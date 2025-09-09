Assine UOL
Jordan
  • E
  • D
  • V
  • D
  • E
Friendlies - World Wide
Dominican Republic
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.5
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
3.35
2
3.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 11:00

Jordânia x República Dominicana Palpite: Odds, Onde Assistir e Análise (09/09/2025)

Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
5 min

O amistoso entre Jordânia x República Dominicana, marcado para 9 de setembro de 2025, às 14h (horário de Brasília), promete ser um bom teste para ambas as equipes. Confira palpites, nossa análise completa, com odds atualizadas, estatísticas e dicas para suas apostas.


De um lado, a Jordânia busca mostrar evolução em campo e conquistar uma vitória importante para elevar a moral da equipe. Do outro, a República Dominicana quer surpreender e demonstrar seu potencial, visando um resultado positivo que impulsione sua trajetória.


Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Jordânia x República Dominicana, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e tudo o que você precisa saber para apostar com mais segurança.


Jordânia x República Dominicana - Palpite e Odds



  • 🎯 Vitória da Jordânia - Odd 1.75

  • 🎯 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.90

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - Odd 1.60


Com base nas análises, as apostas nestes mercados parecem ser as mais vantajosas. Avalie cada opção e escolha aquela que melhor se encaixa em sua estratégia.


Jordânia x República Dominicana: Palpite de Odds Baixas


Os palpites de baixo risco são ótimas opções para quem busca segurança nas apostas, com boas chances de acerto e odds mais conservadoras. Confira nossas sugestões:



  • 🟢 Vitória da Jordânia ou Empate - Odd 1.30 Risco: Baixo 

  • Justificativa: A Jordânia tem um bom desempenho em casa e enfrenta uma equipe que, historicamente, tem dificuldades fora de seu território.


Jordânia x República Dominicana: Palpite de Odds Médias


Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, os palpites de odds médias são ideais. As odds são mais atrativas e as chances de acerto ainda são boas. Veja nossas dicas:



  • 🟡 Jordânia para vencer por 1 gol - Odd 3.20

  • Risco: Médio

  • Justificativa: A Jordânia deve levar vantagem, mas a República Dominicana pode dificultar o jogo, tornando a vitória por uma diferença mínima uma possibilidade real.


Jordânia x República Dominicana: Palpite de Odds Altas


Se você gosta de emoção e busca maiores retornos, os palpites de alto risco são perfeitos. As odds são elevadas, mas as chances de lucro também são maiores. Confira:



  • 🔴 Placar correto: Jordânia 2 x 0 República Dominicana - Odd 6.00

  • Risco: Alto

  • Justificativa: Considerando o desempenho recente de ambas as equipes, este placar reflete um cenário possível, com a Jordânia mostrando sua força e a República Dominicana tendo dificuldades.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


Jordânia x República Dominicana: Onde Assistir


Você pode assistir o jogo Jordânia x República Dominicana no vivo em casas de apostas, através de serviços streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Jordânia x República Dominicana

  • Data: 09/09/2025

  • Horário: 14h (horário de Brasília)

  • Competição: Amistoso

  • Local: Amman International Stadium


Como Jordânia e República Dominicana Chegam Para o Confronto


A Jordânia chega para este amistoso com o objetivo de testar suas estratégias e fortalecer sua equipe. O time busca aprimorar seu desempenho em campo, visando alcançar resultados positivos nas próximas competições.


Já a República Dominicana busca uma oportunidade para mostrar seu potencial e ganhar experiência. O confronto é uma chance de avaliar o nível da equipe e identificar os pontos que precisam ser melhorados.


Últimos Jogos da Jordânia


A Jordânia tem apresentado resultados mistos em seus últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial, mas precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos.



  • ❌ Jordânia 0 x 1 Iraque

  • 🟡 Omã 1 x 1 Jordânia

  • ✅ Jordânia 3 x 1 Coreia do Sul

  • ❌ Arábia Saudita 2 x 1 Jordânia

  • 🟡 Jordânia 1 x 1 Rússia


Últimos Jogos da República Dominicana


A República Dominicana tem demonstrado resiliência e busca evoluir em suas próximas partidas. A equipe tem mostrado organização tática e busca se fortalecer para os próximos desafios.



  • 🟡 República Dominicana 0 x 0 Suriname

  • 🟡 Costa Rica 0 x 0 República Dominicana

  • ❌ México 2 x 1 República Dominicana

  • ✅ República Dominicana 1 x 0 Dominica

  • ❌ Guatemala 2 x 1 República Dominicana


Prognóstico Jordânia x República Dominicana


A partida entre Jordânia e República Dominicana promete ser equilibrada, com a Jordânia, jogando em casa, buscando impor seu ritmo de jogo. Acreditamos em um jogo com poucos gols, com a Jordânia levando a melhor.


Com base nas análises e estatísticas, nossa aposta é na vitória da Jordânia.

Ver mais Ver menos

Jordan x Dominican Republic: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Cyprus - Romania
2
1.7
Benin - Lesotho
1
1.53
Gambia - Burundi
1
1.8
Múltipla
4.68
x
Aposta
20
=
Ganhos
93.64
Apostar agora

Jordan x Dominican Republic: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Jordan
Empate
Dominican Republic

Jogo Responsável


🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte