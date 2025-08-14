Assine UOL
Jagiellonia
UEFA Europa Conference League - World Wide
Silkeborg
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 11:30

Jagiellonia x Silkeborg: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Jagiellonia x Silkeborg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Jagiellonia e Silkeborg se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Bialystok, na Polônia.


Jagiellonia x Silkeborg Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Jagiellonia – odd pagando 2.10 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365


Vitória do Jagiellonia - odd pagando 2.10


O Jagiellonia pode aproveitar o apoio da torcida e o conhecimento do gramado para conquistar um bom resultado na ida.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80


Os dois times têm boas opções ofensivas, e a tendência é que ambos encontrem espaço para marcar.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95


Se o jogo for aberto desde o início, há chance de termos um placar movimentado, superando os dois gols.


Jagiellonia x Silkeborg: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Jagiellonia x Silkeborg pela Liga Conferência (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal Bialystok, Polônia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Jagiellonia x Silkeborg: Escalações prováveis


Jagiellonia: Slawomir Abramowicz; Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Bartlomiej Wdowik; Taras Romanczuk, Dawid Drachal, Louka Prip, Afimico Pululu; Oskar Pietuszewski, Aziel Jackson.


Silkeborg: Nicolai Larsen; Alexander Busch, Jens Gammelby, Robin Ostrom, Pedro Ganchas; Rami Al Hajj, Mads Larsen, Pelle Mattsson, Younes Bakiz; Callum Mccowatt, Tonni Adamsen.

Jagiellonia x Silkeborg: Palpite do Dia

Jagiellonia Vence
2.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Jagiellonia x Silkeborg: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Jagiellonia x Silkeborg: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Silkeborg
0 - 1
Jagiellonia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Jagiellonia
Empate
Silkeborg

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

