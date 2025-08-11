Assine UOL
Juventude
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
Serie A - Brazil
Estádio Alfredo Jaconi
Corinthians
  • V
  • D
  • V
  • D
  • E
Juventude x Corinthians: Palpite, Odds Altas +5.50, +18, Onde Assistir, Série A 11/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Juventude x Corinthians com odds altas +5.50, +18, +16 e palpite placar exato com risco médio e alto.


O Juventude, buscando se afastar da zona de rebaixamento, enfrenta um Corinthians que tenta subir na classificação e se aproximar do G6. Este confronto promete ser intenso e tático no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.


Nesta prévia você encontrará: nossos três palpites principais, sugestões de odds altas e baixas, o superpalpite do dia, ficha completa com onde assistir e um resumo de como cada time chega para o confronto.


A partida está marcada para hoje 11/08/2025 pelas 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi


Veja nossos melhores palpites: 


Juventude x Corinthians Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Corinthians vence (Resultado Final) odd 2.13

  • 🎯 Palpite: Menos de 2,5 gols no jogo odd 1.59 

  • 🎯 Palpite: Corinthians marcará o primeiro gol odd 1.76


palpite do dia privilegia um Corinthians com maior capacidade de decisão no jogo e mercados que beneficiam tanto a vitória visitante quanto a opção sem empate. Ao mesmo tempo, os números da temporada mostram que jogos envolvendo essas equipes têm propensão a gols (ou pelo menos a ambas as equipes marcarem em vários jogos), por isso incluímos o mercado “Ambas equipes marcam” como complemento de risco controlado. 


🚀 Juventude x Corinthians: Palpite com odds altas



  • 🟡 Palpite: Resultado exato 0-3 (Corinthians goleia fora): odd 18.25 - Esportes da Sorte

  • 🔵 Palpite: Corinthians vence por 1 a 0: odd 5.50 - Esportes da Sorte

  • 🟡 Palpite: Yuri Alberto marca a qualquer momento: odd 2.25 - Esportes da Sorte


Juventude tem mostrado fragilidade defensiva e dificuldade ofensiva em várias partidas, o que abre espaço para resultados em que o visitante vence por margem (0-2 / 1-2). 


Superpalpite: Placar Exato Juventude x Corinthians



  • 🔥 Resultado exato 1-2: odd 16.98 - Esportes da Sorte

  • 🔥 Resultado exato 0-3: odd 18.25 - Esportes da Sorte

  • 🔥 Resultado exato 0-2: odd 8.48 - Esportes da Sorte


O momento ruim de Juventude na temporada e a capacidade do Corinthians de ser eficiente em bolas paradas e transições, tornando cenários de vitória visitante por margem plausíveis, embora arriscados.


💰 Palpites de Odds Baixas Juventude x Corinthians



  • 🔵 Mais de 0.5 gols (partida) odd 1.10

  • 🟡 Empate no 1º tempo odd 2.01


Informações do Jogo: Juventude x Corinthians — Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Juventude x Corinthians - Brasileirão Série A

  • 📅 Data: 11/08/2025

  • Horário: 20:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

  • 📺 Transmissão: Sportv, Premiere e Globoplay


Aposte com moderação: confira mais sugestões em nossos palpites de futebol para hoje.


📺 Onde Assistir Juventude x Corinthians


A partida entre Juventude e Corinthians terá transmissão ao vivo pela Sportv e pelo Premiere, na TV fechada. Além disso, o serviço de streaming Globoplay também transmitirá o jogo para seus assinantes.


É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.


Como Juventude e Corinthians Chegam Para o Confronto


Juventude
Juventude chega em momento complicado na temporada: o time perdeu 11 das últimas 15 partidas no Brasileirão Série A e tem enfrentado sérias dificuldades ofensivas (em várias partidas marcou 0 gols ou menos de 0.5). Além disso, habitualmente o Juventude tem sofrido o 1º gol com frequência, fatores que o deixam numa posição vulnerável contra adversários mais sólidos. No jogo de domingo a equipe pode entrar pressionada e com necessidade de mudança tática para evitar nova derrota.


Corinthians
O Corinthians tem apresentado partidas menos goleadoras, muitos jogos terminam com menos de 2.5 gols, e padrão de jogo mais compacto. Há registros de muitos empates ao intervalo (empate no meio-tempo em várias partidas), o que indica equipes equilibradas no início das partidas. Para este duelo, espera-se que o Corinthians jogue com disciplina defensiva e explore transições para tentar o gol fora de casa. 


 

Juventude x Corinthians: Palpite do Dia

Corinthians Vence
Superbet logo
2.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Bolívar - Cienciano
1
1.49
Benfica - Nice
1
1.57
Flamengo - Internacional
1
1.52
Múltipla
3.56
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.11
Apostar agora

Juventude x Corinthians: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Juventude x Corinthians: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Corinthians
0 - 0
Juventude
2024 Copa Do Brasil
Corinthians
3 - 1
Juventude
2024 Copa Do Brasil
Juventude
2 - 1
Corinthians
2024 Serie A
Corinthians
1 - 1
Juventude
2024 Serie A
Juventude
2 - 0
Corinthians

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Juventude
Empate
Corinthians

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são entretenimento. Defina limites antes de apostar, nunca jogue com dinheiro que não pode perder e busque ajuda se sentir que as apostas estão saindo do controle.


Conheça mais sobre Jogo Responsável e pratique apostas conscientes.

