Ituano x Botafogo-PB: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série C 2025 (19/07)

Ituano e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h no Estádio Novelli Júnior, em Itu, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão do DAZN.

O Galo de Itu vai a campo pressionado por resultados após deixar o G-8 com o empate sem gols diante do Guarani na rodada anterior. Com 17 pontos na 10ª colocação, precisa voltar a vencer para retomar a zona de classificação.

Já o Botafogo-PB também luta contra o tempo na 15ª posição com apenas 13 pontos, necessitando urgentemente de pontos para escapar da zona de rebaixamento.

Confira nosso palpite de Ituano x Botafogo-PB, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Ituano x Botafogo-PB Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Resultado Final: Ituano - odd pagando 1.90 na Superbet

Palpite 2 - Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.75 na Bet365

Palpite 3 - Ituano não sofre gols - odd pagando 2.20 na F12.Bet



Para as apostas em Ituano x Botafogo-PB sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Série C.

Resultado Final: Ituano - odd pagando 1.90

O Ituano joga em casa e possui vantagem técnica clara sobre o Botafogo-PB. Nas últimas cinco partidas como mandante, o Galo perdeu apenas uma vez e mantém boa média defensiva em seus domínios. O time paulista tem 40% de vitórias jogando no Novelli Júnior e precisa aproveitar o fator casa para retomar o G-8.

O Botafogo-PB vive momento delicado como visitante, com apenas dois pontos conquistados em cinco jogos fora de casa nos últimos dez confrontos. A equipe paraibana não vence há sete jogos como visitante e enfrenta sérias dificuldades para criar oportunidades longe de seus domínios.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.75

As estatísticas ofensivas de ambos os times indicam um jogo com poucos gols. O Ituano tem média de apenas 1.1 gols marcados por partida nos últimos dez jogos, enquanto o Botafogo-PB apresenta números similares com 1.1 gols por confronto. Considerando as defesas, 70% dos jogos do Ituano e 60% do Botafogo-PB terminaram com menos de 2.5 gols.

O momento ofensivo das duas equipes reforça essa tendência. O Galo de Itu não marca gols em 40% das partidas recentes, enquanto o Belo também sofre com a criação, especialmente fora de casa onde tem dificuldades para balançar as redes.

Ituano não sofre gols - odd pagando 2.20

A defesa do Ituano em casa tem se mostrado consistente, mantendo o clean sheet em 40% dos jogos no Novelli Júnior. O time paulista sofreu apenas 0.6 gols por partida jogando em seus domínios nos últimos confrontos, demonstrando organização defensiva sólida.

O ataque do Botafogo-PB como visitante é preocupante, com apenas 0.8 gols marcados por jogo fora de casa. A equipe paraibana não conseguiu balançar as redes em 40% das partidas como visitante, o que aumenta as chances do Ituano manter sua meta inviolada neste confronto direto.

Ituano x Botafogo-PB - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir Ituano x Botafogo-PB no DAZN. A partida está marcada para às 17h, deste sábado, no Estádio Novelli Júnior. Confira mais informações sobre onde assistir jogos de futebol hoje.

Tudo o que você precisa saber de Ituano x Botafogo-PB:



⚽️ Confronto: Ituano x Botafogo-PB - Série C

📅 Data: 19/07/25

⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu

📺 Onde vai passar Ituano x Botafogo-PB: DAZN (streaming)



Ituano x Botafogo-PB: Escalações

A escalação do Ituano deve contar com Vagner no gol; Thassio, Grigor, Matheus Mancini e Dal Pian na defesa; Bruno Silva, Kaio Mendes e Ramon no meio-campo; Vinícius Popó, Leo Passos e Osman no ataque.

A escalação do Botafogo-PB tem Michael Fracaro; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Thallyson, Gama e Igor Maduro; Gabriel Honório, Rodrigo Alves e Denilson.

Ituano x Botafogo-PB - Últimos Jogos Entre Os Times



06/11/2021 - Ituano 3x1 Botafogo-PB (Série C 2021)



02/10/2021 - Botafogo-PB 0x1 Ituano (Série C 2021)



Ituano x Botafogo-PB: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Ituano tem 52,6% de probabilidade de ganhar o jogo deste sábado, 19/07. Isso porque joga em casa, tem elenco mais qualificado e precisa dos três pontos para retomar a zona de classificação na Série C.



Ituano ganha - Odd de 1.90 na Superbet



Empate - Odd de 3.05 na Superbet



Botafogo-PB ganha - Odd de 4.45 na Superbet



Aposte sempre com responsabilidade. As apostas esportivas devem ser encaradas como entretenimento e respeitando as odds oferecidas. Pratique sempre o Jogo Responsável.