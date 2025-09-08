- V
Israel x Itália: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (08/09)
Confira os melhores palpites para Israel x Itália, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Israel e Itália se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, dia 08 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, na Hungria. Israel x Itália pode terá transmissão da Disney+ (streaming).
Palpites de Israel x Itália: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Itália entra como favorita, com uma defesa sólida e um ataque eficiente. Israel, por sua vez, tem um ataque que busca o gol, o que pode resultar em um jogo com muitos gols para ambos os lados.
- ⚽ Resultado Final: Itália - Odd de 1.44 na Novibet
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.20 na Superbet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.82 na Stake
Como Israel e Itália Chegam Para o Confronto
Israel chega para esta partida com uma média de 2.8 gols marcados e 1.5 gols sofridos. A equipe registrou 8.3 chutes no gol e 5.0 chutes fora do gol, além de 6.5 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em campo neutro, Israel buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.
A Itália, por sua vez, tem um ataque com uma média de 2.3 gols marcados e 7.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é mais sólida, com uma média de 1.0 gol sofrido. A Itália buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.
Palpites Alternativos Israel x Itália
- ⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 3.5 - Odd de 1.81 na Novibet
- ⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.95 na Stake
- ⚽ Chutes no Gol de Jogador - Moise Kean - Mais de 2.5 - Odd de 2.87 na Superbet
Palpites de Odds Altas Israel x Itália
- ⚽ Placar Exato: 0x1 para a Itália - Odd de 7.00 na Stake
- ⚽ Intervalo/Final - Empate/Itália - Odd de 4.33 na Novibet
- ⚽ Marcar o 1º Gol - Gianluca Scamacca - Odd de 5.50 na Superbet
Informações do Jogo: Israel x Itália: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Israel x Itália - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 08/09/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Nagyerdei Stadion, Debrecen (Hungria)
- Transmissão: Disney+
Israel x Italy: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Israel x Italy: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Israel x Italy: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
