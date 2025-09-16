- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- D
Juventus x Borussia Dortmund Palpite - Odds 3+, 5+, UEFA Champions League (16/09)
Juventus e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, 16 de setembro, pela primeira rodada da Champions League 2025/2026. A bola rola a partir das 16:00 (horário de Brasília) no Juventus Stadium, em Turim, na Itália.
A partida marca a estreia de duas potências europeias na maior competição de clubes do mundo. Ambos os times chegam em excelente fase, vindo de sequências invictas e com ataques muito eficientes em seus campeonatos nacionais.
Confira nossos palpites de Juventus x Borussia Dortmund, saiba onde assistir ao vivo e veja as análises completas. Aproveite para conferir também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Juventus x Borussia Dortmund: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.82
- 🎯 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.70
- 🎯 Juventus para marcar o primeiro gol - odd 1.69
Para os palpites de Juventus x Borussia Dortmund, analisamos o grande potencial ofensivo das duas equipes. O momento atual dos times sugere uma partida aberta e com boas chances de gols para os dois lados, o que se reflete em nossas escolhas.
Palpites Alternativos Juventus x Borussia Dortmund
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A força da Juventus jogando em casa e a consistência do seu ataque nos levam a explorar mercados de resultado combinado com gols.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca opções além do básico. O histórico recente e a fase dos italianos justificam o favoritismo, mesmo contra um adversário tão qualificado como o Dortmund.
- 🎯 Resultado Final: Juventus - odd 2.02
- 🎯 Juventus vence e Ambos marcam - odd 3.75
- 🎯 Resultado Correto: 2-1 Juventus - odd 8.20
Super Palpites Juventus x Borussia Dortmund
Se a sua busca é por uma odd realmente elevada, um palpite no placar exato pode ser o caminho. Considerando o poder de fogo dos dois times, um placar movimentado, mas com vitória dos mandantes, parece um cenário plausível e de alto valor.
- 🚀 Resultado Exato: 2 a 1 para a Juventus - odd 8.20
💰 Palpites de Odds Baixas Juventus x Borussia Dortmund
- 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 1.82
- 🟢 Ambos os times marcam: Sim - odd 1.70
- 🟡 Juventus para marcar o primeiro gol - odd 1.69
⚖️ Palpites de Odds Médias Juventus x Borussia Dortmund
- 🔵 Dusan Vlahovic para marcar a qualquer momento - odd 2.65
- 🟢 Juventus vence e Ambos os times marcam - odd 3.75
- 🟡 Empate no intervalo - odd 2.25
🚀 Palpites de Odds Altas Juventus x Borussia Dortmund
- 🔵 Serhou Guirassy para ser o primeiro marcador - odd 6.00
- 🟢 Resultado Exato: 1 a 1 - odd 6.00
- 🟡 Resultado Exato: 2 a 1 para a Juventus - odd 8.20
Juventus x Borussia Dortmund: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Juventus x Borussia Dortmund - Champions League 2025/2026
- 📅 Data: 16/09/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Juventus Stadium, Turim (Itália)
- 📺 Transmissão: HBO Max
Como Juventus e Borussia Dortmund Chegam Para o Confronto
A estreia na Champions League coloca frente a frente duas equipes em grande momento. A Juventus chega embalada por cinco vitórias consecutivas, incluindo triunfos importantes no campeonato nacional e até mesmo sobre o próprio Dortmund em um amistoso de pré-temporada.
O Borussia Dortmund também não fica atrás, com uma sequência de quatro jogos sem perder e um ataque que marcou 26 gols nos últimos dez jogos. A partida promete ser um confronto direto entre dois dos ataques mais poderosos da Europa neste início de temporada.
Últimos Jogos da Juventus
A Juventus vive uma fase excelente, com um ataque que tem funcionado muito bem, marcando 24 gols nos últimos dez jogos. A defesa, no entanto, ainda busca a solidez ideal, tendo sido vazada 14 vezes no mesmo período, o que reforça a tendência de jogos com gols.
- ✅ Juventus 4x3 Inter de Milão - Serie A
- ✅ Genoa 0x1 Juventus - Serie A
- ✅ Juventus 2x0 Parma - Serie A
- ✅ Atalanta 1x2 Juventus - Amistoso
- ✅ Borussia Dortmund 1x2 Juventus - Amistoso
Últimos Jogos do Borussia Dortmund
O time alemão também se destaca pela força ofensiva, mas demonstra certa irregularidade defensiva. Nos últimos dez confrontos, o Dortmund marcou impressionantes 26 gols, mas sofreu 12, mostrando que seus jogos costumam ser bastante movimentados.
- ✅ Heidenheim 0x2 Borussia Dortmund - Bundesliga
- ✅ Borussia Dortmund 3x0 Union Berlin - Bundesliga
- 🟡 St. Pauli 3x3 Borussia Dortmund - Bundesliga
- ✅ RW Essen 0x1 Borussia Dortmund - DFB Pokal
- ❌ Borussia Dortmund 1x2 Juventus - Amistoso
Nossa Opinião para Juventus x Borussia Dortmund
Esperamos uma partida muito equilibrada, mas com um ligeiro favoritismo para a Juventus. O fator casa e a sequência de vitórias, incluindo um resultado positivo no confronto direto mais recente, dão uma pequena vantagem ao time italiano.
Contudo, a força do ataque do Borussia Dortmund não pode ser ignorada. Por isso, a nossa expectativa é de um jogo com gols para ambos os lados, onde a equipe que cometer menos erros defensivos e aproveitar melhor suas chances sairá com a vitória.
Juventus x Borussia Dortmund: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Juventus x Borussia Dortmund: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Juventus x Borussia Dortmund: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são para maiores de idade e devem ser encaradas como diversão, jamais comprometendo o dinheiro de contas pessoais ou familiar. Lembre-se que o jogo responsável é fundamental para uma experiência positiva e segura. Siga as orientações de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- D
Juventus Vence