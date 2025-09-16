Juventus x Borussia Dortmund Palpite - Odds 3+, 5+, UEFA Champions League (16/09)

Juventus e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, 16 de setembro, pela primeira rodada da Champions League 2025/2026. A bola rola a partir das 16:00 (horário de Brasília) no Juventus Stadium, em Turim, na Itália.

A partida marca a estreia de duas potências europeias na maior competição de clubes do mundo. Ambos os times chegam em excelente fase, vindo de sequências invictas e com ataques muito eficientes em seus campeonatos nacionais.

Confira nossos palpites de Juventus x Borussia Dortmund, saiba onde assistir ao vivo e veja as análises completas. Aproveite para conferir também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Juventus x Borussia Dortmund: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.82

🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.70

🎯 Juventus para marcar o primeiro gol - odd 1.69



Para os palpites de Juventus x Borussia Dortmund, analisamos o grande potencial ofensivo das duas equipes. O momento atual dos times sugere uma partida aberta e com boas chances de gols para os dois lados, o que se reflete em nossas escolhas.

Palpites Alternativos Juventus x Borussia Dortmund

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A força da Juventus jogando em casa e a consistência do seu ataque nos levam a explorar mercados de resultado combinado com gols.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca opções além do básico. O histórico recente e a fase dos italianos justificam o favoritismo, mesmo contra um adversário tão qualificado como o Dortmund.



🎯 Resultado Final: Juventus - odd 2.02

🎯 Juventus vence e Ambos marcam - odd 3.75

🎯 Resultado Correto: 2-1 Juventus - odd 8.20



Super Palpites Juventus x Borussia Dortmund

Se a sua busca é por uma odd realmente elevada, um palpite no placar exato pode ser o caminho. Considerando o poder de fogo dos dois times, um placar movimentado, mas com vitória dos mandantes, parece um cenário plausível e de alto valor.



🚀 Resultado Exato: 2 a 1 para a Juventus - odd 8.20



💰 Palpites de Odds Baixas Juventus x Borussia Dortmund



🔵 Mais de 2.5 gols - odd 1.82

🟢 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.70

🟡 Juventus para marcar o primeiro gol - odd 1.69



⚖️ Palpites de Odds Médias Juventus x Borussia Dortmund



🔵 Dusan Vlahovic para marcar a qualquer momento - odd 2.65

🟢 Juventus vence e Ambos os times marcam - odd 3.75

🟡 Empate no intervalo - odd 2.25



🚀 Palpites de Odds Altas Juventus x Borussia Dortmund



🔵 Serhou Guirassy para ser o primeiro marcador - odd 6.00

🟢 Resultado Exato: 1 a 1 - odd 6.00

🟡 Resultado Exato: 2 a 1 para a Juventus - odd 8.20



Juventus x Borussia Dortmund: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Juventus x Borussia Dortmund - Champions League 2025/2026

📅 Data: 16/09/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Juventus Stadium, Turim (Itália)

📺 Transmissão: HBO Max



Como Juventus e Borussia Dortmund Chegam Para o Confronto

A estreia na Champions League coloca frente a frente duas equipes em grande momento. A Juventus chega embalada por cinco vitórias consecutivas, incluindo triunfos importantes no campeonato nacional e até mesmo sobre o próprio Dortmund em um amistoso de pré-temporada.

O Borussia Dortmund também não fica atrás, com uma sequência de quatro jogos sem perder e um ataque que marcou 26 gols nos últimos dez jogos. A partida promete ser um confronto direto entre dois dos ataques mais poderosos da Europa neste início de temporada.

Últimos Jogos da Juventus

A Juventus vive uma fase excelente, com um ataque que tem funcionado muito bem, marcando 24 gols nos últimos dez jogos. A defesa, no entanto, ainda busca a solidez ideal, tendo sido vazada 14 vezes no mesmo período, o que reforça a tendência de jogos com gols.



✅ Juventus 4x3 Inter de Milão - Serie A



✅ Genoa 0x1 Juventus - Serie A



✅ Juventus 2x0 Parma - Serie A



✅ Atalanta 1x2 Juventus - Amistoso



✅ Borussia Dortmund 1x2 Juventus - Amistoso



Últimos Jogos do Borussia Dortmund

O time alemão também se destaca pela força ofensiva, mas demonstra certa irregularidade defensiva. Nos últimos dez confrontos, o Dortmund marcou impressionantes 26 gols, mas sofreu 12, mostrando que seus jogos costumam ser bastante movimentados.



✅ Heidenheim 0x2 Borussia Dortmund - Bundesliga



✅ Borussia Dortmund 3x0 Union Berlin - Bundesliga



🟡 St. Pauli 3x3 Borussia Dortmund - Bundesliga



✅ RW Essen 0x1 Borussia Dortmund - DFB Pokal



❌ Borussia Dortmund 1x2 Juventus - Amistoso



Nossa Opinião para Juventus x Borussia Dortmund

Esperamos uma partida muito equilibrada, mas com um ligeiro favoritismo para a Juventus. O fator casa e a sequência de vitórias, incluindo um resultado positivo no confronto direto mais recente, dão uma pequena vantagem ao time italiano.

Contudo, a força do ataque do Borussia Dortmund não pode ser ignorada. Por isso, a nossa expectativa é de um jogo com gols para ambos os lados, onde a equipe que cometer menos erros defensivos e aproveitar melhor suas chances sairá com a vitória.