Itapirense x Botafogo-SP B: Palpite - Odds +4, +5 - Copa Paulista (09/08)

Itapirense e Botafogo-SP B se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, pela nona rodada do Grupo 2 da Copa Paulista 2025. O duelo está marcado para às 16h no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira.

O Itapirense ocupa a quinta colocação com quatro pontos em oito jogos (1V, 1E, 6D). O time tem saldo negativo de sete gols e sofreu 15 na competição.

O Botafogo-SP B está na lanterna com apenas um ponto em dois jogos disputados (0V, 1E, 1D). O time reserva tem saldo negativo de três gols no grupo.

Confira nossos palpites de Itapirense x Botafogo-SP B, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Itapirense x Botafogo-SP B: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Itapirense - odd 2.16

🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.94

🎯 Ambos marcam: Não - odd 2.24



O confronto envolve duas equipes na parte inferior da tabela do Grupo 2. O Itapirense tem 0% de aproveitamento abrindo o marcador em casa nos últimos 10 jogos.

O Botafogo-SP B é um time reserva com poucos jogos na competição, tendo disputado apenas duas partidas até o momento no torneio estadual.

Palpites Alternativos Itapirense x Botafogo-SP B

Para apostadores que buscam odds mais atrativas, separamos mercados alternativos interessantes. O Itapirense enfrenta um adversário com pouca experiência competitiva.

Os mercados de placar exato podem render bons retornos considerando que 70% dos jogos do Itapirense terminaram com menos de 2.5 gols.



🎯 Dupla chance 1X - odd 1.29

🎯 Resultado exato 1-0 Itapirense - odd 5.92

🎯 Handicap Itapirense (-0.5) - odd 2.14



Super Palpites Itapirense x Botafogo-SP B



🚀 Itapirense vence + Menos 2.5 gols + Placar 1-0 - odd 9.34



💰 Palpites de Odds Baixas Itapirense x Botafogo-SP B



🔵 Dupla chance 1X - odd 1.29

🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.94

🟡 Dupla chance X2 - odd 1.51



⚖️ Palpites de Odds Médias Itapirense x Botafogo-SP B



🔵 Vitória do Itapirense - odd 2.16

🟢 Empate - odd 3.19

🟡 Vitória do Botafogo-SP B - odd 3.01



🚀 Palpites de Odds Altas Itapirense x Botafogo-SP B



🔵 Resultado exato 2-0 Itapirense - odd 9.34

🟢 Resultado exato 2-1 Itapirense - odd 9.38

🟡 Itapirense vence por 3+ gols - odd 22.12



Itapirense x Botafogo-SP B: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida