Ituano x Londrina: Palpite Odds +2, +3, Onde Assistir, Série C (04/08)

Ituano e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira, 04/08, pela 15ª rodada da Série C 2025. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu, com transmissão ao vivo pela DAZN e CBF TV.

O Ituano joga pressionado. Com somente 17 pontos, o time está na 10ª posição e precisa vencer para voltar a brigar por vaga no G-8. Do outro lado, o Londrina vive melhor fase, ocupa a 4ª colocação com 26 pontos e tenta manter a sequência positiva como visitante.

A seguir, você confere nosso palpite para Ituano x Londrina, onde assistir e as prováveis escalações da partida. Veja também os melhores palpites do dia.

Ituano x Londrina Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Ambas marcam: Sim - odd pagando 2.02 na bet365

Palpite 2 - Resultado ao intervalo: Empate - odd pagando 1.93 na Superbet

Palpite 3 - Empate Anula Aposta: Londrina - odd pagando 2.01 na Betnacional



Para as apostas em Ituano x Londrina, destacamos três palpites baseados nos números recentes dos dois times na Série C 2025. Apesar de campanhas distintas, os dados indicam um confronto equilibrado e com boas oportunidades de valor nas odds.

Palpite 1. Ambas marcam: Sim - odd pagando 2.02

O Londrina tem média de 1.67 gol por jogo fora de casa, com 100% de vitórias nos jogos em que abriu o placar como visitante. Já o Ituano, mesmo irregular, marcou em dois dos últimos cinco jogos em casa, com média de 0.86 gol por jogo no Novelli Júnior.

Além disso, nos três confrontos mais recentes entre eles, ambos marcaram em dois (incluindo o empate por 2-2 em setembro de 2023). Com ataques eficientes e defesas que cedem espaço, o cenário aponta boas chances de rede balançando dos dois lados.

Palpite 2. Resultado ao intervalo: Empate - odd pagando 1.93

O Ituano foi para o intervalo com empate em 57% dos jogos em casa, geralmente com placares de 0-0. Já o Londrina teve empates no 1º tempo em 33% das partidas fora de casa.

Como o jogo vale muito para os dois, a tendência é de um começo mais estudado. O histórico de empates parciais nos primeiros 45 minutos reforça a aposta nesse mercado.

Palpite 3. Empate Anula Aposta: Londrina - odd pagando 2.01

Apesar de jogar fora, o Londrina vive momento mais estável. São quatro vitórias nas últimas seis partidas, com desempenho sólido defensivamente (0.93 gol sofrido por jogo). O Ituano, por outro lado, venceu só um dos últimos oito jogos.

A linha do empate anula protege contra um jogo travado, mas mantém o valor em uma possível vitória do time visitante.

Ituano x Londrina - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Ituano x Londrina ao vivo pela DAZN e CBF TV. A bola rola às 19h30 desta segunda-feira, 04/08, no estádio Novelli Júnior, em Itu–SP.

Tudo o que você precisa saber de Ituano x Londrina:



⚽️ Confronto: Ituano x Londrina - Série C

📅 Data: 04/08/2025

⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Novelli Júnior, Itu

📺 Onde vai passar: DAZN e CBF TV



Ituano x Londrina - Prováveis Escalações

Escalação do Ituano: Vagner (Pegorari); Thassio, Nathan, Matheus Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Grigor, Kaio Mendes (Zé Carlos) e Ramon; Neto Berola e Vinícius Popó.

Escalação do Londrina: Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; João Tavares (Zé Breno), Lucas Marques e Robson; Vitinho, Eliel e Iago Teles.

As escalações são previsões e podem sofrer alterações até a hora da partida.

Ituano x Londrina - Últimos jogos Entre Os Times



14/09/2023 - Londrina 2-2 Ituano (Série B 2023)



27/05/2023 - Ituano 3-1 Londrina (Série B 2023)



28/10/2022 - Londrina 0-2 Ituano (Série B 2022)



16/07/2022 - Ituano 0-0 Londrina (Série B 2022)



Ituano x Londrina: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Londrina tem 49,75% de probabilidade de vitória com a odd de 2.01 no mercado de empate anula aposta, o que indica equilíbrio.



Ituano vence - odd de 2.46 na F12.bet



Empate - odd de 3.05 na Superbet



Londrina vence - odd de 2.90 na bet365



As apostas devem ser feitas com consciência. Respeite sempre o Jogo Responsável.