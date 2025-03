Inter de Milão x Feyenoord: Palpites, estatísticas e escalações | 11/03/2025

Palpite 1: Ambas as equipes marcam - Não - 1.75 na Betsul

Palpite 2: Total de Gols Feyenoord - Menos de 0.5 - 1.92 na Superbet

Palpite 3: Total de Gols - Menos de 2.5 - 2.22 na Esportes da Sorte

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 255, de 7 de fevereiro de 2025

Ambas as equipes marcam - Não (Baixo Risco)

A Inter de Milão tem a melhor defesa da competição. A meta de Josep Martínez só foi vazada em uma oportunidade. Por isso, o palpite de ambas as equipes marcam - Não, é uma aposta com baixo risco, com odd de 1.75 na Betsul.

Total de Gols Feyenoord - Menos de 0.5 (Médio risco):

Seguindo o palpite anterior, ao confiar na defesa segura da Inter de Milão, outra boa dica de aposta é o total de gols da equipe do Feyenoord. No jogo de ida a equipe holandesa não marcou. Mesmo precisando vencer por mais de dois gols de diferença, não é provável que a Inter abandone o esquema defensivo. Por isso, a odd de 1.92 na Superbet para que o total de gols do Feyenoord seja menos de 0.5, ou seja, não marque, é uma boa opção.