Juventude x Botafogo: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Confira palpite para Juventude e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi, e terá transmissão da TV Record, Premiere, RecordPlus e Globoplay.

O Juventude é o 18º colocado e busca sair da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo, 5º, tenta se manter na parte de cima da tabela. A partida promete ser um confronto de estilos, com o Juventude buscando a vitória em casa e o Botafogo tentando impor sua superioridade.

Palpite para Juventude x Botafogo



⚽ Resultado 1º tempo - Empate - Odd de 2.06 na Esportes da Sorte



⚽ Chance dupla - Juventude/Empate - Odd de 1.86 na Stake



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.97 na Superbet



Resultado 1º tempo - Empate

Apesar da diferença na classificação, o Juventude, jogando em casa, tende a começar o jogo de forma mais cautelosa. O Botafogo, por sua vez, tem um estilo mais ofensivo, mas pode sentir a pressão de jogar fora de casa. O histórico recente de confrontos diretos mostra que o jogo pode ser equilibrado, com dois dos últimos cinco confrontos terminando empatados. Isso faz com que a aposta no empate no primeiro tempo seja uma opção com boas chances de acontecer.

Chance dupla - Juventude/Empate

O Juventude tem um desempenho ofensivo razoável (0.9 gols marcados por jogo), mas sua defesa tem sido o ponto fraco (2.0 gols sofridos). No entanto, o fator casa pode ser decisivo, e o time vem de uma vitória no último jogo em seus domínios. O Botafogo, apesar de ser o favorito, tem um desempenho recente de derrotas fora de casa, o que torna a aposta em uma vitória ou empate do Juventude uma opção com um bom retorno.

Ambos os times marcam - Sim

Este palpite se justifica pela combinação das estatísticas de ataque e defesa. O Juventude sofre muitos gols, mas também marca, especialmente em casa. O Botafogo tem um ataque forte (1.3 gols marcados) e deve conseguir balançar as redes. Em um jogo com as duas equipes buscando a vitória, é provável que ambas consigam marcar, resultando em um jogo com gols para os dois lados.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Juventude x Botafogo - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 24/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul



📺 Onde Assistir: TV Record, Premiere, RecordPlus e Globoplay



Palpite Alternativo Juventude x Botafogo



🎯 Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.67 na Superbet



🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 2.04 na Stake



🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.10 na Novibet



Palpite Odds Altas Juventude x Botafogo



🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.65 na Esportes da Sorte



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate: Odd de 4.75 na Stake



Quem vai ganhar Juventude x Botafogo

Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.95 a 2.00. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 3.80.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Juventude x Botafogo:



Vitória Juventude - Odd de 4.00 na Superbet



Empate - 3.30 na Superbet



Vitória Botafogo - 2.00 na Superbet



Histórico entre Juventude x Botafogo

O histórico de confrontos diretos entre Juventude e Botafogo mostra uma leve vantagem para o Botafogo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Botafogo venceu duas vezes, o Juventude venceu uma e houve dois empates. É importante notar que as partidas costumam ser com placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Juventude



✅ Juventude 2x0 Vasco



🟡 Vitória 2x2 Juventude



✅ Juventude 2x1 Corinthians



❌ Santos 3x1 Juventude



❌ Bahia 3x0 Juventude



Últimos 5 jogos do Botafogo