Irlanda x Hungria: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09

Irlanda x Hungria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Irlanda e Hungria se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Aviva, Dublin, Irlanda. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Sportv.

⚡ Irlanda e Hungria sabem da importância do jogo num grupo que conta com Portugal como natural favorito a vencer. Por isso, todos os pontos são importantes para cada um dos times.

Palpites de Irlanda x Hungria: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Irlanda (2.63)



🎯 Empate (3.11)



🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.62)



Palpites Alternativos Irlanda x Hungria



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.93)



🎯 Dupla Chance: Casa ou Fora (1.38)



🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.11)



Super Palpites Irlanda x Hungria



🚀 Resultado Exato: 1-1



⚖️ Palpites de Odds Médias Irlanda x Hungria



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.93



🎯 Vitória da Irlanda: 2.63



🎯 Empate: 3.11



🚀 Palpites de Odds Altas Irlanda x Hungria



🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.88



🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.11



🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Hungria: 6.39



Irlanda x Hungria: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Irlanda x Hungria - Eliminatórias da Copa 2026



📅 Data: 06/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Aviva, Dublin, Irlanda



📺 Transmissão: Sportv



Irlanda x Hungria: Escalações prováveis

Irlanda: Max O´Leary; Robbie Brady, Nathan Collins, Dara O’Shea, Jake O’Brien; Killian Phillips, Will Smallbone, Jason Knight, Kasey McAteer; Troy Parrott, Evan Ferguson.

Hungria: Balázs Tóth; Loic Nego, Willi Orbán, Márton Dárdai, Bendegúz Bolla; András Schäfer, Alex Tóth, Zsolt Nagy, Dominik Szoboszlai; Barnabás Varga, Roland Sallai.

Como Irlanda e Hungria Chegam Para o Confronto

Irlanda empatou sem gols com o Luxemburgo, em jogo dos Amistosos Seleções 2025, em seu encontro anterior.

Por sua vez, a Hungria venceu por 1-2 contra o Azerbaijão, também em partida de Amistosos Seleções 2025, em sua última ida a campo em jogos.