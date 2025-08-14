- V
Jagiellonia x Silkeborg: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08
Jagiellonia x Silkeborg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Jagiellonia e Silkeborg se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Bialystok, na Polônia.
Jagiellonia x Silkeborg Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Jagiellonia – odd pagando 2.10 na bet365
- Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365
- Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365
Vitória do Jagiellonia - odd pagando 2.10
O Jagiellonia pode aproveitar o apoio da torcida e o conhecimento do gramado para conquistar um bom resultado na ida.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80
Os dois times têm boas opções ofensivas, e a tendência é que ambos encontrem espaço para marcar.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95
Se o jogo for aberto desde o início, há chance de termos um placar movimentado, superando os dois gols.
Jagiellonia x Silkeborg: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Jagiellonia x Silkeborg pela Liga Conferência (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Municipal Bialystok, Polônia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Jagiellonia x Silkeborg: Escalações prováveis
Jagiellonia: Slawomir Abramowicz; Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Bartlomiej Wdowik; Taras Romanczuk, Dawid Drachal, Louka Prip, Afimico Pululu; Oskar Pietuszewski, Aziel Jackson.
Silkeborg: Nicolai Larsen; Alexander Busch, Jens Gammelby, Robin Ostrom, Pedro Ganchas; Rami Al Hajj, Mads Larsen, Pelle Mattsson, Younes Bakiz; Callum Mccowatt, Tonni Adamsen.
Jagiellonia x Silkeborg: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Jagiellonia x Silkeborg: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Jagiellonia x Silkeborg: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
