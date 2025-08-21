Assine UOL
JS Saoura
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V
Ligue 1 - Algeria
Stade du 20 Août 1955
MB Rouisset
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.71
x
3.2
2
4.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.74
x
3.15
2
4.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.62
x
3.5
2
5.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 16:30

JS Saoura x MB Rouisset: Palpite Odds Altas +11, Onde Assistir, Ligue 1, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
5 min

JS Saoura x MB Rouissat: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de quinta-feira (21/08), às 16h00 (horário de Brasília), válido pela primeira rodada da Liga 1 Argelina no Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar, sem transmissão para o Brasil.


A partida é a estreia do Campeonato Argelino para ambos os times. Os torcedores de ambos os times aguardam o começo da nova temporada com ansiedade, esperando para ver o que pode ser esperado das equipes após o pontapé inicial.


JS Saoura x MB Rouissat Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.16

  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol (JS Saoura) - odd 1.47

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (JS Saoura Ou Empate) - odd 1.12


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O JS Saoura tem uma sequência invicta de sete jogos e não perde há quatro jogos em casa. O time também tem um retrospecto de 60% de jogos com mais de 2.5 gols, o que torna o palpite de um placar alto uma boa opção. O time da casa também tem uma alta probabilidade de abrir o placar, com 20% de aproveitamento em seus últimos cinco jogos em casa, e venceu em 100% dos casos em que marcou o primeiro gol, o que torna o palpite de "Primeiro Gol" uma ótima opção.


Palpites Alternativos JS Saoura x MB Rouissat



  • 🎯 Palpite: JS Saoura - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.23

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático JS Saoura (-1) - odd 1.96

  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (JS Saoura E Sim) - odd 4.39


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico. O JS Saoura tem um bom retrospecto em casa, e o MB Rouissat não venceu em seus últimos seis jogos fora de casa, o que torna a aposta na vitória do JS Saoura sem sofrer gols uma opção muito forte. O palpite em que o JS Saoura vence com um gol de vantagem também é uma boa pedida, já que o time da casa tem um bom retrospecto em casa.


💰 JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (JS Saoura Ou Empate) - odd 1.12

  • • 🟢 Palpite: JS Saoura - Total (Mais de 0.5) - odd 1.17

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.38


⚖️ JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: JS Saoura - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.23

  • • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.26

  • • 🟡 Palpite: JS Saoura - Gols Exatos (2) - odd 3.43


🚀 JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Empate E Sim) - odd 5.64

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 7.40

  • • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / MB Rouisset) - odd 11.78


JS Saoura x MB Rouissat: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre JS Saoura e MB Rouissat será no Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar, na Argélia. A partida acontece na quinta-feira, dia 21 de agosto, às 16h00 (horário de Brasília) e é válida pela primeira rodada do Campeonato Argelino. O duelo não terá transmissão para o Brasil.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: JS Saoura x MB Rouissat - Campeonato Argelino

  • 📅 Data: 21/08/25

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como JS Saoura e MB Rouissat Chegam Para o Confronto


O JS Saoura chega para a partida de estreia da Liga 1 Argelina com um bom retrospecto recente. O time tem uma sequência de sete jogos sem perder globalmente e não perde há quatro partidas em casa. O JS Saoura também tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e 1.3 gols sofridos por jogo. O time tem um bom retrospecto de abrir o placar em casa, com 20% de aproveitamento.


Já o MB Rouissat, apesar de não ter um bom retrospecto recente fora de casa, tem um desempenho de 1.0 gols marcados por jogo e 1.63 gols sofridos por jogo. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas globalmente e não vence em seus últimos seis jogos fora de casa. O MB Rouissat também tem uma alta taxa de jogos com menos de 2.5 gols.



JS Saoura x MB Rouisset: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Levante - Barcelona
2
1.27
Aparecidense - Goiatuba EC
1
1.57
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
1
1.73
Múltipla
3.45
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.99
Apostar agora

JS Saoura x MB Rouisset: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
JS Saoura
Empate
MB Rouisset

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é uma prática essencial para quem se dedica às apostas esportivas. A nossa principal diretriz é que as apostas sejam vistas como uma forma de entretenimento, e não como uma maneira de obter lucro. Para ter uma experiência segura, é vital que você defina e respeite um orçamento de aposta, e jamais use dinheiro que seja necessário para suas despesas diárias. Caso o jogo se torne uma obsessão ou uma fonte de stress, procure ajuda de profissionais especializados. Sua saúde e bem-estar devem ser sempre a sua maior prioridade. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.



