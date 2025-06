Juventus x Manchester City: Estatísticas para jogo - Mundial de Clubes FIFA - 26/06

Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de junho, às 16h00 (horário de Brasília), no Camping World Stadium, pela última rodada da fase de grupos do Grupo G no Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Com 100% de aproveitamento, as duas equipes já estão classificadas. No entanto, o jogo vale a liderança do grupo e pode influenciar diretamente o chaveamento nas quartas de final.

A seguir, veja as estatísticas completas de Juventus x City e dados úteis para apostas.