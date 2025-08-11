Juventude x Corinthians: Palpite, Odds Altas +5.50, +18, Onde Assistir, Série A 11/08

Confira os melhores palpites Juventude x Corinthians com odds altas +5.50, +18, +16 e palpite placar exato com risco médio e alto.

O Juventude, buscando se afastar da zona de rebaixamento, enfrenta um Corinthians que tenta subir na classificação e se aproximar do G6. Este confronto promete ser intenso e tático no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Nesta prévia você encontrará: nossos três palpites principais, sugestões de odds altas e baixas, o superpalpite do dia, ficha completa com onde assistir e um resumo de como cada time chega para o confronto.

A partida está marcada para hoje 11/08/2025 pelas 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Veja nossos melhores palpites:

Juventude x Corinthians Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Corinthians vence (Resultado Final) odd 2.13



🎯 Palpite: Menos de 2,5 gols no jogo odd 1.59



🎯 Palpite: Corinthians marcará o primeiro gol odd 1.76



O palpite do dia privilegia um Corinthians com maior capacidade de decisão no jogo e mercados que beneficiam tanto a vitória visitante quanto a opção sem empate. Ao mesmo tempo, os números da temporada mostram que jogos envolvendo essas equipes têm propensão a gols (ou pelo menos a ambas as equipes marcarem em vários jogos), por isso incluímos o mercado “Ambas equipes marcam” como complemento de risco controlado.

🚀 Juventude x Corinthians: Palpite com odds altas



🟡 Palpite: Resultado exato 0-3 (Corinthians goleia fora): odd 18.25 - Esportes da Sorte



🔵 Palpite: Corinthians vence por 1 a 0: odd 5.50 - Esportes da Sorte



🟡 Palpite: Yuri Alberto marca a qualquer momento: odd 2.25 - Esportes da Sorte



Juventude tem mostrado fragilidade defensiva e dificuldade ofensiva em várias partidas, o que abre espaço para resultados em que o visitante vence por margem (0-2 / 1-2).

Superpalpite: Placar Exato Juventude x Corinthians



🔥 Resultado exato 1-2: odd 16.98 - Esportes da Sorte



🔥 Resultado exato 0-3: odd 18.25 - Esportes da Sorte



🔥 Resultado exato 0-2: odd 8.48 - Esportes da Sorte



O momento ruim de Juventude na temporada e a capacidade do Corinthians de ser eficiente em bolas paradas e transições, tornando cenários de vitória visitante por margem plausíveis, embora arriscados.

💰 Palpites de Odds Baixas Juventude x Corinthians



🔵 Mais de 0.5 gols (partida) odd 1.10



🟡 Empate no 1º tempo odd 2.01



Informações do Jogo: Juventude x Corinthians — Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



📺 Transmissão: Sportv, Premiere e Globoplay



📺 Onde Assistir Juventude x Corinthians

A partida entre Juventude e Corinthians terá transmissão ao vivo pela Sportv e pelo Premiere, na TV fechada. Além disso, o serviço de streaming Globoplay também transmitirá o jogo para seus assinantes.

É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.

Como Juventude e Corinthians Chegam Para o Confronto

Juventude

Juventude chega em momento complicado na temporada: o time perdeu 11 das últimas 15 partidas no Brasileirão Série A e tem enfrentado sérias dificuldades ofensivas (em várias partidas marcou 0 gols ou menos de 0.5). Além disso, habitualmente o Juventude tem sofrido o 1º gol com frequência, fatores que o deixam numa posição vulnerável contra adversários mais sólidos. No jogo de domingo a equipe pode entrar pressionada e com necessidade de mudança tática para evitar nova derrota.

Corinthians

O Corinthians tem apresentado partidas menos goleadoras, muitos jogos terminam com menos de 2.5 gols, e padrão de jogo mais compacto. Há registros de muitos empates ao intervalo (empate no meio-tempo em várias partidas), o que indica equipes equilibradas no início das partidas. Para este duelo, espera-se que o Corinthians jogue com disciplina defensiva e explore transições para tentar o gol fora de casa.