UEFA Europa Conference League - World Wide
Dinamo Tirana
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
Jagiellonia x Dinamo City: Palpite, Transmissão, Estatísticas, Liga Conferência 21/08

Alex Alves
Autor
Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Jagiellonia x Dinamo City: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 15h15 (horário de Brasília), no Stadion Miejski, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.


A partida de ida do playoff coloca frente a frente o forte time polonês do Jagiellonia, grande favorito no confronto, e o surpreendente Dinamo City, da Albânia, que eliminou o Hajduk Split na fase anterior. Jogando em casa, o Jagiellonia busca construir um placar elástico para decidir a vaga com tranquilidade no jogo de volta.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Jagiellonia x Dinamo City Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.60 na Superbet

  • Palpite 2. Jagiellonia Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.15 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Jagiellonia 3 a 0, odd pagando 6.60 na Betnacional


Para as apostas em Jagiellonia x Dinamo City, indicamos esses três palpites com base no enorme poder de fogo do time da casa e na disparidade técnica entre as equipes.


🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.60


O Jagiellonia é uma máquina de fazer gols em casa. Nos seus últimos jogos europeus e domésticos em seu estádio, a equipe marcou 3, 5 e 3 gols.


A tendência é de um massacre ofensivo sobre o time albanês, o que torna a aposta em um jogo com pelo menos três gols uma escolha muito sólida.


⚡ Palpite 2. Jagiellonia Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.15


Para buscar uma odd de maior valor, apostar que apenas o time da casa marcará três ou mais gols é uma excelente opção.


A odd de 1.26 para a vitória simples não tem valor, mas a de 2.15 para um time que costuma golear em casa contra adversários mais fracos é muito atraente. O Jagiellonia tem total capacidade de cumprir esta meta sozinho.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Jagiellonia 3 a 0, odd pagando 6.60


O placar de 3 a 0 é um resultado muito provável e com um retorno financeiro fantástico.


Ele reflete o domínio completo do time polonês, que deve marcar vários gols e, ao mesmo tempo, não deve ter sua defesa ameaçada pelo time do Dinamo City, resultando em uma vitória limpa e com um placar confortável.


Jagiellonia x Dinamo City: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Jagiellonia x Dinamo City ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 15h15, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Jagiellonia x Dinamo City - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • Horário: 15h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadion Miejski, Białystok

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video


Jagiellonia x Dinamo City: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.


Jagiellonia x Dinamo City: Quem Ganha? Melhores Odds


O Jagiellonia é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 79,4%. O Dinamo City é o grande azarão com apenas 10,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 18,5%.



  • 🏆 Jagiellonia vence, odd 1.26 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 5.40 na Superbet

  • 👀 Dinamo City vence, odd 9.60 na F12.bet

Jagiellonia x Dinamo Tirana: Palpite do Dia

Jagiellonia x Dinamo Tirana: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Jagiellonia x Dinamo Tirana: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Dinamo Tirana
0 - 0
Jagiellonia

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

