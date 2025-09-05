Itália x Estônia: Palpite com Super Odds para o jogo das Eliminatórias da Copa 2026

Itália x Estônia: palpite com super odds para a partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece nesta sexta-feira (05/09), às 15h45 (horário de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália.

O duelo coloca frente a frente uma das grandes potências do futebol europeu contra uma seleção que historicamente figura apenas como coadjuvante. E justamente por esse desequilíbrio técnico, o mercado de apostas oferece super odds muito interessantes para quem busca oportunidades de valor.

Neste artigo, vamos destacar 5 palpites de super odds selecionados entre os principais mercados disponíveis. São escolhas que combinam probabilidade realista com retornos expressivos, ideais para quem deseja apostar com ousadia, mas sem abrir mão da análise estatística e do contexto histórico.