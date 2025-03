Itália x Alemanha: Palpites, estatísticas e escalações | 20/03/2025

Itália x Alemanha: Palpites do UOL Apostas

Palpite 1: Ambas as equipes marcam - Sim - 1.83 na Betsul

Ambas as equipes marcam - Sim - Palpite 2: Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - 2.72 na Superbet

Total de chutes a gol - Mais de 9.5 - Palpite 3: 1º tempo - Total de gols - Mais de 1.5 - 3.20 na RealsBet

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

Seleções tradicionais e multicampeãs, as casas de apostas esportivas estão com odds equilibradas para quem vence o confronto. E as odds para quem vence você poderá conferir no final do artigo. A seguir, separamos as melhores dicas para Itália x Alemanha sem ter Resultado Final.

Ambas as equipes marcam - Sim (Médio Risco)

As duas equipes têm os melhores ataques da Liga das Nações. A Alemanha marcou 18 gols em seis partidas, enquanto a Itália balançou a rede em 13 oportunidades. A defesa italiana também é uma das que mais sofreu gols entre as oito classificadas. Por isso, a odd de 1.83 na Betsul para ambas as equipes marcarem é uma boa oportunidade.