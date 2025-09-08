Israel x Itália: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa (08/09)

Confira os melhores palpites para Israel x Itália, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Israel e Itália se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, dia 08 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, na Hungria. Israel x Itália pode terá transmissão da Disney+ (streaming).

Palpites de Israel x Itália: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Itália entra como favorita, com uma defesa sólida e um ataque eficiente. Israel, por sua vez, tem um ataque que busca o gol, o que pode resultar em um jogo com muitos gols para ambos os lados.



⚽ Resultado Final: Itália - Odd de 1.44 na Novibet



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.20 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.82 na Stake



Como Israel e Itália Chegam Para o Confronto

Israel chega para esta partida com uma média de 2.8 gols marcados e 1.5 gols sofridos. A equipe registrou 8.3 chutes no gol e 5.0 chutes fora do gol, além de 6.5 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em campo neutro, Israel buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.

A Itália, por sua vez, tem um ataque com uma média de 2.3 gols marcados e 7.0 chutes no gol. A defesa, por sua vez, é mais sólida, com uma média de 1.0 gol sofrido. A Itália buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.

Palpites Alternativos Israel x Itália



⚽ Total de Cartões Amarelos - Menos de 3.5 - Odd de 1.81 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.95 na Stake



⚽ Chutes no Gol de Jogador - Moise Kean - Mais de 2.5 - Odd de 2.87 na Superbet



Palpites de Odds Altas Israel x Itália



⚽ Placar Exato: 0x1 para a Itália - Odd de 7.00 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Empate/Itália - Odd de 4.33 na Novibet



⚽ Marcar o 1º Gol - Gianluca Scamacca - Odd de 5.50 na Superbet



Informações do Jogo: Israel x Itália: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida