- V
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Juventude x Botafogo: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)
Confira palpite para Juventude e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi, e terá transmissão da TV Record, Premiere, RecordPlus e Globoplay.
O Juventude é o 18º colocado e busca sair da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo, 5º, tenta se manter na parte de cima da tabela. A partida promete ser um confronto de estilos, com o Juventude buscando a vitória em casa e o Botafogo tentando impor sua superioridade.
Palpite para Juventude x Botafogo
- ⚽ Resultado 1º tempo - Empate - Odd de 2.06 na Esportes da Sorte
- ⚽ Chance dupla - Juventude/Empate - Odd de 1.86 na Stake
- ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.97 na Superbet
Resultado 1º tempo - Empate
Apesar da diferença na classificação, o Juventude, jogando em casa, tende a começar o jogo de forma mais cautelosa. O Botafogo, por sua vez, tem um estilo mais ofensivo, mas pode sentir a pressão de jogar fora de casa. O histórico recente de confrontos diretos mostra que o jogo pode ser equilibrado, com dois dos últimos cinco confrontos terminando empatados. Isso faz com que a aposta no empate no primeiro tempo seja uma opção com boas chances de acontecer.
Chance dupla - Juventude/Empate
O Juventude tem um desempenho ofensivo razoável (0.9 gols marcados por jogo), mas sua defesa tem sido o ponto fraco (2.0 gols sofridos). No entanto, o fator casa pode ser decisivo, e o time vem de uma vitória no último jogo em seus domínios. O Botafogo, apesar de ser o favorito, tem um desempenho recente de derrotas fora de casa, o que torna a aposta em uma vitória ou empate do Juventude uma opção com um bom retorno.
Ambos os times marcam - Sim
Este palpite se justifica pela combinação das estatísticas de ataque e defesa. O Juventude sofre muitos gols, mas também marca, especialmente em casa. O Botafogo tem um ataque forte (1.3 gols marcados) e deve conseguir balançar as redes. Em um jogo com as duas equipes buscando a vitória, é provável que ambas consigam marcar, resultando em um jogo com gols para os dois lados.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Juventude x Botafogo - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 24/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
- 📺 Onde Assistir: TV Record, Premiere, RecordPlus e Globoplay
Palpite Alternativo Juventude x Botafogo
- 🎯 Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.67 na Superbet
- 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 2.04 na Stake
- 🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.10 na Novibet
Palpite Odds Altas Juventude x Botafogo
- 🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.65 na Esportes da Sorte
- 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate: Odd de 4.75 na Stake
Quem vai ganhar Juventude x Botafogo
Com base nas odds das casas de aposta, o Botafogo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.95 a 2.00. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Juventude é considerada a menos provável, com odds acima de 3.80.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Juventude x Botafogo:
- Vitória Juventude - Odd de 4.00 na Superbet
- Empate - 3.30 na Superbet
- Vitória Botafogo - 2.00 na Superbet
Histórico entre Juventude x Botafogo
O histórico de confrontos diretos entre Juventude e Botafogo mostra uma leve vantagem para o Botafogo. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Botafogo venceu duas vezes, o Juventude venceu uma e houve dois empates. É importante notar que as partidas costumam ser com placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Juventude
- ✅ Juventude 2x0 Vasco
- 🟡 Vitória 2x2 Juventude
- ✅ Juventude 2x1 Corinthians
- ❌ Santos 3x1 Juventude
- ❌ Bahia 3x0 Juventude
Últimos 5 jogos do Botafogo
- ❌ LDU Quito 2x0 Botafogo
- ❌ Botafogo 0x1 Palmeiras
- ✅ Botafogo 1x0 LDU Quito
- ✅ Fortaleza 0x5 Botafogo
- ✅ RB Bragantino 0x1 Botafogo
Juventude x Botafogo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Juventude x Botafogo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Juventude x Botafogo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- E
- D
- V
- D
- V
- E
- E
- E
- E
- E
Real Sociedad Vence
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
Londrina Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- V
Manchester United Vence
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- D
- E
- D
- V
Fiorentina Vence
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- D
- V
- E
- V
Empate
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- D
- D
- E
Trabzonspor Vence
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- E
- V
Villarreal Vence
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- V
Lens Vence