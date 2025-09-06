- E
Irlanda x Hungria: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 06/09
Irlanda x Hungria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Irlanda e Hungria se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Aviva, Dublin, Irlanda. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Sportv.
⚡ Irlanda e Hungria sabem da importância do jogo num grupo que conta com Portugal como natural favorito a vencer. Por isso, todos os pontos são importantes para cada um dos times.
Palpites de Irlanda x Hungria: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Irlanda (2.63)
- 🎯 Empate (3.11)
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 (1.62)
Palpites Alternativos Irlanda x Hungria
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.93)
- 🎯 Dupla Chance: Casa ou Fora (1.38)
- 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.11)
Super Palpites Irlanda x Hungria
- 🚀 Resultado Exato: 1-1
⚖️ Palpites de Odds Médias Irlanda x Hungria
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.93
- 🎯 Vitória da Irlanda: 2.63
- 🎯 Empate: 3.11
🚀 Palpites de Odds Altas Irlanda x Hungria
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.88
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 5.11
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Hungria: 6.39
Irlanda x Hungria: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Irlanda x Hungria - Eliminatórias da Copa 2026
- 📅 Data: 06/09/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Aviva, Dublin, Irlanda
- 📺 Transmissão: Sportv
Irlanda x Hungria: Escalações prováveis
Irlanda: Max O´Leary; Robbie Brady, Nathan Collins, Dara O’Shea, Jake O’Brien; Killian Phillips, Will Smallbone, Jason Knight, Kasey McAteer; Troy Parrott, Evan Ferguson.
Hungria: Balázs Tóth; Loic Nego, Willi Orbán, Márton Dárdai, Bendegúz Bolla; András Schäfer, Alex Tóth, Zsolt Nagy, Dominik Szoboszlai; Barnabás Varga, Roland Sallai.
Como Irlanda e Hungria Chegam Para o Confronto
Irlanda empatou sem gols com o Luxemburgo, em jogo dos Amistosos Seleções 2025, em seu encontro anterior.
Por sua vez, a Hungria venceu por 1-2 contra o Azerbaijão, também em partida de Amistosos Seleções 2025, em sua última ida a campo em jogos.
Rep. Of Ireland x Hungary: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Rep. Of Ireland x Hungary: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Rep. Of Ireland x Hungary: Confrontos Diretos
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
