-ataque, enquanto o Manchester City exibe sua característica dominância na posse de bola e criação de chances.

Confira abaixo onde assistir Juventus x Manchester City ao vivo e três palpites inteligentes com base nas odds da Bet365.