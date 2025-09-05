Itália x Estônia: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Eliminatórias (05/09)

Itália x Estônia: palpite com odds altas +5, +6, prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira (05/09), às 15h45, no Gewiss Stadium, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Itália x Estônia: Palpite com odds baixas

🔎 Os mercados de odds baixas priorizam segurança, especialmente em jogos com enorme favoritismo como este. A Itália é muito superior e deve controlar a partida com tranquilidade.



🛡️ Palpite: Itália -1.5 handicap asiático – odd 1.25

⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.28



🚫 Palpite: Ambos os times marcam – Não – odd 1.47

🔒 Palpite: Itália vence sem sofrer gols – odd 1.55



🎯 Palpite: Itália total acima de 2.5 gols – odd 1.43



🔎 A tendência é de um jogo de ataque contra defesa, com os italianos empilhando chances. O risco de a Estônia marcar é baixíssimo, por isso o “Itália vence sem sofrer gols” aparece forte.

Itália x Estônia: Palpite com odds médias

🔎 Nesta faixa, os cenários ainda favorecem a Itália, mas já com maior margem de lucro. São apostas que equilibram probabilidade com retorno.



🔥 Palpite: Itália -3 handicap asiático – odd 2.01



⚽ Palpite: Mais de 4 gols – odd 2.13



🚀 Palpite: Placar correto Itália 3x1 – odd 2.83



🎯 Palpite: Resultado final e Ambos Marcam (Itália e Sim) – odd 2.81



🔒 Palpite: Estônia não marca gol – odd 2.48



🔎 A linha de -3 gols no handicap mostra o quanto se espera uma goleada. O 3x1 surge como opção interessante para quem acredita em um gol estoniano em contra-ataque isolado.

Itália x Estônia: Palpite com odds altas

🔎 As odds altas exploram cenários mais arriscados, mas em um confronto tão desigual, os placares elásticos são bastante plausíveis.



⚽ Palpite: Mais de 5 gols – odd 3.69



🔥 Palpite: Itália -4 handicap asiático – odd 3.52



🎯 Palpite: Placar exato Itália 3x0 – odd 5.21



🚀 Palpite: Placar exato Itália 4x0 – odd 6.03



⭐ Palpite: Itália vence ambos os tempos – odd 4.60



🔎 Aqui a confiança é em uma goleada clássica. A Itália precisa somar saldo, e diante da Estônia, chances de vitória larga são altas. O 3x0 e 4x0 refletem um cenário realista de domínio total.

🔥 Super Palpite Itália x Estônia

⭐ Palpite: Itália vence o 1º tempo e vence o jogo – odd 1.26 combinada com Itália marcar mais de 3 gols – odd 2.07 → combinação em múltipla com retorno alto.

🔎 Explicação: A Itália deve pressionar desde os primeiros minutos, garantindo vantagem ainda no intervalo. Se o ataque converter com eficiência, o caminho para 3 ou mais gols fica natural. A múltipla potencializa o retorno em um cenário bastante provável.

📋 Ficha de Jogo



🏆 Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026



⚽ Jogo: Itália x Estônia



🏟️ Estádio: Gewiss Stadium (Bérgamo)



📅 Data: Quinta-feira, 05/09



⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)



📺 Onde assistir Itália x Estônia

O jogo terá transmissão ao vivo no SporTV e na Disney+. Os jogos podem ser transmitidos também por streaming de casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.