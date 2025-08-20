Juventude x Vasco: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Série A (20/08)

Juventude x Vasco: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira, 20/08, pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, com transmissão ao vivo pelo Premiere.

O confronto é uma verdadeira batalha direta contra o rebaixamento. O Juventude, na 18ª posição com 15 pontos, precisa desesperadamente da vitória em casa para sair do Z-4. O Vasco, está em 16º com 19 pontos, busca um triunfo para respirar na tabela e afundar um rival direto.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Juventude x Vasco Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.94 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.24 na Bet365



💧 Palpite 3. Dupla Chance: Juventude ou Empate (1X), odd pagando 1.54 na Betnacional



Para as apostas em Juventude x Vasco, indicamos esses três palpites com base na necessidade de vitória de ambos e no histórico do confronto.

🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.94

Este é um "jogo de seis pontos" onde o empate é ruim para ambos, o que deve forçar as equipes a buscarem o ataque. O Juventude é forte em casa e precisa se impor.

O Vasco chega com a confiança em alta após uma goleada de 6 a 0 e tem um ataque potente. A tendência é de um jogo aberto, com gols para os dois lados.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.24

A estatística dos últimos 10 jogos de ambas as equipes é interessante: 50% das partidas do Juventude e 40% das do Vasco também tiveram mais de 2,5 gols.

Embora o jogo seja em Caxias, isso demonstra um padrão de jogos abertos envolvendo ambos os times. Com a alta tensão e a necessidade do resultado, um placar com três ou mais gols é muito provável.

👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

💧 Palpite 3. Dupla Chance: Juventude ou Empate (1X), odd pagando 1.54

Apesar do bom momento do Vasco, o Juventude é muito forte no Alfredo Jaconi e leva vantagem no confronto direto recente, estando invicto contra o time carioca (uma vitória e um empate).

O Vasco ser favorito fora de casa é uma surpresa, e apostar que o Juventude não será derrotado em seus domínios é uma opção de grande valor.

Juventude x Vasco: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Juventude x Vasco ao vivo no Premiere. O jogo começa às 19h00, nesta quarta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Juventude x Vasco - Brasileirão Série A

Juventude x Vasco - Brasileirão Série A

📅 Data: 20/08/2025

20/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul–RS

Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul–RS

📺 Onde vai passar: Premiere



Juventude x Vasco: Últimos jogos entre os times



05/10/2024 - Vasco 1-1 Juventude



19/06/2024 - Juventude 2-0 Vasco



Juventude x Vasco: Quem Ganha? Melhores Odds

O Vasco é considerado o favorito para a partida, mesmo jogando fora de casa, com 42,2% de probabilidade de vitória. O Juventude tem 31,3% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 31,7%.