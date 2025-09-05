Itália x Estônia: Palpite de Quem Ganha o confronto do dia 05/09, pelas Eliminatórias

Itália x Estônia: palpite de quem ganha a partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Este jogo é um dos duelos que mais chama a atenção desta rodada, com o jogo sendo realizado na sexta-feira (05/09), às 15h45, no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália.

O jogo coloca frente a frente duas seleções em situações opostas: de um lado, uma tetracampeã mundial em busca de afirmação após anos de altos e baixos; do outro, uma equipe modesta, que tenta apenas competir e ganhar experiência em cenário internacional.

Não é surpresa que a Itália entre como ampla favorita, e o mercado de apostas confirma esse abismo técnico. Mas a grande questão é: como apostar na vitória italiana e extrair valor das odds disponíveis?