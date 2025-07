Itabirito x Operário-MS: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série D 06/07

Itabirito x Operário-MS: veja o palpite e onde assistir ao jogo da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo (06/07), a partir das 15h30 (horário de Brasília).

O confronto entre Itabirito e Operário-MS é válido pela 11ª rodada da fase de grupos da Série D. Ambas as equipes seguem vivas na briga por vaga no G4 do Grupo A7, mas lidam com trajetórias distintas: o Itabirito tenta reagir após goleada sofrida na rodada anterior, enquanto o Operário-MS busca estabilidade como visitante.

O time mineiro tem retrospecto irregular, mas mostrou força em casa contra adversários diretos. Já o Operário-MS tem um dos piores ataques do grupo e alterna boas atuações defensivas com falhas em sequência. O duelo opõe duas propostas táticas distintas, o que abre margem para boas oportunidades de aposta, especialmente em mercados de total de gols e resultado parcial/final.

Itabirito x Operário-MS: Melhores Palpites da Série D



🔥 Palpite 1: Vitória do Itabirito – odd 1.97

Vitória do Itabirito – odd 1.97

🔥 Palpite 2: Menos de 2.5 gols – odd 1.75

Menos de 2.5 gols – odd 1.75

🔥 Palpite 3: Ambos os times marcam (não) – odd 1.68

Ambos os times marcam (não) – odd 1.68

🔥 Palpite 4: 1º tempo com menos de 1.5 gol – odd 1.47

1º tempo com menos de 1.5 gol – odd 1.47

🔥 Palpite 5: Intervalo/Final: Empate/Itabirito – odd 4.43

Intervalo/Final: Empate/Itabirito – odd 4.43

🔥 Palpite 6: Dupla chance: Itabirito ou empate + menos de 3.5 gols – odd 1.63



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Vitória do Itabirito – odd 1.97

Apesar da derrota para o Uberlândia, o Itabirito costuma ser competitivo em casa e já venceu equipes superiores tecnicamente. Com o apoio da torcida e a necessidade de recuperação, o time mineiro tem leve favoritismo diante de um Operário que apresenta pouco volume ofensivo fora de casa.

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd 1.75

O Operário-MS marcou apenas 5 gols em 10 jogos. O Itabirito também tem média inferior a 1 gol por jogo. A limitação ofensiva dos dois lados e o caráter decisivo da rodada favorecem um duelo travado, com pouca criação e forte marcação.

Palpite 3 – Ambos os times marcam (não) – odd 1.68

Em seis dos últimos oito jogos do Operário-MS, apenas um dos times balançou as redes. O padrão defensivo da equipe e a dificuldade ofensiva do Itabirito sugerem que pelo menos um lado deve passar em branco.

Palpite 4 – 1º tempo com menos de 1.5 gol – odd 1.47

O histórico do Itabirito em casa mostra primeiros tempos equilibrados, muitas vezes sem gols. O Operário-MS, por sua vez, adota postura mais reativa, o que contribui para um início de jogo mais estudado e menos aberto.

Palpite 5 – Intervalo/Final: Empate/Itabirito – odd 4.43

Esse tipo de virada é comum quando times da casa pressionam mais no segundo tempo. O Itabirito costuma crescer após o intervalo, e pode repetir o comportamento se o jogo começar truncado. A odd elevada compensa o risco da aposta.

Palpite 6 – Dupla chance: Itabirito ou empate + menos de 3.5 gols – odd 1.63

Uma boa linha para múltiplas, com proteção para empate e considerando a baixa média de gols das duas equipes. Aposta interessante para quem busca valor sem abrir mão de controle de risco.

Itabirito x Operário-MS: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Itabirito e Operário-MS terá transmissão ao vivo na plataforma CBF TV (Eleven Sports).



📅 Data: Domingo, 06/07

Domingo, 06/07

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

15h30 (de Brasília)

🏟️ Competição: Série D do Campeonato Brasileiro

Série D do Campeonato Brasileiro

📺 Onde assistir: CBF TV / Eleven Sports



Também é possível acompanhar com imagens ao vivo por casas de apostas com streaming liberado, desde que o usuário esteja logado com saldo ativo.