Jagiellonia x Silkeborg: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Jagiellonia x Silkeborg: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Jagiellonia e Silkeborg se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Bialystok, na Polônia.

Jagiellonia x Silkeborg Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1 – Vitória do Jagiellonia – odd pagando 2.10 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.80 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365



O Jagiellonia pode aproveitar o apoio da torcida e o conhecimento do gramado para conquistar um bom resultado na ida.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.80

Os dois times têm boas opções ofensivas, e a tendência é que ambos encontrem espaço para marcar.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95

Se o jogo for aberto desde o início, há chance de termos um placar movimentado, superando os dois gols.

Jagiellonia x Silkeborg: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Jagiellonia x Silkeborg pela Liga Conferência (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal Bialystok, Polônia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Jagiellonia x Silkeborg: Escalações prováveis

Jagiellonia: Slawomir Abramowicz; Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Bartlomiej Wdowik; Taras Romanczuk, Dawid Drachal, Louka Prip, Afimico Pululu; Oskar Pietuszewski, Aziel Jackson.

Silkeborg: Nicolai Larsen; Alexander Busch, Jens Gammelby, Robin Ostrom, Pedro Ganchas; Rami Al Hajj, Mads Larsen, Pelle Mattsson, Younes Bakiz; Callum Mccowatt, Tonni Adamsen.