Juventude
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
Serie A - Brazil
Estádio Alfredo Jaconi
Botafogo
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 14:30

Juventude x Botafogo: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Juventude e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi, e terá transmissão da TV Record, Premiere, RecordPlus e Globoplay.


O Juventude é o 18º colocado e busca sair da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo, 5º, tenta se manter na parte de cima da tabela. A partida promete ser um confronto de estilos, com o Juventude buscando a vitória em casa e o Botafogo tentando impor sua superioridade. 


Palpite para Juventude x Botafogo



  • ⚽ Resultado 1º tempo - Empate - Odd de 2.06 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Chance dupla - Juventude/Empate - Odd de 1.86 na Stake

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim -  Odd de 1.97 na Superbet


Resultado 1º tempo - Empate


Apesar da diferença na classificação, o Juventude, jogando em casa, tende a começar o jogo de forma mais cautelosa. O Botafogo, por sua vez, tem um estilo mais ofensivo, mas pode sentir a pressão de jogar fora de casa. O histórico recente de confrontos diretos mostra que o jogo pode ser equilibrado, com dois dos últimos cinco confrontos terminando empatados. Isso faz com que a aposta no empate no primeiro tempo seja uma opção com boas chances de acontecer.


Chance dupla - Juventude/Empate


O Juventude tem um desempenho ofensivo razoável (0.9 gols marcados por jogo), mas sua defesa tem sido o ponto fraco (2.0 gols sofridos). No entanto, o fator casa pode ser decisivo, e o time vem de uma vitória no último jogo em seus domínios. O Botafogo, apesar de ser o favorito, tem um desempenho recente de derrotas fora de casa, o que torna a aposta em uma vitória ou empate do Juventude uma opção com um bom retorno.


Ambos os times marcam - Sim


Este palpite se justifica pela combinação das estatísticas de ataque e defesa. O Juventude sofre muitos gols, mas também marca, especialmente em casa. O Botafogo tem um ataque forte (1.3 gols marcados) e deve conseguir balançar as redes. Em um jogo com as duas equipes buscando a vitória, é provável que ambas consigam marcar, resultando em um jogo com gols para os dois lados.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Juventude x Botafogo - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

  • 📺 Onde Assistir: TV Record, Premiere, RecordPlus e Globoplay


Palpite Alternativo Juventude x Botafogo



  • 🎯 Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.67 na Superbet

  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 2.04 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.10 na Novibet


Palpite Odds Altas Juventude x Botafogo



  • 🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.65 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate: Odd de 4.75 na Stake


Quem vai ganhar Juventude x Botafogo


Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.95 a 2.00. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 3.80. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Juventude x Botafogo:



  • Vitória Juventude - Odd de 4.00 na Superbet

  • Empate - 3.30 na Superbet

  • Vitória Botafogo - 2.00 na Superbet


Histórico entre Juventude x Botafogo


O histórico de confrontos diretos entre Juventude e Botafogo mostra uma leve vantagem para o Botafogo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Botafogo venceu duas vezes, o Juventude venceu uma e houve dois empates. É importante notar que as partidas costumam ser com placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Juventude



  • ✅ Juventude 2x0 Vasco

  • 🟡 Vitória 2x2 Juventude

  • ✅ Juventude 2x1 Corinthians

  • ❌ Santos 3x1 Juventude

  • ❌ Bahia 3x0 Juventude


Últimos 5 jogos do Botafogo



  • ❌ LDU Quito 2x0 Botafogo

  • ❌ Botafogo 0x1 Palmeiras

  • ✅ Botafogo 1x0 LDU Quito

  • ✅ Fortaleza 0x5 Botafogo

  • ✅ RB Bragantino 0x1 Botafogo

Juventude x Botafogo: Palpite do Dia

Empate

Empate
Superbet logo
3.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Juventude x Botafogo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Juventude x Botafogo: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Botafogo
2 - 0
Juventude
2024 Serie A
Juventude
3 - 2
Botafogo
2024 Serie A
Botafogo
5 - 1
Juventude
2022 Serie A
Juventude
2 - 2
Botafogo
2022 Serie A
Botafogo
1 - 1
Juventude

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

