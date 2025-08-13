- E
Istanbul Basaksehir x Viking: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Liga Conferência
Confira os melhores palpites Istanbul Basaksehir x Viking com odds altas!
O duelo válido pela Liga Conferência promete equilíbrio, com os turcos tentando se impor em casa contra um adversário perigoso e ofensivo.
O Istanbul Basaksehir chega embalado pela força do seu estádio, enquanto o Viking aposta no bom momento ofensivo para surpreender. Aqui você vai encontrar melhores palpites para o jogo, prognósticos detalhados e opções de odds altas que podem trazer bons retornos para suas apostas.
O jogo será disputado nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Başakşehir Fatih Terim Stadium, na Turquia, com transmissão ao vivo pela ESPN.
Istanbul Basaksehir x Viking Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.42
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.42
🎯 Palpite: Vitória Istanbul Basaksehir - odd 2.01
O palpite do dia aponta para um jogo aberto. O Basaksehir, mesmo com leve favoritismo, costuma ceder espaços defensivos, e o Viking tem números ofensivos expressivos fora de casa. A média de gols das duas equipes nas últimas partidas indica forte probabilidade de placar elástico e rede balançando para ambos os lados.
🚀 Istanbul Basaksehir x Viking Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Istanbul Basaksehir 3x2 Viking - odd 18.14
🟢 Palpite: Empate com ambos marcam - odd 4.38
🟡 Palpite: Vitória do Viking e ambos marcam - odd 4.31
Esses mercados refletem a possibilidade de um confronto ofensivo e equilibrado. O placar exato de 3x2, apesar de arriscado, condiz com o padrão ofensivo recente e com a fragilidade defensiva das duas equipes.
Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Istanbul Basaksehir x Viking
🔥 Palpite: Mais de 4.5 gols no jogo - odd 3.30
🔥 Palpite: Empate 3x3 - odd 35.40
O histórico recente sugere que um placar muito elástico não está descartado, especialmente considerando que ambas as equipes têm mais de 70% de jogos com “over” nas competições europeias desta temporada.
💰 Palpites de Odds Baixas Istanbul Basaksehir x Viking
• 🔵 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.17
• 🟢 Istanbul Basaksehir ou empate (Dupla hipótese) - odd 1.31
• 🟡 Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.22
Informações do Jogo: Istanbul Basaksehir x Viking: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Istanbul Basaksehir x Viking - Liga Conferência
- 📅 Data: 13/08/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Başakşehir Fatih Terim Stadium, Turquia
- 📺 Transmissão: ESPN
Para mais dicas e análises completas, acesse nossa página de palpite de futebol para hoje.
📺 Onde Assistir Istanbul Basaksehir x Viking
O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN.
É possível também acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar sua conta para assistir ao jogo.
Como Istanbul Basaksehir e Viking Chegam Para o Confronto
O Istanbul Basaksehir vive um momento de oscilação, mas conta com boa média de gols marcados em casa. A equipe turca busca vantagem na ida para encaminhar a classificação, confiando na força do seu setor ofensivo. No entanto, defensivamente, o time tem sofrido gols em quatro dos últimos cinco jogos, o que acende o alerta para ajustes.
O Viking chega motivado pela boa fase ofensiva e pela campanha sólida na competição nacional. Fora de casa, a equipe norueguesa tem conseguido bons resultados, mas também apresenta vulnerabilidades defensivas, especialmente contra times que pressionam desde o início. A expectativa é de postura ofensiva para buscar um gol fora de casa e complicar a vida do adversário.
Istanbul Basaksehir x Viking: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Istanbul Basaksehir x Viking: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Istanbul Basaksehir x Viking: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Aposte com moderação e sempre dentro do seu orçamento. A emoção de um jogo não deve ultrapassar os seus limites financeiros. Respeite o Jogo Responsável e trate as apostas como entretenimento, nunca como uma fonte de renda.
