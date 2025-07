Jannik Sinner x Novak Djokovic: Palpite, Onde Assistir - Wimbledon 2025 11/07

Sinner vem de vitórias convincentes e exibe solidez no saque e agressividade nos pontos curtos. Já Djokovic, apesar de não estar no auge físico, mostrou resiliência nos últimos jogos e pode complicar o adversário com sua leitura tática e precisão nas devoluções. Isso cria um cenário interessante para o mercado de apostas, especialmente em linhas de handicap e total de games.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Jannik Sinner x Novak Djokovic: Melhores Palpites da Wimbledon 2025

🔥 Palpite 1: Mais de 3.5 sets – odd 1.50

Mais de 3.5 sets – odd 1.50 🔥 Palpite 2: Djokovic para vencer pelo menos 1 set – odd 1.36

Djokovic para vencer pelo menos 1 set – odd 1.36 🔥 Palpite 3: Djokovic +1.5 sets (handicap) – odd 1.98

Djokovic +1.5 sets (handicap) – odd 1.98 🔥 Palpite 4: Djokovic +4.0 games (handicap) – odd 1.86

Djokovic +4.0 games (handicap) – odd 1.86 🔥 Palpite 5: Djokovic mais de 18.5 games – odd 1.74

Djokovic mais de 18.5 games – odd 1.74 🔥 Palpite 6: Mais de 40.5 games na partida – odd 1.90

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Mais de 3.5 sets – odd 1.50

Mesmo com Sinner sendo o favorito, Djokovic tende a resistir bem, levando pelo menos um set com sua consistência e inteligência tática. Os dados mostram que mesmo em derrotas recentes, ele estende os jogos. Partida com chances reais de ir a 4 ou 5 sets.