Jiri Lehecka x Carlos Alcaraz: Palpite, Odds, Prognóstico, US Open (02/09)

Jiri Lehecka x Carlos Alcaraz: Confira palpites pelo US Open 2025. Descubra as melhores dicas de apostas, odds e prognóstico para este jogo de tênis.

O US Open 2025 entra em sua fase mais intensa e, na tarde de terça-feira, a quadra principal de Flushing Meadows será palco de um dos duelos mais aguardados da terceira rodada.

De um lado da rede, o tenista tcheco Jiri Lehecka, número 21 do ranking ATP, que tem feito uma campanha firme para chegar até aqui. Do outro, o atual campeão e favorito incontestável, Carlos Alcaraz, o espanhol de apenas 22 anos que já é o número 2 do mundo e busca defender seu título.