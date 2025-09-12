- V
Juventus x Inter Palpite, Odds +13, Onde Assistir, Campeonato Italiano, 13/09/2025
Juventus x Inter: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A partida entre Juventus x Inter acontece no sábado, 13 de setembro, às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Juventus, em Turim. O confronto é válido pela Serie A do Campeonato Italiano 2025/2026. Juventus x Inter passa ao vivo no Brasil via Disney+.
Será um duelo entre a consistência da líder Juventus e o poder ofensivo da Internazionale, em jogo que pode mexer com a parte de cima da tabela.
Juventus x Inter Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Juventus: 2.78
- 🎯 Empate: 3.04
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.86
Juventus x Inter Palpites Alternativos
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.18
- 🎯 Vitória da Inter: 2.77
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 4.99
⚖️ Juventus x Inter Palpite Odds Médias
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.84
- 🎯 Handicap Asiático - Juventus (0): 1.85
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5: 3.80
🚀 Juventus x Inter Palpite Odds Altas
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.90
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 13.26
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Inter Milão: 6.32
Juventus x Inter: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Juventus x Inter - Campeonato Italiano
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Juventus, Turim
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Juventus x Inter: Escalações prováveis
Juventus: Michele Di Gregorio; João Mário, Federico Gatti, Pierre Kalulu, Bremer; Lloyd Kelly, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Francisco Conceição; Jonathan David, Kenan Yildiz.
Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries; Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Petar Sucic; Lautaro Martínez, Marcus Thuram.
Como Juventus e Inter Chegam Para o Confronto
Juventus e Inter potagonizam um duelo de gigantes logo nas primeiras rodadas.
A Juventus lidera a tabela, com 6 pontos em 2 jogos, 100% de aproveitamento, 2 vitórias, 3 gols marcados e nenhuma derrota sofrida.
Já a Inter aparece em 6º lugar, com 3 pontos, após 1 vitória e 1 derrota, somando 6 gols marcados e 2 sofridos.
No setor ofensivo, a Inter se destaca em volume de gols, com média de 3 por jogo, enquanto a Juventus tem média de 1,5 gol, mas apresenta maior eficiência esperada, com 2,26 gols esperados por partida contra 1,95 dos visitantes.
Em finalizações, o confronto também promete emoção: 19 chutes por jogo da Juventus contra 18 da Inter, sinalizando ataque ativo para ambos os lados.
Juventus x Inter: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Juventus x Inter: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Juventus x Inter: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
