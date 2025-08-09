- D
Itapirense x Botafogo-SP B: Palpite - Odds +4, +5 - Copa Paulista (09/08)
Itapirense e Botafogo-SP B se enfrentam nesta sexta-feira, 09/08, pela nona rodada do Grupo 2 da Copa Paulista 2025. O duelo está marcado para às 16h no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira.
O Itapirense ocupa a quinta colocação com quatro pontos em oito jogos (1V, 1E, 6D). O time tem saldo negativo de sete gols e sofreu 15 na competição.
O Botafogo-SP B está na lanterna com apenas um ponto em dois jogos disputados (0V, 1E, 1D). O time reserva tem saldo negativo de três gols no grupo.
Confira nossos palpites de Itapirense x Botafogo-SP B, saiba onde acompanhar o duelo e todas as informações do confronto. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Itapirense x Botafogo-SP B: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Itapirense - odd 2.16
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.94
- 🎯 Ambos marcam: Não - odd 2.24
O confronto envolve duas equipes na parte inferior da tabela do Grupo 2. O Itapirense tem 0% de aproveitamento abrindo o marcador em casa nos últimos 10 jogos.
O Botafogo-SP B é um time reserva com poucos jogos na competição, tendo disputado apenas duas partidas até o momento no torneio estadual.
Palpites Alternativos Itapirense x Botafogo-SP B
Para apostadores que buscam odds mais atrativas, separamos mercados alternativos interessantes. O Itapirense enfrenta um adversário com pouca experiência competitiva.
Os mercados de placar exato podem render bons retornos considerando que 70% dos jogos do Itapirense terminaram com menos de 2.5 gols.
- 🎯 Dupla chance 1X - odd 1.29
- 🎯 Resultado exato 1-0 Itapirense - odd 5.92
- 🎯 Handicap Itapirense (-0.5) - odd 2.14
Super Palpites Itapirense x Botafogo-SP B
- 🚀 Itapirense vence + Menos 2.5 gols + Placar 1-0 - odd 9.34
💰 Palpites de Odds Baixas Itapirense x Botafogo-SP B
- 🔵 Dupla chance 1X - odd 1.29
- 🟢 Menos de 2.5 gols - odd 1.94
- 🟡 Dupla chance X2 - odd 1.51
⚖️ Palpites de Odds Médias Itapirense x Botafogo-SP B
- 🔵 Vitória do Itapirense - odd 2.16
- 🟢 Empate - odd 3.19
- 🟡 Vitória do Botafogo-SP B - odd 3.01
🚀 Palpites de Odds Altas Itapirense x Botafogo-SP B
- 🔵 Resultado exato 2-0 Itapirense - odd 9.34
- 🟢 Resultado exato 2-1 Itapirense - odd 9.38
- 🟡 Itapirense vence por 3+ gols - odd 22.12
Itapirense x Botafogo-SP B: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Itapirense x Botafogo-SP B - Copa Paulista 2025 (9ª rodada)
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, Itapira
- 📺 Transmissão: Sem transmissão na TV
Itapirense x Botafogo SP B: Palpite do Dia
Itapirense x Botafogo SP B: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Itapirense x Botafogo SP B: Confrontos Diretos
Como Itapirense e Botafogo-SP B Chegam Para o Confronto
O Itapirense vive momento crítico ocupando a quinta colocação do Grupo 2 com apenas uma vitória em oito jogos disputados.
O time da casa precisa urgentemente pontuar para se aproximar dos adversários e evitar continuar na zona inferior da tabela.
Últimos Jogos do Itapirense
O time paulista passa por fase terrível com 10 jogos sem vitória em todas as competições que disputa na temporada.
O Itapirense tem média de apenas 0.9 gols marcados por partida nos últimos 10 confrontos e sofreu em 90% dos jogos.
A equipe não marca há quatro jogos consecutivos e busca desesperadamente quebrar jejum ofensivo em casa.
- ❌ Itapirense 0x1 Francana - Copa Paulista
- ❌ Comercial 4x2 Itapirense - Copa Paulista
- ❌ Itapirense 2x4 Inter Limeira - Copa Paulista
- ❌ Botafogo-SP 1x0 Itapirense - Copa Paulista
- 🟡 Francana 1x1 Itapirense - Copa Paulista
Últimos Jogos do Botafogo-SP B
O time reserva disputa poucos jogos na Copa Paulista, tendo atuado em apenas duas partidas até o momento na competição.
A equipe tem pouca rodagem competitiva comparada aos demais times do grupo, o que pode ser um fator limitante no confronto.
O Botafogo-SP B busca somar pontos para sair da última colocação e ganhar experiência na competição estadual paulista.
- Dados limitados devido ao baixo número de jogos disputados pelo time reserva
- Time ainda em formação e adaptação ao nível da competição
- Busca primeira vitória na Copa Paulista 2025
Nossa Opinião Para Itapirense x Botafogo-SP B
O Itapirense tem vantagem clara por jogar em casa contra um time reserva com pouca experiência competitiva na Copa Paulista.
O Botafogo-SP B deve encontrar grandes dificuldades pela falta de rodagem e por enfrentar equipe necessitada de pontos em seus domínios.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
