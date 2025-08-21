- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- E
JS Saoura x MB Rouisset: Palpite Odds Altas +11, Onde Assistir, Ligue 1, 21/08
JS Saoura x MB Rouissat: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de quinta-feira (21/08), às 16h00 (horário de Brasília), válido pela primeira rodada da Liga 1 Argelina no Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar, sem transmissão para o Brasil.
A partida é a estreia do Campeonato Argelino para ambos os times. Os torcedores de ambos os times aguardam o começo da nova temporada com ansiedade, esperando para ver o que pode ser esperado das equipes após o pontapé inicial.
JS Saoura x MB Rouissat Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.16
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (JS Saoura) - odd 1.47
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (JS Saoura Ou Empate) - odd 1.12
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O JS Saoura tem uma sequência invicta de sete jogos e não perde há quatro jogos em casa. O time também tem um retrospecto de 60% de jogos com mais de 2.5 gols, o que torna o palpite de um placar alto uma boa opção. O time da casa também tem uma alta probabilidade de abrir o placar, com 20% de aproveitamento em seus últimos cinco jogos em casa, e venceu em 100% dos casos em que marcou o primeiro gol, o que torna o palpite de "Primeiro Gol" uma ótima opção.
Palpites Alternativos JS Saoura x MB Rouissat
- 🎯 Palpite: JS Saoura - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.23
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático JS Saoura (-1) - odd 1.96
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (JS Saoura E Sim) - odd 4.39
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico. O JS Saoura tem um bom retrospecto em casa, e o MB Rouissat não venceu em seus últimos seis jogos fora de casa, o que torna a aposta na vitória do JS Saoura sem sofrer gols uma opção muito forte. O palpite em que o JS Saoura vence com um gol de vantagem também é uma boa pedida, já que o time da casa tem um bom retrospecto em casa.
💰 JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (JS Saoura Ou Empate) - odd 1.12
- • 🟢 Palpite: JS Saoura - Total (Mais de 0.5) - odd 1.17
- • 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.38
⚖️ JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: JS Saoura - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.23
- • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.26
- • 🟡 Palpite: JS Saoura - Gols Exatos (2) - odd 3.43
🚀 JS Saoura x MB Rouissat: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Empate E Sim) - odd 5.64
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 7.40
- • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / MB Rouisset) - odd 11.78
JS Saoura x MB Rouissat: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre JS Saoura e MB Rouissat será no Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar, na Argélia. A partida acontece na quinta-feira, dia 21 de agosto, às 16h00 (horário de Brasília) e é válida pela primeira rodada do Campeonato Argelino. O duelo não terá transmissão para o Brasil.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: JS Saoura x MB Rouissat - Campeonato Argelino
- • 📅 Data: 21/08/25
- • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio 20 Août 1955 Béchar, em Béchar
- • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como JS Saoura e MB Rouissat Chegam Para o Confronto
O JS Saoura chega para a partida de estreia da Liga 1 Argelina com um bom retrospecto recente. O time tem uma sequência de sete jogos sem perder globalmente e não perde há quatro partidas em casa. O JS Saoura também tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e 1.3 gols sofridos por jogo. O time tem um bom retrospecto de abrir o placar em casa, com 20% de aproveitamento.
Já o MB Rouissat, apesar de não ter um bom retrospecto recente fora de casa, tem um desempenho de 1.0 gols marcados por jogo e 1.63 gols sofridos por jogo. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas globalmente e não vence em seus últimos seis jogos fora de casa. O MB Rouissat também tem uma alta taxa de jogos com menos de 2.5 gols.
JS Saoura x MB Rouisset: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
JS Saoura x MB Rouisset: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é uma prática essencial para quem se dedica às apostas esportivas. A nossa principal diretriz é que as apostas sejam vistas como uma forma de entretenimento, e não como uma maneira de obter lucro. Para ter uma experiência segura, é vital que você defina e respeite um orçamento de aposta, e jamais use dinheiro que seja necessário para suas despesas diárias. Caso o jogo se torne uma obsessão ou uma fonte de stress, procure ajuda de profissionais especializados. Sua saúde e bem-estar devem ser sempre a sua maior prioridade. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- V
Empate
- E
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Istanbul Basaksehir Vence
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
Zulte Waregem Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- E
- V
- V
- V
Philadelphia Union Vence
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
Columbus Crew Vence
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- E
FSV Mainz 05 Vence
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
Vancouver Whitecaps Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Atletico Madrid Vence