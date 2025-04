Jagiellonia x Betis: Palpite, Hora, Escalações - Europa League

Confronto direto entre equipas

No último confronto, Real Betis venceu Jagiellonia Bialystok por 2 a 0, com ambos os gols no primeiro tempo, o que sugere uma estratégia agressiva desde o início.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Jagiellonia Bialystok x Real Betis: Escalações prováveis

⚽ Jagiellonia Bialystok: Sławomir Abramowicz, João Moutinho, Enzo Ebosse, Mateusz Skrzypczak, Dušan Stojinović, Darko Churlinov, Jesús Imaz, Villar, Leon Maximilian Flach, Taras Romanczuk, Afimico Pululu

⚽ Real Betis: Francisco Vieites, Ricardo Rodríguez, Natan, Diego Llorente, Youssouf Sabaly, Jesús Rodríguez, Isco, Antony Matheus dos Santos, Johnny Cardoso, Pablo Fornals, Cédric Bakambu