Jacob Fearnley x João Fonseca: Palpite, Onde Assistir - Wimbledon 2025 - 30/06

Jacob Fearnley x João Fonseca: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre João Fonseca e Jacob Fearnley terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

📅 Data: Segunda-feira, 30/06

Segunda-feira, 30/06 ⏰ Horário: 10h (de Brasília)

10h (de Brasília) 🏟️ Competição: Wimbledon

Wimbledon 📺 Onde assistir: ESPN, Disney+

Também é possível assistir com imagens ao vivo pela Superbet. Basta ter uma conta com saldo ativo e login feito no horário do jogo. Por isso, toque no botão abaixo, faça seu cadastro e um depósito mínmo para assistir o João Fonseca em Wimbledon!

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. Defina um valor fixo para suas apostas, evite buscar recuperação de perdas e jogue sempre com foco no entretenimento. Se necessário, busque ajuda profissional.