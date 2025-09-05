Itália x Estônia: Placar Exato para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (05/09)

Itália x Estônia: Palpite de Placar Exato para o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Marcado para o dia 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, a tetracampeã mundial entra em campo como ampla favorita diante de uma seleção que ocupa posições modestas no ranking europeu e que raramente consegue se impor contra adversários de elite.

Diante desse cenário, o grande desafio para os apostadores não é prever quem vence — afinal, a Itália é clara favorita — mas sim identificar qual será o placar exato mais provável. Esse tipo de mercado costuma oferecer odds bastante atrativas, mesmo em jogos com amplo favoritismo, já que exige precisão na escolha do resultado final.

📊 Contexto Itália x Estônia: domínio italiano esperado

A Itália vive um momento de renovação, apostando em atacantes como Retegui e Kean, além de talentos no meio-campo como Barella e Frattesi. Jogando em casa e pressionada para garantir uma campanha sólida, a expectativa é de uma postura ofensiva desde o início.