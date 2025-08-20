Assine UOL
Juventude
  • V
  • E
  • D
  • D
  • E
Serie A - Brazil
Estádio Alfredo Jaconi
Vasco DA Gama
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Informação indisponível

Juventude x Vasco: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Série A (20/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
20.08.2025
Atualizado em
20.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Juventude x Vasco: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quarta-feira, 20/08, pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, com transmissão ao vivo pelo Premiere.


O confronto é uma verdadeira batalha direta contra o rebaixamento. O Juventude, na 18ª posição com 15 pontos, precisa desesperadamente da vitória em casa para sair do Z-4. O Vasco, está em 16º com 19 pontos, busca um triunfo para respirar na tabela e afundar um rival direto.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Juventude x Vasco Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.94 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.24 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Dupla Chance: Juventude ou Empate (1X), odd pagando 1.54 na Betnacional


Para as apostas em Juventude x Vasco, indicamos esses três palpites com base na necessidade de vitória de ambos e no histórico do confronto.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.94


Este é um "jogo de seis pontos" onde o empate é ruim para ambos, o que deve forçar as equipes a buscarem o ataque. O Juventude é forte em casa e precisa se impor.


O Vasco chega com a confiança em alta após uma goleada de 6 a 0 e tem um ataque potente. A tendência é de um jogo aberto, com gols para os dois lados.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 2.24


A estatística dos últimos 10 jogos de ambas as equipes é interessante: 50% das partidas do Juventude e 40% das do Vasco também tiveram mais de 2,5 gols. 


Embora o jogo seja em Caxias, isso demonstra um padrão de jogos abertos envolvendo ambos os times. Com a alta tensão e a necessidade do resultado, um placar com três ou mais gols é muito provável.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Dupla Chance: Juventude ou Empate (1X), odd pagando 1.54


Apesar do bom momento do Vasco, o Juventude é muito forte no Alfredo Jaconi e leva vantagem no confronto direto recente, estando invicto contra o time carioca (uma vitória e um empate).


O Vasco ser favorito fora de casa é uma surpresa, e apostar que o Juventude não será derrotado em seus domínios é uma opção de grande valor.


Juventude x Vasco: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Juventude x Vasco ao vivo no Premiere. O jogo começa às 19h00, nesta quarta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Juventude x Vasco - Brasileirão Série A

  • 📅 Data: 20/08/2025

  • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul–RS

  • 📺 Onde vai passar: Premiere


Juventude x Vasco: Últimos jogos entre os times



  • 05/10/2024 - Vasco 1-1 Juventude

  • 19/06/2024 - Juventude 2-0 Vasco


Juventude x Vasco: Quem Ganha? Melhores Odds


O Vasco é considerado o favorito para a partida, mesmo jogando fora de casa, com 42,2% de probabilidade de vitória. O Juventude tem 31,3% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 31,7%.



  • 🏆 Juventude vence, odd 3.20 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.15 na Superbet

  • 👀 Vasco vence, odd 2.37 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Juventude x Vasco DA Gama: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Malmo FF - Sigma Olomouc
1
1.6
Sparta Praha - Riga
1
1.32
Manchester City - Tottenham
1
1.48
Múltipla
3.13
x
Aposta
20
=
Ganhos
62.52
Apostar agora

Juventude x Vasco DA Gama: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Juventude x Vasco DA Gama: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Vasco DA Gama
0 - 0
Juventude
2024 Serie A
Vasco DA Gama
1 - 1
Juventude
2024 Serie A
Juventude
2 - 0
Vasco DA Gama

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Juventude
Empate
Vasco DA Gama

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte