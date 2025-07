Juventude x São Paulo: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão (24/07)

Juventude x São Paulo: Confira os palpites para o jogo pela Série A do Brasileirão, marcado para o dia 24/07, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. Veja palpite de médio e alto risco, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Juventude x São Paulo será um confronto de palpite difícil entre duas equipes que ocupam posições delicadas na tabela do Brasileirão 2025.

Ambas pressionadas pelos maus resultados recentes, os times tentam dar uma virada nesta fase da temporada.

O confronto entre Juventude e São Paulo promete ser equilibrado e o nosso palpite leva isso em consideração.

Assim, analisando as odds disponíveis, separamos os melhores palpites em três categorias: 3 palpites em destaque, 5 palpites de odds médias e 4 de odds odds altas. Além disso, tem um palpite de placar exato para o Juventude x São Paulo.

Juventude x São Paulo: Palpite Pela Série A do Brasileirão



São Paulo vencer (Odd: 2.24 na Bet365 )

)

Total de gols: Mais de 1.5 (Odd: 1.50 na Esportes da Sorte )

)

Ambas as equipes marcam: Não (Odd: 1.63 na Alfabet)



Esses palpites para o Juventude x São Paulo têm como base 3 fatores:



O São Paulo tem mais qualidade no elenco



Os jogos do Tricolor terem quase sempre pelo menos dois gols



O Juventude ter mais dificuldade no ataque



*Nota: não esqueça que as odds podem ser alteradas pelas casas de apostas sem aviso prévio.

Juventude x São Paulo: Palpites Com Odds Médias



Resultado exato: São Paulo 1-0 (Odd: 5.14) - Um placar comum em jogos do Tricolor.



1º tempo: Mais de 0.5 gols (Odd: 1.56) - Boa chance de sair gol no primeiro tempo.



São Paulo vencer sem sofrer gol (Odd: 3.11) - Aposta arriscada, mas com bom retorno.



Menos de 2.5 gols (Odd: 1.47) - Jogo pode ser fechado, principalmente se o São Paulo controlar.



2º tempo com mais gols que o 1º (Odd: 2.13) - Partida pode esquentar no segundo tempo.



Palpites de Odds Altas Para o Juventude x São Paulo



Juventude vencer 1-0 (Odd: 6.81) - Se a equipe da casa segurar, pode surpreender.



Luciano (SP) marcar (Odd: 3.07) - Um dos principais atacantes do São Paulo.



Empate no 1º tempo e São Paulo no 2º (Odd: 4.97) - Aposta em virada do Tricolor.



Mais de 3.5 gols (Odd: 3.97) - Se o jogo abrir, pode ter vários gols.



Placar Exato para o Juventude x São Paulo: Palpite com Odd +8



Placar exato 0-2 (Odd: 8.16) - São Paulo pode vencer com dois gols de diferença.



Dicas de Apostas com Base nas Odds

As odds indicam um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para o São Paulo.

Palpites como vitória do São Paulo (2.23) e menos de 2.5 gols (1.47) são em teoria os mais seguros.

Apostas como Luciano marcar (3.07) e Juventude 1-0 (6.81) trazem maior retorno.

Como chega o Juventude

O Juventude ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos em 13 partidas.

Com 8 derrotas e a pior defesa do campeonato (28 gols sofridos), a equipe tem mostrado grande fragilidade defensiva e pouca eficácia no ataque (10 gols marcados).

O saldo de gols de -18 evidencia a dificuldade em competir de igual para igual contra os adversários do Brasileirão.

Nos últimos cinco jogos, venceu apenas uma vez, empatou uma e perdeu três.

A forma recente é preocupante e o fator casa será fundamental para tentar reagir.

No entanto, a inconsistência da equipe e os problemas defensivos colocam o Juventude como um dos principais candidatos ao rebaixamento, e o confronto direto com um rival em crise é encarado como uma oportunidade para respirar.

Como chega o São Paulo

O São Paulo também atravessa um momento conturbado. Embora esteja fora do Z4, a equipe ocupa a 14ª posição com 16 pontos em 15 jogos.

São apenas 3 vitórias na competição até aqui, e uma sequência de 3 derrotas consecutivas complicou ainda mais a sua situação.

Apesar da vitória no último jogo, o desempenho do tricolor tem sido marcado por empates em excesso (7 no total) e uma dificuldade em ser efetiva no ataque (14 gols marcados) e segura na defesa (18 sofridos).

Com um saldo de gols de -4, o São Paulo tenta agora reencontrar consistência, e este jogo fora de casa surge como uma oportunidade para consolidar a recuperação e afastar-se dos lugares de perigo.

Juventude x São Paulo: C onfrontos mais recentes



5 de dezembro de 2024 - São Paulo 1 x 2 Juventude: vitória surpreendente do Juventude fora de casa



21 de julho de 2024 - Juventude 0 x 0 São Paulo: empate sem gols em Caxias do Sul.



23 de outubro de 2022 - Juventude 1 x 2 São Paulo: vitória do São Paulo como visitante.



26 de junho de 2022 - São Paulo 0 x 0 Juventude: novo empate sem gols, desta vez no Morumbi.



12 de maio de 2022 - São Paulo 2 x 0 Juventude: triunfo tranquilo do São Paulo pela Copa do Brasil.



20 de abril de 2022 - Juventude 2 x 2 São Paulo: empate movimentado com dois gols para cada lado.



Estatísticas gerais do confronto direto

Nos últimos 10 jogos entre as equipes, foram 2 vitórias do Juventude, 4 vitórias do São Paulo e 4 empates.

O Juventude não vence o São Paulo fora de casa desde 2016.

O São Paulo tem se mostrado mais regular no confronto, especialmente jogando no Morumbi.

Juventude x São Paulo: Onde Assistir

O jogo Juventude x São Paulo vai ter transmissão ao vivo no Premiere, no Premiere 2 e na Globoplay (streaming).

E pode também passar em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo, Onde Assistir, Data, Horário