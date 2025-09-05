Islândia x Azerbaijão, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Islândia x Azerbaijão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Islândia e Azerbaijão se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. A bola rola às 15:45 (horário de Brasília) no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia, e a transmissão em Disney+.

O confronto promete ser disputado, com a Islândia buscando a vitória em casa para somar pontos importantes na competição. O Azerbaijão, por sua vez, busca surpreender e conquistar um bom resultado fora de casa.

Palpites de Islândia x Azerbaijão



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.25

🎯 Islândia marca no 2º tempo - odd 1.90

🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.60



Palpites Alternativos Islândia x Azerbaijão

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que o jogo pode ter um cenário estratégico.



🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.75

🎯 Islândia vence e Ambos não marcam - odd 2.80

🎯 Resultado correto: 1 x 0 Islândia - odd 6.00



Super Palpites Islândia x Azerbaijão



🚀 Marcador a qualquer momento: Gylfi Sigurðsson - odd 4.00



💰 Palpites de Odds Baixas Islândia x Azerbaijão



🔵 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.25

🟢 Islândia vence ou Empata - odd 1.30

🟡 Dupla hipótese: Islândia/Empate - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Islândia x Azerbaijão



🔵 Islândia vence - odd 2.70

🟢 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.80

🟡 Ambos os times marcam - odd 2.90



🚀 Palpites de Odds Altas Islândia x Azerbaijão



🔵 Placar correto: 2 x 1 Islândia - odd 8.00

🟢 Islândia vence por 2 gols de diferença - odd 6.50

🟡 Gol nos 15 minutos finais - odd 5.50



Islândia x Azerbaijão: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Islândia x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo 2025

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Laugardalsvöllur, Reykjavík, Islândia

📺 Transmissão: Disney+



Islândia x Azerbaijão: Escalações prováveis

Islândia: Hákon Valdimarsson; Victor Pálsson, Daníel Grétarsson, Sverrir Ingason, Logi Tómasson; Willum Willumsson, Arnor Traustason, Jón Thorsteinsson, Albert Gudmundsson; Hákon Haraldsson, Andri Gudjohnsen.

Azerbaijão: Rza Ceferov; Abbas Huseynov, Calal Hüseynov, Bahlul Mustafazada, Rahman Dashdamirov; Anatoliy Nuriev, Ismayil Ibrahimli, Emin Makhmudov, Elvin Cafarquliyev; Mahir Emreli, Renat Dadashov.

Como Islândia e Azerbaijão Chegam Para o Confronto

A Islândia busca uma vitória em casa para somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe está focada em mostrar um bom futebol e conquistar os três pontos, contando com o apoio da torcida.

O Azerbaijão chega para o jogo com o objetivo de surpreender e somar pontos fora de casa. Apesar das dificuldades, a equipe está determinada a apresentar um bom desempenho e buscar um resultado positivo.

Últimos Jogos da Islândia

A Islândia tem mostrado um desempenho irregular nos últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter sucesso nas Eliminatórias. Nos últimos jogos, o time tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa ajustar a defesa.



❌ Islândia 0x2 Escócia - Eliminatórias



✅ Islândia 2x1 Irlanda do Norte - Eliminatórias



❌ Islândia 1x3 Dinamarca - Amistoso



🟡 Islândia 1x1 Suíça - Eliminatórias



❌ Islândia 0x1 Ucrânia - Eliminatórias



Últimos Jogos do Azerbaijão

O Azerbaijão também tem oscilado nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe busca se fortalecer e aprimorar seu desempenho para ter chances nas Eliminatórias. Nos últimos confrontos, o time tem mostrado dificuldades em manter a consistência, mas busca se reerguer.



❌ Azerbaijão 0x3 Hungria - Eliminatórias



🟡 Letônia 1x1 Azerbaijão - Eliminatórias



❌ Azerbaijão 0x2 Bielorrússia - Amistoso



❌ Azerbaijão 0x1 Haiti - Amistoso



❌ Suécia 4x0 Azerbaijão - Eliminatórias



Nossa Opinião para Islândia x Azerbaijão

Com base nas análises e no desempenho recente das equipes, acreditamos que o jogo será equilibrado. A Islândia tem vantagem por jogar em casa, mas o Azerbaijão buscará surpreender. Acreditamos em um jogo com poucos gols.