Itabaiana x Maringá: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Série C, 24/08
Itabaiana x Maringá: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Etelvino Mendonça ("Mendonção"), em Itabaiana, com transmissão pelo SportyNet+.
Este é um jogo de vida ou morte para as duas equipes. O Itabaiana está na 17ª posição e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Maringá, na 14ª colocação, também precisa dos três pontos para se afastar da parte debaixo da tabela.
Itabaiana x Maringá: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Maringá PR) - odd 2.69
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.78
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Empate Ou Maringá PR) - odd 1.40
Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do Maringá reflete a melhor situação do time na tabela e sua sequência de cinco jogos sem perder. A aposta de Ambos Os Times Marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes precisam da vitória e podem jogar de forma mais aberta. Por fim, a aposta em Dupla Hipótese a favor do Maringá é uma aposta mais segura para quem não quer arriscar tanto, já que o time não perde fora de casa há quatro jogos e cobre o empate.
Palpites Alternativos Itabaiana x Maringá
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Itabaiana Ou Empate) - odd 1.37
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.06
- 🎯 Palpite: Placar Exato (1:2) - odd 9.65
Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. A aposta de que o Itabaiana Ou Empate é uma possibilidade real, pois o time joga em casa, onde tem um bom desempenho na competição. A aposta em Mais de 2.5 Gols faz sentido porque os dois times estão em uma situação de desespero e precisam atacar a todo custo. Por fim, a aposta em Placar Exato de 1 a 2 tem uma odd de valor e é uma boa pedida, pois o time do Maringá tem uma média alta de gols marcados por jogo, especialmente fora de casa.
💰 Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Total (Mais de 1.5) - odd 1.34
- 🟢 Palpite: Maringá PR (0) - odd 1.86
- 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.78
⚖️ Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final (Maringá PR) - odd 2.69
- 🟢 Palpite: Maringá PR - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.41
- 🟡 Palpite: Faixa De Gols (4-6) - odd 3.89
🚀 Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.19
- 🟢 Palpite: Empate / Itabaiana - odd 6.11
- 🟡 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 7.71
Itabaiana x Maringá: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Itabaiana e Maringá é um dos mais esperados da rodada da Série C, já que as duas equipes precisam da vitória para tentar escapar do rebaixamento. O Itabaiana, em sua casa, busca reverter sua sequência negativa e sair da zona de rebaixamento, enquanto o Maringá tentará se afastar da parte debaixo da tabela. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com as duas buscando os três pontos para continuar a sua luta na competição.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Itabaiana x Maringá - Série C
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Etelvino Mendonça ("Mendonção"), em Itabaiana
- 📺 Transmissão: SportyNet+
Como Itabaiana e Maringá Chegam Para o Confronto
O Itabaiana chega para o confronto em uma fase muito ruim, com uma sequência de uma derrota no geral e de nove jogos sem vencer fora de casa. O time tem uma média de 0.76 gols marcados e 1.06 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o time não perde há seis jogos, mas a equipe tem apenas duas vitórias na condição.
O Maringá, por sua vez, vive uma fase um pouco melhor que o adversário. A equipe tem uma sequência de cinco jogos sem perder no geral. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O time tem uma média de 1.24 gols marcados e 1.29 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem um ótimo desempenho, com seis empates e duas derrotas em nove jogos, e não perde há 4 jogos fora.
AO Itabaiana x Maringá: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
AO Itabaiana x Maringá: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O mundo das apostas pode ser muito empolgante, mas é fundamental entender que essa atividade deve ser sempre encarada como um lazer, e não uma fonte de renda extra. Para ter uma experiência positiva e segura, a principal regra é apostar com responsabilidade. Defina um limite de gastos e de tempo, e jamais tente recuperar o que foi perdido. Se sentir que precisa de ajuda, procure o apoio de especialistas. Aposte com inteligência e consciência. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
