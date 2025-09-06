Assine UOL
Rep. Of Ireland
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Aviva Stadium
Hungary
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2
1
2.7
x
3
2
2.8
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.45
x
3
2
3.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.45
x
2.85
2
3
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.55
x
3.05
2
3.05
Apostar agora
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 05:30

Irlanda x Hungria: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Irlanda x Hungria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Irlanda e Hungria se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Aviva, Dublin, Irlanda. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Sportv.


⚡ Irlanda e Hungria sabem da importância do jogo num grupo que conta com Portugal como natural favorito a vencer. Por isso, todos os pontos são importantes para cada um dos times.


Palpites de Irlanda x Hungria: Nossas 3 Melhores Dicas 



  • 🎯 Vitória da Irlanda (2.63) 

  • 🎯 Empate (3.11)

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.62)


Palpites Alternativos Irlanda x Hungria



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.93)

  • 🎯 Dupla Chance: Casa ou Fora (1.38)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.11)


Super Palpites Irlanda x Hungria



  • 🚀 Resultado Exato: 1-1


⚖️ Palpites de Odds Médias Irlanda x Hungria



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.93

  • 🎯 Vitória da Irlanda: 2.63

  • 🎯 Empate: 3.11


🚀 Palpites de Odds Altas Irlanda x Hungria



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.88

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.11

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Hungria: 6.39


Irlanda x Hungria: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Irlanda x Hungria - Eliminatórias da Copa 2026

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Aviva, Dublin, Irlanda

  • 📺 Transmissão: Sportv


Irlanda x Hungria: Escalações prováveis


Irlanda: Max O´Leary; Robbie Brady, Nathan Collins, Dara O’Shea, Jake O’Brien; Killian Phillips, Will Smallbone, Jason Knight, Kasey McAteer; Troy Parrott, Evan Ferguson.


Hungria: Balázs Tóth; Loic Nego, Willi Orbán, Márton Dárdai, Bendegúz Bolla; András Schäfer, Alex Tóth, Zsolt Nagy, Dominik Szoboszlai; Barnabás Varga, Roland Sallai.


Como Irlanda e Hungria Chegam Para o Confronto


Irlanda empatou sem gols com o Luxemburgo, em jogo dos Amistosos Seleções 2025, em seu encontro anterior.


Por sua vez, a Hungria venceu por 1-2 contra o Azerbaijão, também em partida de Amistosos Seleções 2025, em sua última ida a campo em jogos.

Rep. Of Ireland x Hungary: Palpite do Dia

Rep. Of Ireland Vence
Superbet logo
2.55
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Rep. Of Ireland x Hungary: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Rep. Of Ireland x Hungary: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Hungary
0 - 0
Rep. Of Ireland
2024 Friendlies
Rep. Of Ireland
2 - 1
Hungary
2021 Friendlies
Hungary
0 - 0
Rep. Of Ireland

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Rep. Of Ireland
Empate
Hungary

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites claros:



  • 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.

  • 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.

  • ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.

  • 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.

  • ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.

