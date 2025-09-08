Assine UOL
Israel
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Nagyerdei Stadion
Italy
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
8
x
4.5
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.5
x
4.95
2
1.38
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
4.6
2
1.39
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
4.9
2
1.42
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 13:30

Israel x Itália: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (08/09)

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Confira os melhores palpites para Israel x Itália, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Israel e Itália se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, dia 08 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, na Hungria. Israel x Itália pode terá transmissão da Disney+ (streaming). 


Palpites de Israel x Itália: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Itália entra como favorita, com uma defesa sólida e um ataque eficiente. Israel, por sua vez, tem um ataque que busca o gol, o que pode resultar em um jogo com muitos gols para ambos os lados.



  • ⚽ Resultado Final: Itália - Odd de 1.44 na Novibet

  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.20 na Superbet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.82 na Stake


Como Israel e Itália Chegam Para o Confronto


Israel chega para esta partida com uma média de 2.8 gols marcados e 1.5 gols sofridos. A equipe registrou 8.3 chutes no gol e 5.0 chutes fora do gol, além de 6.5 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em campo neutro, Israel buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.


A Itália, por sua vez, tem um ataque com uma média de 2.3 gols marcados e 7.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é mais sólida, com uma média de 1.0 gol sofrido. A Itália buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.


Palpites Alternativos Israel x Itália



  • ⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 3.5 - Odd de 1.81 na Novibet

  • ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.95 na Stake

  • ⚽ Chutes no Gol de Jogador - Moise Kean - Mais de 2.5 - Odd de 2.87 na Superbet


Palpites de Odds Altas Israel x Itália



  • ⚽ Placar Exato: 0x1 para a Itália - Odd de 7.00 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Empate/Itália - Odd de 4.33 na Novibet

  • ⚽ Marcar o 1º Gol - Gianluca Scamacca  - Odd de 5.50 na Superbet


Informações do Jogo: Israel x Itália: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Israel x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 08/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Nagyerdei Stadion, Debrecen (Hungria)

  • Transmissão: Disney+

Ver mais Ver menos

Israel x Italy: Palpite do Dia

Italy Vence
Superbet logo
1.42
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Malawi - Liberia
1
1.9
Madagascar - Chad
1
1.23
Kosovo - Sweden
2
1.72
Múltipla
4.02
x
Aposta
20
=
Ganhos
80.39
Apostar agora

Israel x Italy: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Israel x Italy: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Italy
0 - 0
Israel
2024 UEFA Nations League
Italy
4 - 1
Israel
2024 UEFA Nations League
Israel
1 - 2
Italy
2018 World Cup - Qualification Europe
Italy
1 - 0
Israel
2018 World Cup - Qualification Europe
Israel
1 - 3
Italy

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Israel
Empate
Italy

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte