Assine UOL
AO Itabaiana
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
Serie C - Brazil
Estádio Etelvino Mendonça
Maringá
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.65
x
3
2
2.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.6
x
2.92
2
2.82
Apostar agora
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 16:00

Itabaiana x Maringá: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, Série C, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Itabaiana x Maringá: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Etelvino Mendonça ("Mendonção"), em Itabaiana, com transmissão pelo SportyNet+.


Este é um jogo de vida ou morte para as duas equipes. O Itabaiana está na 17ª posição e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Maringá, na 14ª colocação, também precisa dos três pontos para se afastar da parte debaixo da tabela.


Itabaiana x Maringá: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Maringá PR) - odd 2.69

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.78

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Empate Ou Maringá PR) - odd 1.40


Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do Maringá reflete a melhor situação do time na tabela e sua sequência de cinco jogos sem perder. A aposta de Ambos Os Times Marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes precisam da vitória e podem jogar de forma mais aberta. Por fim, a aposta em Dupla Hipótese a favor do Maringá é uma aposta mais segura para quem não quer arriscar tanto, já que o time não perde fora de casa há quatro jogos e cobre o empate.


Palpites Alternativos Itabaiana x Maringá



  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Itabaiana Ou Empate) - odd 1.37

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.06

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (1:2) - odd 9.65


Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. A aposta de que o Itabaiana Ou Empate é uma possibilidade real, pois o time joga em casa, onde tem um bom desempenho na competição. A aposta em Mais de 2.5 Gols faz sentido porque os dois times estão em uma situação de desespero e precisam atacar a todo custo. Por fim, a aposta em Placar Exato de 1 a 2 tem uma odd de valor e é uma boa pedida, pois o time do Maringá tem uma média alta de gols marcados por jogo, especialmente fora de casa.


💰 Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Total (Mais de 1.5) - odd 1.34

  • 🟢 Palpite: Maringá PR (0) - odd 1.86

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.78


⚖️ Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final (Maringá PR) - odd 2.69

  • 🟢 Palpite: Maringá PR - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.41

  • 🟡 Palpite: Faixa De Gols (4-6) - odd 3.89


🚀 Itabaiana x Maringá: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (1:1) - odd 5.19

  • 🟢 Palpite: Empate / Itabaiana - odd 6.11

  • 🟡 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 7.71


Itabaiana x Maringá: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Itabaiana e Maringá é um dos mais esperados da rodada da Série C, já que as duas equipes precisam da vitória para tentar escapar do rebaixamento. O Itabaiana, em sua casa, busca reverter sua sequência negativa e sair da zona de rebaixamento, enquanto o Maringá tentará se afastar da parte debaixo da tabela. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com as duas buscando os três pontos para continuar a sua luta na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Itabaiana x Maringá - Série C

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Etelvino Mendonça ("Mendonção"), em Itabaiana

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como Itabaiana e Maringá Chegam Para o Confronto


O Itabaiana chega para o confronto em uma fase muito ruim, com uma sequência de uma derrota no geral e de nove jogos sem vencer fora de casa. O time tem uma média de 0.76 gols marcados e 1.06 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o time não perde há seis jogos, mas a equipe tem apenas duas vitórias na condição.


O Maringá, por sua vez, vive uma fase um pouco melhor que o adversário. A equipe tem uma sequência de cinco jogos sem perder no geral. Em seus últimos 10 jogos, a equipe teve 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O time tem uma média de 1.24 gols marcados e 1.29 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem um ótimo desempenho, com seis empates e duas derrotas em nove jogos, e não perde há 4 jogos fora.

Ver mais Ver menos

AO Itabaiana x Maringá: Palpite do Dia

AO Itabaiana Vence
Superbet logo
2.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Atalanta - Pisa
1
1.46
Kayserispor - Galatasaray
2
1.44
Juventus - Parma
1
1.43
Múltipla
3.01
x
Aposta
20
=
Ganhos
60.13
Apostar agora

AO Itabaiana x Maringá: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
AO Itabaiana
Empate
Maringá

Jogo Responsável


O mundo das apostas pode ser muito empolgante, mas é fundamental entender que essa atividade deve ser sempre encarada como um lazer, e não uma fonte de renda extra. Para ter uma experiência positiva e segura, a principal regra é apostar com responsabilidade. Defina um limite de gastos e de tempo, e jamais tente recuperar o que foi perdido. Se sentir que precisa de ajuda, procure o apoio de especialistas. Aposte com inteligência e consciência. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Juventude
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Botafogo
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Sociedad
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Espanyol
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Real Sociedad Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventus
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Parma
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Vasco DA Gama
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Corinthians
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Vasco DA Gama Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Retrô
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
ABC
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

ABC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
RAAL La Louvière
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Union St. Gilloise
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Union St. Gilloise Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Botafogo PB
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Tombense
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D

Botafogo PB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Como
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Lazio
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

Lazio Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte