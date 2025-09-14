Assine UOL
Juventude
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
Serie A - Brazil
Estádio Alfredo Jaconi
Flamengo
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 11:00

Juventude x Flamengo: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Juventude e Flamengo se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi. Juventude x Flamengo terá transmissão exclusiva da PrimeVideo.


Confira palpite para Juventude e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Juventude é o 18º colocado e luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo é o líder da competição e busca consolidar sua liderança. O confronto é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição.


Palpite para Juventude x Flamengo



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.97 na Superbet

  • ⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.60 na Stake

  • ⚽ Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.14 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Mais de 2.5


A defesa do Juventude é a segunda pior do campeonato, sofrendo em média 2.0 gols por jogo. O Flamengo, por sua vez, tem o melhor ataque, com uma média de 2.1 gols marcados por partida.


O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, como o 6x0 e o 4x2. O Juventude, jogando em casa, terá que se expor para buscar a vitória, o que pode abrir espaços para o ataque do Flamengo e resultar em um jogo com mais de 2.5 gols.


Ambos os times marcam - Não


O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. O Juventude, por sua vez, tem um dos piores ataques, com uma média de 0.9 gols marcados por partida.


O confronto é de um ataque muito forte contra uma defesa sólida e um ataque fraco contra uma defesa de alto nível. A tendência é de que apenas o Flamengo consiga balançar as redes, o que torna essa aposta uma opção segura.


Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5


O Flamengo tem um ataque muito potente, com uma média de 2.1 gols marcados por jogo, e jogará contra a segunda pior defesa do campeonato.


O time carioca tem um histórico de goleadas recentes, o que torna provável que o Flamengo consiga marcar mais de 1.5 gols. A odd elevada para este palpite reflete a superioridade do Flamengo e a vulnerabilidade do Juventude.


Ficha da Partida



  • Jogo: Juventude x Flamengo - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

  • 📺 Onde Assistir: PrimeVideo


Palpite Alternativo Juventude x Flamengo



  • 🎯 Jogador a dar assistência - Arrascaeta - Sim - Odd de 3.05 na Stake

  • 🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - odd de 2.90 na Superbet

  • 🎯 Marcar a qualquer momento - Pedro - Odd de 2.23 na Betnacional


Palpite Odds Altas Juventude x Flamengo



  • 🚀 Número exatos de gols - 3 - Odd de 4.15 na Superbet

  • 🚀 Jogador para marcar 2 ou mais gols - Pedro - Odd de 6.10 na Stake

  • 🚀 Resultado Correto - 0x3 -: Odd de 8.07 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar Juventude x Flamengo


Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.45 a 1.55.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.30 e 4.40. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 7.30.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Juventude x Flamengo:



  • Vitória Juventude - Odd de 7.30 na Superbet

  • Empate - 4.40 na Superbet

  • Vitória Flamengo - 1.45 na Superbet


Histórico entre Juventude x Flamengo


O histórico de confrontos diretos entre Juventude e Flamengo mostra um grande domínio do Flamengo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu 3 vezes, o Juventude venceu uma e houve um empate.


Últimos 5 jogos do Juventude



  • ❌ Ceará 0x1 Juventude

  • ❌ Juventude 1x3 Botafogo

  • ✅ Juventude 2x0 Vasco

  • 🟡 Vitória 2x2 Juventude

  • ✅ Juventude 2x1 Corinthians


Últimos 5 jogos do Flamengo



  • 🟡 Flamengo 1x1 Grêmio

  • ✅ Flamengo 8x0 Vitória

  • ✅ Internacional 0x2 Flamengo

  • ✅ Internacional 1x3 Flamengo

  • ✅ Flamengo 1x0 Internacional

Juventude x Flamengo: Palpite do Dia

Flamengo Vence
Superbet logo
1.45
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Juventude x Flamengo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Juventude x Flamengo: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Flamengo
6 - 0
Juventude
2024 Serie A
Flamengo
4 - 2
Juventude
2024 Serie A
Juventude
2 - 1
Flamengo
2022 Serie A
Juventude
2 - 2
Flamengo
2022 Serie A
Flamengo
4 - 0
Juventude

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Juventude
Empate
Flamengo

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


