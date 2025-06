Juventus x Manchester City: Palpites com Odds Altas - Mundial de Clubes FIFA - 26/06

Juventus e Manchester City se enfrentam no dia 26 de junho, às 16h00 (horário de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes FIFA 2025.

Este confronto reúne duas potências que chegam embaladas por campanhas 100% e que já garantiram classificação, mas agora brigam pela liderança do grupo.

O cenário sugere equilíbrio, possibilidade de mudanças nas escalações e apostas com retorno elevado, principalmente em mercados alternativos com odds altas.