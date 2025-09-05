- D
Islândia x Azerbaijão, Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Islândia x Azerbaijão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Islândia e Azerbaijão se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. A bola rola às 15:45 (horário de Brasília) no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia, e a transmissão em Disney+.
O confronto promete ser disputado, com a Islândia buscando a vitória em casa para somar pontos importantes na competição. O Azerbaijão, por sua vez, busca surpreender e conquistar um bom resultado fora de casa.
Palpites de Islândia x Azerbaijão
- 🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.25
- 🎯 Islândia marca no 2º tempo - odd 1.90
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.60
Palpites Alternativos Islândia x Azerbaijão
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que o jogo pode ter um cenário estratégico.
- 🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.75
- 🎯 Islândia vence e Ambos não marcam - odd 2.80
- 🎯 Resultado correto: 1 x 0 Islândia - odd 6.00
Super Palpites Islândia x Azerbaijão
- 🚀 Marcador a qualquer momento: Gylfi Sigurðsson - odd 4.00
💰 Palpites de Odds Baixas Islândia x Azerbaijão
- 🔵 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.25
- 🟢 Islândia vence ou Empata - odd 1.30
- 🟡 Dupla hipótese: Islândia/Empate - odd 1.35
⚖️ Palpites de Odds Médias Islândia x Azerbaijão
- 🔵 Islândia vence - odd 2.70
- 🟢 Total de escanteios: mais de 9.5 - odd 2.80
- 🟡 Ambos os times marcam - odd 2.90
🚀 Palpites de Odds Altas Islândia x Azerbaijão
- 🔵 Placar correto: 2 x 1 Islândia - odd 8.00
- 🟢 Islândia vence por 2 gols de diferença - odd 6.50
- 🟡 Gol nos 15 minutos finais - odd 5.50
Islândia x Azerbaijão: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Islândia x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo 2025
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Laugardalsvöllur, Reykjavík, Islândia
- 📺 Transmissão: Disney+
Islândia x Azerbaijão: Escalações prováveis
Islândia: Hákon Valdimarsson; Victor Pálsson, Daníel Grétarsson, Sverrir Ingason, Logi Tómasson; Willum Willumsson, Arnor Traustason, Jón Thorsteinsson, Albert Gudmundsson; Hákon Haraldsson, Andri Gudjohnsen.
Azerbaijão: Rza Ceferov; Abbas Huseynov, Calal Hüseynov, Bahlul Mustafazada, Rahman Dashdamirov; Anatoliy Nuriev, Ismayil Ibrahimli, Emin Makhmudov, Elvin Cafarquliyev; Mahir Emreli, Renat Dadashov.
Como Islândia e Azerbaijão Chegam Para o Confronto
A Islândia busca uma vitória em casa para somar pontos importantes nas Eliminatórias. A equipe está focada em mostrar um bom futebol e conquistar os três pontos, contando com o apoio da torcida.
O Azerbaijão chega para o jogo com o objetivo de surpreender e somar pontos fora de casa. Apesar das dificuldades, a equipe está determinada a apresentar um bom desempenho e buscar um resultado positivo.
Últimos Jogos da Islândia
A Islândia tem mostrado um desempenho irregular nos últimos jogos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar sua consistência para ter sucesso nas Eliminatórias. Nos últimos jogos, o time tem demonstrado potencial ofensivo, mas precisa ajustar a defesa.
- ❌ Islândia 0x2 Escócia - Eliminatórias
- ✅ Islândia 2x1 Irlanda do Norte - Eliminatórias
- ❌ Islândia 1x3 Dinamarca - Amistoso
- 🟡 Islândia 1x1 Suíça - Eliminatórias
- ❌ Islândia 0x1 Ucrânia - Eliminatórias
Últimos Jogos do Azerbaijão
O Azerbaijão também tem oscilado nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe busca se fortalecer e aprimorar seu desempenho para ter chances nas Eliminatórias. Nos últimos confrontos, o time tem mostrado dificuldades em manter a consistência, mas busca se reerguer.
- ❌ Azerbaijão 0x3 Hungria - Eliminatórias
- 🟡 Letônia 1x1 Azerbaijão - Eliminatórias
- ❌ Azerbaijão 0x2 Bielorrússia - Amistoso
- ❌ Azerbaijão 0x1 Haiti - Amistoso
- ❌ Suécia 4x0 Azerbaijão - Eliminatórias
Nossa Opinião para Islândia x Azerbaijão
Com base nas análises e no desempenho recente das equipes, acreditamos que o jogo será equilibrado. A Islândia tem vantagem por jogar em casa, mas o Azerbaijão buscará surpreender. Acreditamos em um jogo com poucos gols.
Iceland x Azerbaijan: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Iceland x Azerbaijan: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Iceland x Azerbaijan: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros.
Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade.
Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas.
O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
