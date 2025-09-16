Assine UOL
Juventus
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
UEFA Champions League - World Wide
Allianz Stadium
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.4
2
3.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.68
2
4.12
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.86
x
3.6
2
4.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.88
x
3.55
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.87
x
3.6
2
4.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.09.2025 às 08:40

Juventus x Borussia Dortmund Palpite - Odds 3+, 5+, UEFA Champions League (16/09)

Publicado
16.09.2025
Atualizado em
16.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Juventus e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, 16 de setembro, pela primeira rodada da Champions League 2025/2026. A bola rola a partir das 16:00 (horário de Brasília) no Juventus Stadium, em Turim, na Itália.


A partida marca a estreia de duas potências europeias na maior competição de clubes do mundo. Ambos os times chegam em excelente fase, vindo de sequências invictas e com ataques muito eficientes em seus campeonatos nacionais.


Confira nossos palpites de Juventus x Borussia Dortmund, saiba onde assistir ao vivo e veja as análises completas. Aproveite para conferir também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Juventus x Borussia Dortmund: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.82

  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.70

  • 🎯 Juventus para marcar o primeiro gol - odd 1.69


Para os palpites de Juventus x Borussia Dortmund, analisamos o grande potencial ofensivo das duas equipes. O momento atual dos times sugere uma partida aberta e com boas chances de gols para os dois lados, o que se reflete em nossas escolhas.


Palpites Alternativos Juventus x Borussia Dortmund


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A força da Juventus jogando em casa e a consistência do seu ataque nos levam a explorar mercados de resultado combinado com gols.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca opções além do básico. O histórico recente e a fase dos italianos justificam o favoritismo, mesmo contra um adversário tão qualificado como o Dortmund.



  • 🎯 Resultado Final: Juventus - odd 2.02

  • 🎯 Juventus vence e Ambos marcam - odd 3.75

  • 🎯 Resultado Correto: 2-1 Juventus - odd 8.20


Super Palpites Juventus x Borussia Dortmund


Se a sua busca é por uma odd realmente elevada, um palpite no placar exato pode ser o caminho. Considerando o poder de fogo dos dois times, um placar movimentado, mas com vitória dos mandantes, parece um cenário plausível e de alto valor.



  • 🚀 Resultado Exato: 2 a 1 para a Juventus - odd 8.20


💰 Palpites de Odds Baixas Juventus x Borussia Dortmund



  • 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 1.82

  • 🟢 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.70

  • 🟡 Juventus para marcar o primeiro gol - odd 1.69


⚖️ Palpites de Odds Médias Juventus x Borussia Dortmund



  • 🔵 Dusan Vlahovic para marcar a qualquer momento - odd 2.65

  • 🟢 Juventus vence e Ambos os times marcam - odd 3.75

  • 🟡 Empate no intervalo - odd 2.25


🚀 Palpites de Odds Altas Juventus x Borussia Dortmund



  • 🔵 Serhou Guirassy para ser o primeiro marcador - odd 6.00

  • 🟢 Resultado Exato: 1 a 1 - odd 6.00

  • 🟡 Resultado Exato: 2 a 1 para a Juventus - odd 8.20


Juventus x Borussia Dortmund: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Juventus x Borussia Dortmund - Champions League 2025/2026

  • 📅 Data: 16/09/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Juventus Stadium, Turim (Itália)

  • 📺 Transmissão: HBO Max


Como Juventus e Borussia Dortmund Chegam Para o Confronto


A estreia na Champions League coloca frente a frente duas equipes em grande momento. A Juventus chega embalada por cinco vitórias consecutivas, incluindo triunfos importantes no campeonato nacional e até mesmo sobre o próprio Dortmund em um amistoso de pré-temporada.


O Borussia Dortmund também não fica atrás, com uma sequência de quatro jogos sem perder e um ataque que marcou 26 gols nos últimos dez jogos. A partida promete ser um confronto direto entre dois dos ataques mais poderosos da Europa neste início de temporada.


Últimos Jogos da Juventus


A Juventus vive uma fase excelente, com um ataque que tem funcionado muito bem, marcando 24 gols nos últimos dez jogos. A defesa, no entanto, ainda busca a solidez ideal, tendo sido vazada 14 vezes no mesmo período, o que reforça a tendência de jogos com gols.



  • ✅ Juventus 4x3 Inter de Milão - Serie A

  • ✅ Genoa 0x1 Juventus - Serie A

  • ✅ Juventus 2x0 Parma - Serie A

  • ✅ Atalanta 1x2 Juventus - Amistoso

  • ✅ Borussia Dortmund 1x2 Juventus - Amistoso


Últimos Jogos do Borussia Dortmund


O time alemão também se destaca pela força ofensiva, mas demonstra certa irregularidade defensiva. Nos últimos dez confrontos, o Dortmund marcou impressionantes 26 gols, mas sofreu 12, mostrando que seus jogos costumam ser bastante movimentados.



  • ✅ Heidenheim 0x2 Borussia Dortmund - Bundesliga

  • ✅ Borussia Dortmund 3x0 Union Berlin - Bundesliga

  • 🟡 St. Pauli 3x3 Borussia Dortmund - Bundesliga

  • ✅ RW Essen 0x1 Borussia Dortmund - DFB Pokal

  • ❌ Borussia Dortmund 1x2 Juventus - Amistoso


Nossa Opinião para Juventus x Borussia Dortmund


Esperamos uma partida muito equilibrada, mas com um ligeiro favoritismo para a Juventus. O fator casa e a sequência de vitórias, incluindo um resultado positivo no confronto direto mais recente, dão uma pequena vantagem ao time italiano.


Contudo, a força do ataque do Borussia Dortmund não pode ser ignorada. Por isso, a nossa expectativa é de um jogo com gols para ambos os lados, onde a equipe que cometer menos erros defensivos e aproveitar melhor suas chances sairá com a vitória.

Ver mais Ver menos

Juventus x Borussia Dortmund: Palpite do Dia

Juventus Vence
Superbet logo
1.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Benfica - Qarabag
1
1.23
Real Madrid - Marseille
1
1.37
Juventus - Borussia Dortmund
1
1.87
Múltipla
3.15
x
Aposta
20
=
Ganhos
63.02
Apostar agora

Juventus x Borussia Dortmund: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Juventus x Borussia Dortmund: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Borussia Dortmund
1 - 2
Juventus
2014 UEFA Champions League
Borussia Dortmund
0 - 3
Juventus
2014 UEFA Champions League
Juventus
2 - 1
Borussia Dortmund

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Juventus
Empate
Borussia Dortmund

Jogo Responsável


Apostas são para maiores de idade e devem ser encaradas como diversão, jamais comprometendo o dinheiro de contas pessoais ou familiar. Lembre-se que o jogo responsável é fundamental para uma experiência positiva e segura. Siga as orientações de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Juventus
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Borussia Dortmund
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte