Ituano x Retrô: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série C - 05/07

Confira os palpites para Ituano x Retrô, pela Série C do Brasileirão, no dia 5 de julho, às 17h (horário Brasília), no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior.

O Ituano recebe o Retrô em partida válida pela 11.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista ocupa atualmente a 12.ª posição, com 13 pontos conquistados, mas vive um momento preocupante, sem vencer há cinco jogos e acumulando empates e derrotas. Já o Retrô, em situação ainda mais delicada, figura na 19.ª colocação com apenas 8 pontos. O time pernambucano venceu apenas duas vezes na competição e vem de uma sequência de três jogos sem vitória, o que aumenta a pressão pela conquista de pontos fora de casa.

Ambas as equipes precisam desesperadamente do resultado positivo: o Ituano para se afastar da zona de perigo e o Retrô para tentar sair das últimas posições. A promessa é de um jogo equilibrado e nervoso, onde o fator casa pode pesar a favor do Ituano.

Ituano x Retrô: Palpites - Série C

✅ Resultado Final - Ituano

O fator casa e a fragilidade do Retrô fora de casa tornam o Ituano favorito.

✅ Ambas as Equipes Marcam - Não

O Retrô tem o pior ataque da competição com apenas 4 gols em 10 jogos.

✅ Total de Gols - Menos de 2.5

Tendência de jogo truncado, com duas equipes que não marcam muito.

✅ Ituano marca o 1º Gol

Jogando em casa, o Ituano deve buscar o gol logo nos primeiros minutos.

✅ Cartões - Mais de 4.5

Jogo decisivo para as duas equipes, com alta probabilidade de faltas e cartões.

✅ Total de Escanteios - Menos de 9.5

Pelo estilo das duas equipes e o momento ruim, o jogo pode ter poucas finalizações.

Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar estes palpites, levando em consideração o momento das equipes e histórico de confrontos.

Dicas de Mercados Alternativos: Busque por handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes para este jogo.

Ituano x Retrô - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.