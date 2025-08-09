Ituano x Confiança: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir, Série C, 09/08

Na noite deste sábado, 9 de agosto, o Ituano recebe o Confiança no Estádio Novelli Júnior, em Itu, para uma partida crucial pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo, que começa às 19h30 (horário de Brasília), é de grande importância para as pretensões do time paulista, que busca se aproximar na zona de classificação, enquanto a equipe sergipana, a apenas um ponto da ZR, luta para se afastar do perigo. Neste texto, você encontra o melhor Ituano x Confiança palpite e descobre onde assistir ao confronto.

Ituano x Confiança Palpites

O fator casa e a fase das equipes na competição desenham um claro favoritismo para o Ituano. Nossos palpites se baseiam neste cenário.

Resultado Final: Vitória do Ituano - Odd 2.31 na Betnacional

O Ituano tem uma campanha muito sólida em seus domínios e precisa dos três pontos para alcançar o G-8. Diante de um Confiança que tem muitas dificuldades como visitante, a vitória do time da casa é o resultado mais provável.

Menos de 2.5 gols - Odd 1.45 na Betnacional

A Série C é conhecida por jogos disputados e placares magros. O Ituano, apesar de favorito, não possui um ataque avassalador, e o Confiança deve adotar uma postura defensiva para tentar somar pontos fora. A tendência é de uma partida com poucos gols.

Ituano para vencer o 1º tempo - Odd 3.16 na Betnacional

Pressionando desde o início com o apoio de sua torcida, é esperado que o Ituano busque resolver o jogo cedo. A equipe paulista deve se impor e tem grandes chances de ir para o intervalo já em vantagem no placar.

Como chegam os times

O Ituano faz uma campanha de recuperação na Série C e transformou o Novelli Júnior em seu grande trunfo. A equipe vem de uma sequência positiva em casa, com vitórias importantes que a colocaram na briga direta por uma vaga na próxima fase. Nos últimos jogos, o time treinado por Vinícius Bergantin tem mostrado uma defesa bem organizada, sofrendo poucos gols em seus domínios, e um ataque eficiente para garantir os resultados necessários para subir na tabela.

O Confiança, por outro lado, vive um momento delicado na competição. A equipe de Aracaju luta na parte de baixo da tabela e tem um desempenho muito ruim fora de casa, onde conquistou pouquíssimos pontos. Nos jogos recentes como visitante, o time tem apresentado fragilidade defensiva e um ataque pouco produtivo, o que acende um alerta para o difícil confronto em Itu. A briga do Dragão, no momento, é para se manter longe da zona de rebaixamento.

Onde Assistir Ituano x Confiança

A transmissão da partida entre Ituano e Confiança será feita pelo serviço de streaming Nosso Futebol+, que detém os direitos de exibição de parte dos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Ituano x Confiança

📅 Data: 09/08/2025

⏰ Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior (Itu, SP)

📺 Transmissão: SportyNet+

Palpite odd alta - Ituano x Confiança

Para quem busca uma aposta com um retorno mais elevado, mas que ainda se encaixa no contexto da partida, o mercado de handicap pode ser uma excelente opção.

Handicap Asiático Ituano -1.0 - Odd 3.90 na Bet365

Este palpite exige que o Ituano vença a partida por mais de um gol de diferença. Caso vença por exatamente um gol, a aposta é devolvida. Considerando o forte desempenho do time paulista em casa e a fragilidade do Confiança como visitante, uma vitória por 2x0, por exemplo, é um resultado bastante plausível e que garante uma odd bem mais alta.

Conclusão

As sugestões de aposta para este confronto se baseiam fortemente no desempenho recente e no fator casa. O Ituano é o grande favorito para vencer a partida, e os palpites refletem a expectativa de um domínio da equipe paulista em um jogo de poucos gols. O momento de ambas as equipes na Série C aponta para uma vitória do mandante.

Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.