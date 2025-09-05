Assine UOL
Iceland
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Laugardalsvöllur
Azerbaijan
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.45
x
4.2
2
7.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.47
x
4.25
2
6.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.46
x
4.1
2
6.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
4.25
2
6.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 08:01

Islândia x Azerbaijão, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Islândia x Azerbaijão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Islândia e Azerbaijão se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. A bola rola às 15:45 (horário de Brasília) no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia, e a transmissão em Disney+.


O confronto promete ser disputado, com a Islândia buscando a vitória em casa para somar pontos importantes na competição. O Azerbaijão, por sua vez, busca surpreender e conquistar um bom resultado fora de casa.


Palpites de Islândia x Azerbaijão



  • 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.25

  • 🎯 Islândia marca no 2º tempo - odd 1.90

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.60


Palpites Alternativos Islândia x Azerbaijão


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que o jogo pode ter um cenário estratégico.



  • 🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.75

  • 🎯 Islândia vence e Ambos não marcam - odd 2.80

  • 🎯 Resultado correto: 1 x 0 Islândia - odd 6.00


Super Palpites Islândia x Azerbaijão



  • 🚀 Marcador a qualquer momento: Gylfi Sigurðsson - odd 4.00


💰 Palpites de Odds Baixas Islândia x Azerbaijão



  • 🔵 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.25

  • 🟢 Islândia vence ou Empata - odd 1.30

  • 🟡 Dupla hipótese: Islândia/Empate - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Islândia x Azerbaijão



  • 🔵 Islândia vence - odd 2.70

  • 🟢 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.80

  • 🟡 Ambos os times marcam - odd 2.90


🚀 Palpites de Odds Altas Islândia x Azerbaijão



  • 🔵 Placar correto: 2 x 1 Islândia - odd 8.00

  • 🟢 Islândia vence por 2 gols de diferença - odd 6.50

  • 🟡 Gol nos 15 minutos finais - odd 5.50


Islândia x Azerbaijão: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Islândia x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo 2025

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Laugardalsvöllur, Reykjavík, Islândia

  • 📺 Transmissão: Disney+


Islândia x Azerbaijão: Escalações prováveis


Islândia: Hákon Valdimarsson; Victor Pálsson, Daníel Grétarsson, Sverrir Ingason, Logi Tómasson; Willum Willumsson, Arnor Traustason, Jón Thorsteinsson, Albert Gudmundsson; Hákon Haraldsson, Andri Gudjohnsen.


Azerbaijão: Rza Ceferov; Abbas Huseynov, Calal Hüseynov, Bahlul Mustafazada, Rahman Dashdamirov; Anatoliy Nuriev, Ismayil Ibrahimli, Emin Makhmudov, Elvin Cafarquliyev; Mahir Emreli, Renat Dadashov.


Como Islândia e Azerbaijão Chegam Para o Confronto


A Islândia busca uma vitória em casa para somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe está focada em mostrar um bom futebol e conquistar os três pontos, contando com o apoio da torcida.


O Azerbaijão chega para o jogo com o objetivo de surpreender e somar pontos fora de casa. Apesar das dificuldades, a equipe está determinada a apresentar um bom desempenho e buscar um resultado positivo.


Últimos Jogos da Islândia


A Islândia tem mostrado um desempenho irregular nos últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter sucesso nas Eliminatórias. Nos últimos jogos, o time tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa ajustar a defesa.



  • ❌ Islândia 0x2 Escócia - Eliminatórias

  • ✅ Islândia 2x1 Irlanda do Norte - Eliminatórias

  • ❌ Islândia 1x3 Dinamarca - Amistoso

  • 🟡 Islândia 1x1 Suíça - Eliminatórias

  • ❌ Islândia 0x1 Ucrânia - Eliminatórias


Últimos Jogos do Azerbaijão


O Azerbaijão também tem oscilado nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe busca se fortalecer e aprimorar seu desempenho para ter chances nas Eliminatórias. Nos últimos confrontos, o time tem mostrado dificuldades em manter a consistência, mas busca se reerguer.



  • ❌ Azerbaijão 0x3 Hungria - Eliminatórias

  • 🟡 Letônia 1x1 Azerbaijão - Eliminatórias

  • ❌ Azerbaijão 0x2 Bielorrússia - Amistoso

  • ❌ Azerbaijão 0x1 Haiti - Amistoso

  • ❌ Suécia 4x0 Azerbaijão - Eliminatórias


Nossa Opinião para Islândia x Azerbaijão


Com base nas análises e no desempenho recente das equipes, acreditamos que o jogo será equilibrado. A Islândia tem vantagem por jogar em casa, mas o Azerbaijão buscará surpreender. Acreditamos em um jogo com poucos gols.

Ver mais Ver menos

Iceland x Azerbaijan: Palpite do Dia

Iceland Vence
Superbet logo
1.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Uganda - Mozambique
1
1.85
Nigeria - Rwanda
1
1.41
Ivory Coast - Burundi
1
1.2
Múltipla
3.13
x
Aposta
20
=
Ganhos
62.60
Apostar agora

Iceland x Azerbaijan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Iceland x Azerbaijan: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Azerbaijan
0 - 0
Iceland

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Iceland
Empate
Azerbaijan

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros.


Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade.


Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas.


O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Morocco
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Niger
  • E
  • E
  • D
  • D
  • E

Morocco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Switzerland
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Kosovo
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Switzerland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rapid Vienna
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Venezia
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

Rapid Vienna Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mauritania
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E
-
Togo
  • D
  • E
  • E
  • E
  • V

Mauritania Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ukraine
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
France
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

France Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Denmark
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Scotland
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Denmark Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte