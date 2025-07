Jagiellonia x Novi Pazar: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Liga Conferência, 31/07

Jagiellonia x Novi Pazar: Palpite para o jogo de volta da Liga Conferência, que acontece em 31/07/2025 às 15h15 (horário de Brasília), com transmissão pela Novibet.

Vamos te dar os melhores palpites para Jagiellonia x Novi Pazar, baseados na análise do jogo de ida e nas odds da casa de apostas Esportes da Sorte.

Jagiellonia x Novi Pazar: Palpite do Dia



Resultado Final: Jagiellonia - Odd pagando 1.27



Total de Gols: Mais de 3.5 - Odd pagando 1.87



Ambas as Equipes Marcam no 2º Tempo: Sim - Odd pagando 2.76



Total de Gols Jagiellonia: Mais de 2.5 - Odd pagando 1.81



Handicap Asiático: Jagiellonia -1.5 - Odd pagando 1.70



Confira abaixo as razões dos nossos palpites para Jagiellonia x Novi Pazar.

⚽ Resultado Final: Jagiellonia - Odd: 1.27

O Jagiellonia tem a vantagem do placar da ida e joga em casa, onde tem um bom retrospecto. A odd de 1.27, embora baixa para uma aposta única, é sólida para compor uma múltipla, dada a grande probabilidade de vitória.

🥅 Total de Gols: Mais de 3.5 - Odd: 1.87

O Novi Pazar precisa ir para cima para reverter o placar, o que deve abrir o jogo. Ambas as equipes mostraram capacidade ofensiva no primeiro jogo e em partidas recentes. A odd de 1.87 para mais de 3.5 gols é interessante para um jogo com potencial para muitos gols.

⏱️ Ambas as Equipes Marcam no 2º Tempo: Sim - Odd: 2.76

No segundo tempo, o Novi Pazar estará ainda mais desesperado por gols, abrindo espaços para o Jagiellonia contra-atacar. A odd de 2.76 é alta e reflete o cenário de um final de jogo aberto, com chances para ambos os lados balançarem as redes.

🎯 Total de Gols Jagiellonia: Mais de 2.5 - Odd: 1.81

Com o Novi Pazar precisando se expor, o Jagiellonia terá mais oportunidades de ataque. Jogando em casa, e com um ataque eficiente, marcar três ou mais gols é um cenário bem possível. A odd de 1.81 oferece bom retorno para essa possibilidade.

💥 Handicap Asiático: Jagiellonia -1.5 - Odd: 1.70

Este palpite significa que o Jagiellonia precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Dada a superioridade esperada do Jagiellonia em casa e a necessidade do Novi Pazar de atacar, o time polonês tem grandes chances de vencer com uma margem confortável. A odd de 1.70 é atrativa para essa condição.

Jagiellonia x Novi Pazar Palpite: Odds Altas

Se você busca retornos mais altos, aqui estão 5 palpites com odds altas para Jagiellonia x Novi Pazar. Lembre-se que, por serem apostas mais ousadas, o risco também é maior, mas o potencial de lucro é significativamente superior.

💰 Resultado Exato: Jagiellonia 3 x 1 - Odd: 9.04

Esta aposta combina a provável vitória do Jagiellonia com o cenário do Novi Pazar buscando um gol fora. A odd reflete a precisão necessária, mas é um placar bastante plausível dado o contexto do jogo.

🚀 Ambas as Equipes Marcam em Ambos os Tempos: Sim - Odd: 2.90

Isso significa que Jagiellonia e Novi Pazar precisam marcar gols tanto no primeiro quanto no segundo tempo. É um palpite ousado, mas o jogo deve ser aberto, especialmente com o Novi Pazar buscando a virada, o que pode gerar um alto volume de gols para ambos os lados.

🔥 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5 - Odd: 1.86

Considerando a necessidade do Novi Pazar de atacar desde o início e a força ofensiva do Jagiellonia em casa, é possível que o jogo comece com um ritmo acelerado e gols já na primeira etapa. A odd é interessante para essa condição.

📈 Número Exato de Gols: 5+ - Odd: 3.10

Se o jogo realmente for muito aberto e com os times buscando o ataque a todo custo, um placar com cinco ou mais gols é um cenário que pode se concretizar. Esta odd oferece um excelente retorno para um jogo com potencial de muitos tentos.

🌟 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Jagiellonia - Odd: 4.45

Este palpite sugere um primeiro tempo equilibrado, talvez com as equipes se estudando, e o Jagiellonia confirmando sua superioridade e garantindo a vitória no segundo tempo. A odd é bastante atraente para essa sequência de eventos.

Jagiellonia x Novi Pazar: Onde Assistir

Vai poder assistir ao vivo ao jogo Jagiellonia x Novi Pazar na Novibet (streaming).

