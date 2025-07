Itabaiana x Ituano: Palpite, Onde Assistir - Série C 2025 (27/07)

O Itabaiana e o Ituano se enfrentam neste domingo, 27/07, em partida válida pela rodada 14 da Série C 2025. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) no Mendonção, em Itabaiana (SE), com transmissão da DAZN e CBF TV.

O Itabaiana chega pressionado na zona de rebaixamento com 11 pontos, ocupando o 19º lugar, enquanto o Ituano soma 17 pontos, em 10º, tentando subir na tabela.

Confira nosso palpite de Itabaiana x Ituano, e saiba onde assistir ao vivo o confronto de hoje.

Itabaiana x Ituano Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Itabaiana x Ituano sugerimos três palpites com boas oportunidades com base no desempenho recente das equipes na temporada 2025 da Série C.



Palpite 1. Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.51 na Betnacional

Palpite 2. Dupla Chance: Ituano ou Empate (X2) - odd pagando 1.57 na Novibet

Palpite 3. Empate Anula Aposta: Ituano - odd pagando 2.40 na Bet365



O desempenho ofensivo dos dois times aponta para um jogo com poucos gols. O Itabaiana tem média de 0,69 gols marcados e 1,23 sofridos, com 69% das partidas terminando com menos de 2,5 gols.

O Ituano, por sua vez, também apresenta números discretos: média de 0,92 gols marcados e 1 sofrido por jogo, com somente 31% das partidas superando a marca de dois gols e meio.

Mesmo fora de casa, o Ituano tem desempenho competitivo, com quatro derrotas nos últimos dez jogos. O time paulista demonstra consistência defensiva e pontua em jogos difíceis, enquanto o Itabaiana venceu só duas vezes nos últimos dez embates.

Palpite 3. Empate Anula Aposta: Ituano - odd pagando 2.40

Para quem prefere uma abordagem de risco moderado, o empate anula aposta é uma boa alternativa. O Ituano entra mais organizado e tem elenco com mais rodagem nacional. A odd de 2.40 cobre um empate sem prejuízo, e ainda entrega um retorno interessante em caso de vitória paulista.

Itabaiana x Ituano - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Itabaiana x Ituano ao vivo pela DAZN e CBF TV. A bola rola às 16h30 deste domingo (27), direto do Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE).

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Itabaiana x Ituano - Série C

📅 Data: 27/07/2025

⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Etelvino Mendonça, Itabaiana (SE)

📺 Onde vai passar: DAZN e CBF TV



Itabaiana x Ituano - Últimos 5 jogos Entre Os Times

As equipes não se enfrentaram nos últimos 3 anos em jogos oficiais. Assim, não há histórico recente para analisar o confronto direto.

Itabaiana x Ituano: Quem ganha? - Melhores odds

O mercado aponta o Itabaiana como leve favorito em casa, mas o Ituano aparece com boa oportunidade de valor, considerando o contexto do campeonato e desempenho recente.



Itabaiana vence - odd de 2.45 na F12.Bet



Empate - odd de 3.00 na F12.Bet



Ituano vence - odd de 3.30 na F12.Bet



