Js Omrane x Bizertin: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Ligue 1, 22/08
Js Omrane x Bizertin: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sexta-feira (22/08), às 12h30 (horário de Brasília), válido pela terceira rodada do Campeonato Tunisiano no Estádio Chedly Zouiten, em Túnis, sem transmissão para o Brasil.
O Js Omrane é o sétimo colocado do Campeonato Tunisiano, com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas do torneio. A equipe marcou três gols e sofreu dois, tendo um saldo de gols de +1. Do outro lado, o Bizertin é o 11º colocado, com dois pontos conquistados em dois empates na competição até aqui. O time empatou um jogo por 1 a 1 e outro por 0 a 0.
Js Omrane x Bizertin Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Js Omrane) - odd 2.24
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.57
- 🎯 Palpite: Faixa De Gols (0-1) - odd 2.32
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Js Omrane, jogando em casa, tem um retrospecto de duas vitórias seguidas em seus domínios e vai enfrentar um Bizertin que ainda não venceu no torneio. O Bizertin também não marcou gols em 100% de seus últimos cinco jogos fora de casa. A tendência é de um jogo com poucos gols, já que o Bizertin tem um retrospecto de 80% de seus últimos dez jogos com menos de 2.5 gols.
Palpites Alternativos Js Omrane x Bizertin
- 🎯 Palpite: Js Omrane - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 3.20
- 🎯 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.24
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Js Omrane) - odd 5.05
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória do Js Omrane sem sofrer gols é uma boa pedida, já que o Bizertin tem um retrospecto de não marcar em seus últimos dois jogos fora de casa. O placar exato de 1 a 0 é o que mais se encaixa na tendência do jogo, já que o time da casa tem um retrospecto de 100% de vitórias quando abre o placar em casa e vence ao final do jogo.
💰 Js Omrane x Bizertin: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Js Omrane (+0.5) - odd 1.29
- • 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.57
- • 🟡 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.40
⚖️ Js Omrane x Bizertin: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final (CA Bizertin) - odd 3.12
- • 🟢 Palpite: Js Omrane - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 3.20
- • 🟡 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.17
🚀 Js Omrane x Bizertin: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 5.55
- • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Js Omrane) - odd 5.05
- • 🟡 Palpite: Js Omrane E Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 5.99
Js Omrane x Bizertin: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Js Omrane e Bizertin será no Estádio Chedly Zouiten, em Túnis, na Tunísia. A partida acontece na sexta-feira, dia 22 de agosto, às 12h30 (horário de Brasília) e é válida pela terceira rodada do Campeonato Tunisiano. O duelo não terá transmissão para o Brasil.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: Js Omrane x Bizertin - Campeonato Tunisiano
- • 📅 Data: 22/08/25
- • ⏰ Horário: 12h30 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Chedly Zouiten, em Túnis
- • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Js Omrane e Bizertin Chegam Para o Confronto
O JS Omrane chega para a partida em uma posição favorável na tabela, ocupando a 7ª colocação do Campeonato Tunisiano. O time começou o torneio com uma vitória e uma derrota, marcando três gols e sofrendo dois. A equipe tem um bom desempenho em casa, com um retrospecto de duas vitórias seguidas. Nos últimos 10 jogos, a equipe tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.7 sofridos. A equipe também tem um bom retrospecto de abrir o placar em casa, com 40% de aproveitamento.
Já o Bizertin, que ocupa a 11ª colocação no campeonato, chega para a partida sem nenhuma vitória, com dois empates em dois jogos. O time empatou um jogo por 1 a 1 e outro por 0 a 0. O desempenho recente da equipe, no entanto, é de uma sequência de dois jogos sem perder, com um empate em casa e um fora. O Bizertin tem um retrospecto defensivo melhor do que o ofensivo, sofrendo 0.7 gols por jogo e marcando 0.7 gols por jogo. A equipe também não marcou gols em 100% de seus últimos cinco jogos fora de casa.
Jeunesse Sportive Omrane x CA Bizertin: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Jeunesse Sportive Omrane x CA Bizertin: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Jeunesse Sportive Omrane x CA Bizertin: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é uma filosofia fundamental para quem participa de apostas esportivas. A nossa principal recomendação é que a atividade seja encarada como uma forma de diversão, e não como um meio para solucionar problemas financeiros. Para manter o controle, é crucial estabelecer limites de tempo e dinheiro, de modo a não exceder o que você pode confortavelmente perder. Se o jogo se tornar uma obsessão ou uma fonte de stress, não hesite em buscar apoio de profissionais. Sua saúde e seu bem-estar devem ser sempre a sua maior prioridade. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.
