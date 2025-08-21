JS Saoura x MB Rouisset: Palpite Odds Altas +11, Onde Assistir, Ligue 1, 21/08

JS Saoura x MB Rouissat: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de quinta-feira (21/08), às 16h00 (horário de Brasília), válido pela primeira rodada da Liga 1 Argelina no Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar, sem transmissão para o Brasil.

A partida é a estreia do Campeonato Argelino para ambos os times. Os torcedores de ambos os times aguardam o começo da nova temporada com ansiedade, esperando para ver o que pode ser esperado das equipes após o pontapé inicial.

JS Saoura x MB Rouissat Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.16

🎯 Palpite: Primeiro Gol (JS Saoura) - odd 1.47

🎯 Palpite: Dupla Hipótese (JS Saoura Ou Empate) - odd 1.12



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O JS Saoura tem uma sequência invicta de sete jogos e não perde há quatro jogos em casa. O time também tem um retrospecto de 60% de jogos com mais de 2.5 gols, o que torna o palpite de um placar alto uma boa opção. O time da casa também tem uma alta probabilidade de abrir o placar, com 20% de aproveitamento em seus últimos cinco jogos em casa, e venceu em 100% dos casos em que marcou o primeiro gol, o que torna o palpite de "Primeiro Gol" uma ótima opção.

Palpites Alternativos JS Saoura x MB Rouissat



🎯 Palpite: JS Saoura - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.23

🎯 Palpite: Handicap Asiático JS Saoura (-1) - odd 1.96

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (JS Saoura E Sim) - odd 4.39



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico. O JS Saoura tem um bom retrospecto em casa, e o MB Rouissat não venceu em seus últimos seis jogos fora de casa, o que torna a aposta na vitória do JS Saoura sem sofrer gols uma opção muito forte. O palpite em que o JS Saoura vence com um gol de vantagem também é uma boa pedida, já que o time da casa tem um bom retrospecto em casa.

💰 JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (JS Saoura Ou Empate) - odd 1.12

• 🟢 Palpite: JS Saoura - Total (Mais de 0.5) - odd 1.17

• 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.38



⚖️ JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: JS Saoura - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.23

• 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.26

• 🟡 Palpite: JS Saoura - Gols Exatos (2) - odd 3.43



🚀 JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Empate E Sim) - odd 5.64

• 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 7.40

• 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / MB Rouisset) - odd 11.78



JS Saoura x MB Rouissat: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre JS Saoura e MB Rouissat será no Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar, na Argélia. A partida acontece na quinta-feira, dia 21 de agosto, às 16h00 (horário de Brasília) e é válida pela primeira rodada do Campeonato Argelino. O duelo não terá transmissão para o Brasil.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: JS Saoura x MB Rouissat - Campeonato Argelino

• 📅 Data: 21/08/25

• ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar

• 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como JS Saoura e MB Rouissat Chegam Para o Confronto

O JS Saoura chega para a partida de estreia da Liga 1 Argelina com um bom retrospecto recente. O time tem uma sequência de sete jogos sem perder globalmente e não perde há quatro partidas em casa. O JS Saoura também tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e 1.3 gols sofridos por jogo. O time tem um bom retrospecto de abrir o placar em casa, com 20% de aproveitamento.

Já o MB Rouissat, apesar de não ter um bom retrospecto recente fora de casa, tem um desempenho de 1.0 gols marcados por jogo e 1.63 gols sofridos por jogo. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas globalmente e não vence em seus últimos seis jogos fora de casa. O MB Rouissat também tem uma alta taxa de jogos com menos de 2.5 gols.