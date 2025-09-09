Assine UOL
Jamaica
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Independence Park
Trinidad and Tobago
Jamaica x Trinidad e Tobago Palpite, Odds 6+ Onde Assistir, Eliminatórias da Copa

Buscando palpite para Jamaica x Trinidad e Tobago? Então, chegou ao lugar certo! O confronto, que acontece em 9 de setembro de 2025, às 21:00 (horário de Brasília), no Independence Park, promete muita emoção. A partida terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT. 


A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF e coloca frente a frente duas seleções em busca da vitória. De um lado, a Jamaica quer mostrar sua força em casa. Do outro, Trinidad e Tobago busca surpreender.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Jamaica x Trinidad e Tobago, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Jamaica x Trinidad e Tobago Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas valiosas. Analisamos o momento das equipes, os últimos resultados e as odds oferecidas para te dar as melhores sugestões. Confira!



  • 🟢 Jamaica vence a partida - Odd 1.75

  • 🟡 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.90

  • 🔴 Total de gols: Menos de 2.5 - Odd 2.05


Com essas dicas, suas chances de sucesso nas apostas aumentam! Analisamos cada detalhe para você ter as melhores opções. Veja a seguir mais informações sobre o jogo.


💰 Palpites de Odds Baixas Jamaica x Trinidad e Tobago


Para quem busca segurança e menor risco, as odds baixas são ideais. Nossos especialistas separaram os melhores palpites. As chances de acerto são altas, mas a emoção é garantida!


Nossa dica de aposta segura é: Vitória da Jamaica - Odd 1.75 Risco: Baixo Justificativa: A Jamaica tem um bom retrospecto jogando em casa e um time mais consistente.


⚖️ Palpites de Odds Médias Jamaica x Trinidad e Tobago


Se você gosta de um pouco mais de adrenalina, as odds médias são perfeitas! Com elas, a possibilidade de ganho é maior, mas o risco também aumenta um pouco. 


Uma aposta interessante é: Ambos os times marcam: Não - Odd 1.90 Risco: Médio Justificativa: Nos últimos jogos, as defesas têm se mostrado sólidas, dificultando os gols de ambas as equipes.


🚀 Palpites de Odds Altas Jamaica x Trinidad e Tobago


Para os apostadores que buscam grandes emoções e retornos, as odds altas são a melhor opção! Apesar do risco ser maior, a recompensa pode ser muito atrativa. As odds são acima de 3.00.


Nossa dica é: Resultado correto: Jamaica 1 x 0 Trinidad e Tobago - Odd 6.00 Risco: Alto Justificativa: Considerando o histórico recente, este placar é possível e oferece uma ótima odd.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta. 


Jamaica x Trinidad e Tobago: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Para não perder nenhum detalhe do jogo, confira as informações essenciais:



  • Partida: Jamaica x Trinidad e Tobago

  • Data: 9 de setembro de 2025

  • Horário: 21 (horário de Brasília)

  • Local: Independence Park, Kingston, Jamaica

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF

  • Onde Assistir: Canal GOAT


A partida promete ser um grande espetáculo, com as duas seleções buscando a vitória a qualquer custo. Prepare a torcida e não perca nenhum lance!


Como Jamaica e Trinidad e Tobago Chegam Para o Confronto


A Jamaica, jogando em casa, busca consolidar sua posição nas Eliminatórias e começar a competição com o pé direito. A equipe vem treinando forte para mostrar sua força.


Já Trinidad e Tobago, mesmo fora de casa, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe aposta em sua organização tática para superar o adversário.


Últimos Jogos da Jamaica


A Jamaica teve um desempenho recente com altos e baixos, mostrando um futebol dinâmico, mas com necessidade de ajustes. A equipe busca uma sequência de vitórias para ganhar confiança.



  • ✅ Jamaica 2 x 1 Bermuda - 05 de setembro de 2025

  • ❌ Jamaica 2 x 1 Guatemala - 17 de junho de 2025

  • ✅ Jamaica 3 x 0 Guadeloupe - 20 de junho de 2025

  • ❌ Jamaica 0 x 1 Panamá - 24 de junho de 2025

  • ✅ Jamaica 3 x 0 Guatemala - 10 de junho de 2025


Últimos Jogos de Trinidad e Tobago


Trinidad e Tobago busca se recuperar de uma fase menos consistente, buscando mostrar um futebol mais ofensivo e organizado. A equipe precisa melhorar sua performance para garantir um bom resultado.



  • 🟡 Trinidad e Tobago 0 x 0 Curaçao - 06 de setembro de 2025

  • ❌ Trinidad e Tobago 1 x 0 Costa Rica - 11 de junho de 2025

  • ❌ Trinidad e Tobago 2 x 1 Haiti - 19 de junho de 2025

  • 🟡 Trinidad e Tobago 0 x 0 Arábia Saudita - 22 de junho de 2025

  • ❌ Trinidad e Tobago 1 x 0 USA - 15 de junho de 2025


Nossa Opinião para Jamaica x Trinidad e Tobago


Acreditamos que a Jamaica, jogando em casa, tem boas chances de sair vitoriosa. Apesar do equilíbrio entre as equipes, o fator casa pode ser decisivo. Nossa dica é apostar na vitória da Jamaica, com um jogo com poucos gols.


 


 

Jamaica x Trinidad and Tobago: Palpite do Dia

Jamaica x Trinidad and Tobago: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Jamaica x Trinidad and Tobago: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Trinidad and Tobago
0 - 0
Jamaica
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Trinidad and Tobago
0 - 0
Jamaica
2025 Friendlies
Jamaica
3 - 2
Trinidad and Tobago
2025 Friendlies
Jamaica
1 - 1
Trinidad and Tobago
2025 Friendlies
Jamaica
1 - 0
Trinidad and Tobago

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

