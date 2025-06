Juventus x Manchester City: Palpites com Odds 5+ - Mundial de Clubes FIFA - 26/06

Juventus e Manchester City duelam nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), no Camping World Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes FIFA 2025. Ambos os times já estão classificados, mas o jogo vale a liderança da chave.

Com times em ótimo momento, a Juve venceu os dois primeiros jogos com autoridade, e o City aplicou 6x0 no Al-Ain, o duelo promete equilíbrio e boas oportunidades de lucro com odds acima de 5.00, especialmente em mercados alternativos como placar exato e artilheiro.