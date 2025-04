Juventude x Ceará: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Brasileirão Série A

Já o Juventude tem oscilado bastante e perdeu 3 das últimas 5 partidas gerais. Jogando em casa até costuma pontuar, mas enfrenta um rival mais encaixado. A odd de 2.23 na F12.Bet oferece ótimo equilíbrio entre risco e retorno, já que devolve a aposta em caso de empate.

Palpite 3: Juventude com mais escanteios

O time gaúcho tem média de 4.93 escanteios por jogo, número que tende a subir atuando como mandante. Diante da sua torcida, o Juventude pressiona mais e costuma finalizar bastante, forçando defesas e tiros de canto.

Do outro lado, o Ceará até tem boa média ofensiva, mas joga mais reativo fora de casa. A aposta no Juventude com mais escanteios – com odd de 2.02 na Superbet – pode surpreender e encaixar bem em múltiplas estratégicas.

Onde assistir Juventude x Ceará ao vivo – 12/04/2025

A bola para Juventude x Ceará rola às 16:00 deste sábado, 12 de abril, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Acompanhe também o tempo real completo no Placar UOL.