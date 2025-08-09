Assine UOL
Itapirense
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
Copa Paulista - Brazil
Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira
Botafogo SP B
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3
2
2.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.8
x
3.15
2
2.48
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.7
x
3.05
2
2.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 13:01

Itapirense x Botafogo-SP B: Palpite - Odds +4, +5 - Copa Paulista (09/08)

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Itapirense e Botafogo-SP B se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, pela nona rodada do Grupo 2 da Copa Paulista 2025. O duelo está marcado para às 16h no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira.


O Itapirense ocupa a quinta colocação com quatro pontos em oito jogos (1V, 1E, 6D). O time tem saldo negativo de sete gols e sofreu 15 na competição.


O Botafogo-SP B está na lanterna com apenas um ponto em dois jogos disputados (0V, 1E, 1D). O time reserva tem saldo negativo de três gols no grupo.


Confira nossos palpites de Itapirense x Botafogo-SP B, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Itapirense x Botafogo-SP B: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Itapirense - odd 2.16

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.94

  • 🎯 Ambos marcam: Não - odd 2.24


O confronto envolve duas equipes na parte inferior da tabela do Grupo 2. O Itapirense tem 0% de aproveitamento abrindo o marcador em casa nos últimos 10 jogos.


O Botafogo-SP B é um time reserva com poucos jogos na competição, tendo disputado apenas duas partidas até o momento no torneio estadual.


Palpites Alternativos Itapirense x Botafogo-SP B


Para apostadores que buscam odds mais atrativas, separamos mercados alternativos interessantes. O Itapirense enfrenta um adversário com pouca experiência competitiva.


Os mercados de placar exato podem render bons retornos considerando que 70% dos jogos do Itapirense terminaram com menos de 2.5 gols.



  • 🎯 Dupla chance 1X - odd 1.29

  • 🎯 Resultado exato 1-0 Itapirense - odd 5.92

  • 🎯 Handicap Itapirense (-0.5) - odd 2.14


Super Palpites Itapirense x Botafogo-SP B



  • 🚀 Itapirense vence + Menos 2.5 gols + Placar 1-0 - odd 9.34


💰 Palpites de Odds Baixas Itapirense x Botafogo-SP B



  • 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.29

  • 🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.94

  • 🟡 Dupla chance X2 - odd 1.51


⚖️ Palpites de Odds Médias Itapirense x Botafogo-SP B



  • 🔵 Vitória do Itapirense - odd 2.16

  • 🟢 Empate - odd 3.19

  • 🟡 Vitória do Botafogo-SP B - odd 3.01


🚀 Palpites de Odds Altas Itapirense x Botafogo-SP B



  • 🔵 Resultado exato 2-0 Itapirense - odd 9.34

  • 🟢 Resultado exato 2-1 Itapirense - odd 9.38

  • 🟡 Itapirense vence por 3+ gols - odd 22.12


Itapirense x Botafogo-SP B: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Itapirense x Botafogo-SP B - Copa Paulista 2025 (9ª rodada)

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, Itapira

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão na TV


 

Ver mais Ver menos

Itapirense x Botafogo SP B: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Orlando City SC - Inter Miami
1
1.8
Floresta - Tombense
1
2
Anderlecht - Zulte Waregem
1
1.46
Múltipla
5.26
x
Aposta
20
=
Ganhos
105.12
Apostar agora

Itapirense x Botafogo SP B: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Itapirense x Botafogo SP B: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Copa Paulista
Botafogo SP B
1 - 0
Itapirense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Itapirense
Empate
Botafogo SP B

Como Itapirense e Botafogo-SP B Chegam Para o Confronto


O Itapirense vive momento crítico ocupando a quinta colocação do Grupo 2 com apenas uma vitória em oito jogos disputados.


O time da casa precisa urgentemente pontuar para se aproximar dos adversários e evitar continuar na zona inferior da tabela.


Últimos Jogos do Itapirense


O time paulista passa por fase terrível com 10 jogos sem vitória em todas as competições que disputa na temporada.


O Itapirense tem média de apenas 0.9 gols marcados por partida nos últimos 10 confrontos e sofreu em 90% dos jogos.


A equipe não marca há quatro jogos consecutivos e busca desesperadamente quebrar jejum ofensivo em casa.



  • ❌ Itapirense 0x1 Francana - Copa Paulista

  • ❌ Comercial 4x2 Itapirense - Copa Paulista

  • ❌ Itapirense 2x4 Inter Limeira - Copa Paulista

  • ❌ Botafogo-SP 1x0 Itapirense - Copa Paulista

  • 🟡 Francana 1x1 Itapirense - Copa Paulista


Últimos Jogos do Botafogo-SP B


O time reserva disputa poucos jogos na Copa Paulista, tendo atuado em apenas duas partidas até o momento na competição.


A equipe tem pouca rodagem competitiva comparada aos demais times do grupo, o que pode ser um fator limitante no confronto.


O Botafogo-SP B busca somar pontos para sair da última colocação e ganhar experiência na competição estadual paulista.



  • Dados limitados devido ao baixo número de jogos disputados pelo time reserva

  • Time ainda em formação e adaptação ao nível da competição

  • Busca primeira vitória na Copa Paulista 2025


Nossa Opinião Para Itapirense x Botafogo-SP B


O Itapirense tem vantagem clara por jogar em casa contra um time reserva com pouca experiência competitiva na Copa Paulista.


O Botafogo-SP B deve encontrar grandes dificuldades pela falta de rodagem e por enfrentar equipe necessitada de pontos em seus domínios.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Palmeiras
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Ceara
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D

Palmeiras Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
U.N.A.M. - Pumas
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

U.N.A.M. - Pumas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chicago Fire
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Los Angeles FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Chicago Fire Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AO Itabaiana
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
-
CSA
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D

CSA Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nacional
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
GIL Vicente
  • E
  • V
  • E
  • E
  • E

Nacional Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chelsea
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
AC Milan
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Chelsea Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Porto
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D
-
Guimaraes
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

FC Porto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites