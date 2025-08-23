Assine UOL
Serie C - Brazil
Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior
Ypiranga-RS
Ituano x Ypiranga: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Ituano x Ypiranga: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 17h00 (horário de Brasília), válido pela 18ª rodada da Série C, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, com transmissão no SportyNet+. A partida é um confronto direto para o G-8 e é crucial para as pretensões dos dois times.


O Ituano, que ocupa a 12ª posição na Série C, está a dois pontos do G-8. O time tem se mostrado um pouco inconsistente em 2025, perdendo pontos importantes nos acréscimos.


Já o Ypiranga, que está na 10ª colocação, a um ponto do G-8, precisa de uma vitória para se manter na briga pela classificação. O confronto é de “seis pontos” para as duas equipes e pode ser decisivo para as pretensões de ambos os times.


Ituano x Ypiranga Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.28

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Ituano Ou Ypiranga RS) - odd 1.30

  • 🎯 Palpite: Faixa De Gols (2-3) - odd 1.94


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Ituano tem um retrospecto de 50% de jogos com mais de 2.5 gols. Já o Ypiranga tem um retrospecto de 40% de jogos com mais de 2.5 gols. Ambas as equipes estão em uma situação de urgência e precisam vencer para se manterem vivas na luta pela classificação, o que pode resultar em um jogo aberto e com muitos gols.


Palpites Alternativos Ituano x Ypiranga



  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam (Mais De 2.5 E Sim) - odd 2.87

  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Ituano E Sim) - odd 5.31

  • 🎯 Palpite: Ituano Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 3.13


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O Ypiranga tem uma média de 0.9 gols marcados por jogo, o que torna a aposta em um placar com poucos gols uma boa pedida. O palpite em que o Ituano vence sem sofrer gols é uma boa pedida, já que o Ypiranga não marcou em 40% de seus jogos. O palpite em que o jogo termina em um empate com gols também é uma boa opção, já que o Ituano tem uma sequência de um empate e uma derrota, enquanto o Ypiranga vem de um empate.


💰 Ituano x Ypiranga: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Ituano Ou Empate) - odd 1.26

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.42

  • • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.63


⚖️ Ituano x Ypiranga: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final (Ypiranga RS) - odd 3.27

  • • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.20

  • • 🟡 Palpite: Ituano (-1) - odd 3.14


🚀 Ituano x Ypiranga: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Ituano E Sim) - odd 5.31

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.19

  • • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Ypiranga RS / Ypiranga RS) - odd 5.79


Ituano x Ypiranga: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Ituano e Ypiranga será no Estádio Novelli Júnior, em Itu, no sábado, dia 23 de agosto, às 17h00 (horário de Brasília). A partida é válida pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva do SportyNet+.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Ituano x Ypiranga - Série C

  • 📅 Data: 23/08/25

  • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como Ituano e Ypiranga Chegam Para o Confronto


O Ituano chega para a partida na 12ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos em 17 jogos. O time vem de uma sequência de dois jogos sem vencer, com um empate e uma derrota. O Ituano tem uma média de 1 gol marcado por jogo e 1.4 gols sofridos por jogo, com 50% de seus jogos com mais de 2.5 gols. O time tem um retrospecto de 67% de vitórias quando abre o placar em casa e vence ao final do jogo.


Já o Ypiranga, que ocupa a 10ª colocação no campeonato, chega para a partida com um retrospecto de sete jogos sem vencer, com três derrotas e quatro empates. O time tem uma média de 0.9 gols marcados por jogo e 0.9 gols sofridos por jogo. O time tem um retrospecto de 60% de jogos sem marcar gols e 40% de jogos com mais de 2.5 gols. A equipe vem de uma sequência de duas derrotas seguidas globalmente.

Ituano x Ypiranga-RS: Palpite do Dia

Ituano Vence
Superbet logo
1.95
Apostar agora

Múltipla do Dia
Real Sociedad - Espanyol
1
1.82
Ituano - Ypiranga-RS
1
1.95
Philadelphia Union - Chicago Fire
1
1.78
Múltipla
6.32
x
Aposta
20
=
Ganhos
126.34
Apostar agora

Ituano x Ypiranga-RS: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ituano x Ypiranga-RS: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2021 Serie C
Ypiranga-RS
0 - 0
Ituano
2021 Serie C
Ituano
2 - 1
Ypiranga-RS
2020 Serie C
Ituano
1 - 2
Ypiranga-RS
2020 Serie C
Ypiranga-RS
2 - 1
Ituano

