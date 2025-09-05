Assine UOL
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Gewiss Stadium
Estonia
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 13:46

Itália x Estônia: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Eliminatórias (05/09)

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Itália x Estônia: palpite com odds altas +5, +6, prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira (05/09), às 15h45, no Gewiss Stadium, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.


Itália x Estônia: Palpite com odds baixas


🔎 Os mercados de odds baixas priorizam segurança, especialmente em jogos com enorme favoritismo como este. A Itália é muito superior e deve controlar a partida com tranquilidade.



  • 🛡️ Palpite: Itália -1.5 handicap asiático – odd 1.25

  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.28

  • 🚫 Palpite: Ambos os times marcam – Não – odd 1.47

  • 🔒 Palpite: Itália vence sem sofrer gols – odd 1.55

  • 🎯 Palpite: Itália total acima de 2.5 gols – odd 1.43


🔎 A tendência é de um jogo de ataque contra defesa, com os italianos empilhando chances. O risco de a Estônia marcar é baixíssimo, por isso o “Itália vence sem sofrer gols” aparece forte.


Itália x Estônia: Palpite com odds médias


🔎 Nesta faixa, os cenários ainda favorecem a Itália, mas já com maior margem de lucro. São apostas que equilibram probabilidade com retorno.



  • 🔥 Palpite: Itália -3 handicap asiático – odd 2.01

  • ⚽ Palpite: Mais de 4 gols – odd 2.13

  • 🚀 Palpite: Placar correto Itália 3x1 – odd 2.83

  • 🎯 Palpite: Resultado final e Ambos Marcam (Itália e Sim) – odd 2.81

  • 🔒 Palpite: Estônia não marca gol – odd 2.48


🔎 A linha de -3 gols no handicap mostra o quanto se espera uma goleada. O 3x1 surge como opção interessante para quem acredita em um gol estoniano em contra-ataque isolado.


Itália x Estônia: Palpite com odds altas


🔎 As odds altas exploram cenários mais arriscados, mas em um confronto tão desigual, os placares elásticos são bastante plausíveis.



  • ⚽ Palpite: Mais de 5 gols – odd 3.69

  • 🔥 Palpite: Itália -4 handicap asiático – odd 3.52

  • 🎯 Palpite: Placar exato Itália 3x0 – odd 5.21

  • 🚀 Palpite: Placar exato Itália 4x0 – odd 6.03

  • ⭐ Palpite: Itália vence ambos os tempos – odd 4.60


🔎 Aqui a confiança é em uma goleada clássica. A Itália precisa somar saldo, e diante da Estônia, chances de vitória larga são altas. O 3x0 e 4x0 refletem um cenário realista de domínio total.


🔥 Super Palpite Itália x Estônia


⭐ Palpite: Itália vence o 1º tempo e vence o jogo – odd 1.26 combinada com Itália marcar mais de 3 gols – odd 2.07 → combinação em múltipla com retorno alto.


🔎 Explicação: A Itália deve pressionar desde os primeiros minutos, garantindo vantagem ainda no intervalo. Se o ataque converter com eficiência, o caminho para 3 ou mais gols fica natural. A múltipla potencializa o retorno em um cenário bastante provável.


📋 Ficha de Jogo



  • 🏆 Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • ⚽ Jogo: Itália x Estônia

  • 🏟️ Estádio: Gewiss Stadium (Bérgamo)

  • 📅 Data: Quinta-feira, 05/09

  • ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)


📺 Onde assistir Itália x Estônia


O jogo terá transmissão ao vivo no SporTV e na Disney+. Os jogos podem ser transmitidos também por streaming de casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.

Italy x Estonia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Italy x Estonia: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Estonia
0 - 0
Italy
2020 Friendlies
Italy
4 - 0
Estonia

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige disciplina e consciência:



  • 🎯 Estabeleça limites claros antes de começar.

  • 📉 Não tente recuperar perdas em apostas impulsivas.

  • ⏱️ Defina tempo e valor máximo para cada sessão.

  • 🧠 Mantenha a racionalidade e evite apostar em momentos de forte emoção.

  • 👥 Caso precise, busque ajuda de profissionais especializados.

  • ➡️ Aposte sempre com estratégia e moderação.

