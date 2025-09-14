Juventude x Flamengo: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Juventude e Flamengo se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi. Juventude x Flamengo terá transmissão exclusiva da PrimeVideo.

Confira palpite para Juventude e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Juventude é o 18º colocado e luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo é o líder da competição e busca consolidar sua liderança. O confronto é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição.

Palpite para Juventude x Flamengo



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.97 na Superbet



⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.60 na Stake



⚽ Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.14 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 2.5

A defesa do Juventude é a segunda pior do campeonato, sofrendo em média 2.0 gols por jogo. O Flamengo, por sua vez, tem o melhor ataque, com uma média de 2.1 gols marcados por partida.

O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, como o 6x0 e o 4x2. O Juventude, jogando em casa, terá que se expor para buscar a vitória, o que pode abrir espaços para o ataque do Flamengo e resultar em um jogo com mais de 2.5 gols.

Ambos os times marcam - Não

O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 0.5 gols por jogo. O Juventude, por sua vez, tem um dos piores ataques, com uma média de 0.9 gols marcados por partida.

O confronto é de um ataque muito forte contra uma defesa sólida e um ataque fraco contra uma defesa de alto nível. A tendência é de que apenas o Flamengo consiga balançar as redes, o que torna essa aposta uma opção segura.

Flamengo - Total de Gols - Mais de 1.5

O Flamengo tem um ataque muito potente, com uma média de 2.1 gols marcados por jogo, e jogará contra a segunda pior defesa do campeonato.

O time carioca tem um histórico de goleadas recentes, o que torna provável que o Flamengo consiga marcar mais de 1.5 gols. A odd elevada para este palpite reflete a superioridade do Flamengo e a vulnerabilidade do Juventude.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Juventude x Flamengo - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

: Juventude x Flamengo - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 14/09/2025

: 14/09/2025

🕡 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

📺 Onde Assistir: PrimeVideo



Palpite Alternativo Juventude x Flamengo



🎯 Jogador a dar assistência - Arrascaeta - Sim - Odd de 3.05 na Stake



🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - odd de 2.90 na Superbet



🎯 Marcar a qualquer momento - Pedro - Odd de 2.23 na Betnacional



Palpite Odds Altas Juventude x Flamengo



🚀 Número exatos de gols - 3 - Odd de 4.15 na Superbet



🚀 Jogador para marcar 2 ou mais gols - Pedro - Odd de 6.10 na Stake



🚀 Resultado Correto - 0x3 -: Odd de 8.07 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Juventude x Flamengo

Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.45 a 1.55.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.30 e 4.40. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 7.30.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Juventude x Flamengo:



Vitória Juventude - Odd de 7.30 na Superbet



Empate - 4.40 na Superbet



Vitória Flamengo - 1.45 na Superbet



Histórico entre Juventude x Flamengo

O histórico de confrontos diretos entre Juventude e Flamengo mostra um grande domínio do Flamengo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu 3 vezes, o Juventude venceu uma e houve um empate.

Últimos 5 jogos do Juventude



❌ Ceará 0x1 Juventude



❌ Juventude 1x3 Botafogo



✅ Juventude 2x0 Vasco



🟡 Vitória 2x2 Juventude



✅ Juventude 2x1 Corinthians



Últimos 5 jogos do Flamengo