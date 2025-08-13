Istanbul Basaksehir x Viking: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Liga Conferência

Confira os melhores palpites Istanbul Basaksehir x Viking com odds altas!

O duelo válido pela Liga Conferência promete equilíbrio, com os turcos tentando se impor em casa contra um adversário perigoso e ofensivo.

O Istanbul Basaksehir chega embalado pela força do seu estádio, enquanto o Viking aposta no bom momento ofensivo para surpreender. Aqui você vai encontrar melhores palpites para o jogo, prognósticos detalhados e opções de odds altas que podem trazer bons retornos para suas apostas.

O jogo será disputado nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 13h00 (horário de Brasília), no Başakşehir Fatih Terim Stadium, na Turquia, com transmissão ao vivo pela ESPN.

Istanbul Basaksehir x Viking Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.42

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.42

🎯 Palpite: Vitória Istanbul Basaksehir - odd 2.01

O palpite do dia aponta para um jogo aberto. O Basaksehir, mesmo com leve favoritismo, costuma ceder espaços defensivos, e o Viking tem números ofensivos expressivos fora de casa. A média de gols das duas equipes nas últimas partidas indica forte probabilidade de placar elástico e rede balançando para ambos os lados.

🚀 Istanbul Basaksehir x Viking Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Istanbul Basaksehir 3x2 Viking - odd 18.14

🟢 Palpite: Empate com ambos marcam - odd 4.38

🟡 Palpite: Vitória do Viking e ambos marcam - odd 4.31

Esses mercados refletem a possibilidade de um confronto ofensivo e equilibrado. O placar exato de 3x2, apesar de arriscado, condiz com o padrão ofensivo recente e com a fragilidade defensiva das duas equipes.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Istanbul Basaksehir x Viking

🔥 Palpite: Mais de 4.5 gols no jogo - odd 3.30

🔥 Palpite: Empate 3x3 - odd 35.40

O histórico recente sugere que um placar muito elástico não está descartado, especialmente considerando que ambas as equipes têm mais de 70% de jogos com “over” nas competições europeias desta temporada.

💰 Palpites de Odds Baixas Istanbul Basaksehir x Viking

• 🔵 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.17

• 🟢 Istanbul Basaksehir ou empate (Dupla hipótese) - odd 1.31

• 🟡 Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.22

Informações do Jogo: Istanbul Basaksehir x Viking: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Istanbul Basaksehir x Viking - Liga Conferência

📅 Data: 13/08/2025

⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Başakşehir Fatih Terim Stadium, Turquia

📺 Transmissão: ESPN



📺 Onde Assistir Istanbul Basaksehir x Viking

O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN.

É possível também acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar sua conta para assistir ao jogo.

Como Istanbul Basaksehir e Viking Chegam Para o Confronto

O Istanbul Basaksehir vive um momento de oscilação, mas conta com boa média de gols marcados em casa. A equipe turca busca vantagem na ida para encaminhar a classificação, confiando na força do seu setor ofensivo. No entanto, defensivamente, o time tem sofrido gols em quatro dos últimos cinco jogos, o que acende o alerta para ajustes.

O Viking chega motivado pela boa fase ofensiva e pela campanha sólida na competição nacional. Fora de casa, a equipe norueguesa tem conseguido bons resultados, mas também apresenta vulnerabilidades defensivas, especialmente contra times que pressionam desde o início. A expectativa é de postura ofensiva para buscar um gol fora de casa e complicar a vida do adversário.