Itabaiana x Maringá: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Série C, 24/08

Itabaiana x Maringá: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Etelvino Mendonça ("Mendonção"), em Itabaiana, com transmissão pelo SportyNet+.

Este é um jogo de vida ou morte para as duas equipes. O Itabaiana está na 17ª posição e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Maringá, na 14ª colocação, também precisa dos três pontos para se afastar da parte debaixo da tabela.

Itabaiana x Maringá: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Maringá PR) - odd 2.69



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.78



🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Empate Ou Maringá PR) - odd 1.40



Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do Maringá reflete a melhor situação do time na tabela e sua sequência de cinco jogos sem perder. A aposta de Ambos Os Times Marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes precisam da vitória e podem jogar de forma mais aberta. Por fim, a aposta em Dupla Hipótese a favor do Maringá é uma aposta mais segura para quem não quer arriscar tanto, já que o time não perde fora de casa há quatro jogos e cobre o empate.

Palpites Alternativos Itabaiana x Maringá



🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Itabaiana Ou Empate) - odd 1.37



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.06



🎯 Palpite: Placar Exato (1:2) - odd 9.65



Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. A aposta de que o Itabaiana Ou Empate é uma possibilidade real, pois o time joga em casa, onde tem um bom desempenho na competição. A aposta em Mais de 2.5 Gols faz sentido porque os dois times estão em uma situação de desespero e precisam atacar a todo custo. Por fim, a aposta em Placar Exato de 1 a 2 tem uma odd de valor e é uma boa pedida, pois o time do Maringá tem uma média alta de gols marcados por jogo, especialmente fora de casa.

💰 Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Total (Mais de 1.5) - odd 1.34



🟢 Palpite: Maringá PR (0) - odd 1.86



🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.78



⚖️ Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final (Maringá PR) - odd 2.69



🟢 Palpite: Maringá PR - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.41



🟡 Palpite: Faixa De Gols (4-6) - odd 3.89



🚀 Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.19



🟢 Palpite: Empate / Itabaiana - odd 6.11



🟡 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 7.71



Itabaiana x Maringá: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Itabaiana e Maringá é um dos mais esperados da rodada da Série C, já que as duas equipes precisam da vitória para tentar escapar do rebaixamento. O Itabaiana, em sua casa, busca reverter sua sequência negativa e sair da zona de rebaixamento, enquanto o Maringá tentará se afastar da parte debaixo da tabela. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com as duas buscando os três pontos para continuar a sua luta na competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Itabaiana x Maringá - Série C



📅 Data: 24/08/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Etelvino Mendonça ("Mendonção"), em Itabaiana



📺 Transmissão: SportyNet+



Como Itabaiana e Maringá Chegam Para o Confronto

O Itabaiana chega para o confronto em uma fase muito ruim, com uma sequência de uma derrota no geral e de nove jogos sem vencer fora de casa. O time tem uma média de 0.76 gols marcados e 1.06 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o time não perde há seis jogos, mas a equipe tem apenas duas vitórias na condição.

O Maringá, por sua vez, vive uma fase um pouco melhor que o adversário. A equipe tem uma sequência de cinco jogos sem perder no geral. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O time tem uma média de 1.24 gols marcados e 1.29 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem um ótimo desempenho, com seis empates e duas derrotas em nove jogos, e não perde há 4 jogos fora.