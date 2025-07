Internacional x Vasco: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série A 2025 (27/07)

O Internacional e o Vasco da Gama se enfrentam neste domingo, 27/07, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira‑Rio, em Porto Alegre, com transmissão pelo Premiere, Cazé TV e Record TV.

O Inter demonstra reação em campo após três vitórias seguidas, já o Vasco busca escapar da zona de rebaixamento.

Confira nosso palpite de hoje, onde assistir e as prováveis escalações.

Internacional x Vasco da Gama Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Palpite 1. Resultado Final (Internacional) - odd 2.10

O Inter vem em sequência de três vitórias no Brasileirão, com pontos valiosos conquistados nas últimas três rodadas. O momento positivo e o mando de campo indicam boa chance de vitória do Colorado.

Palpite 2. Menos de 2,5 Gols - odd 1.80

O Inter tem média global de 2,34 gols por partida, sendo 70% dos jogos com menos de 2,5 gols. Já o Vasco apresenta somente 40% das partidas acima dessa linha e sofre em média 1,33 gols por jogo.

Jogo tende a ser equilibrado, com menos de três gols.

Palpite 3. Ambos marcam - Não - odd 1.95

Nos jogos em casa, o Inter sofreu em somente 13% das partidas e ficou sem sofrer em 43% do tempo. Já o Vasco costuma não marcar em 40% dos jogos. A expectativa é de vitória do Inter sem gol do Vasco.

Internacional x Vasco da Gama Últimos 5 Jogos Entre Os Times



21/11/2024 - Vasco 0-1 Internacional (Brasileirão 2024)



07/07/2024 - Internacional 1-2 Vasco (Brasileirão 2024)



26/10/2023 - Vasco 1-2 Internacional (Brasileirão 2023)



11/06/2023 - Internacional 2-1 Vasco (Brasileirão 2023)



Últimas Notícias do Internacional

O Inter vem embalado com três vitórias seguidas no Brasileirão, vencendo Ceará e Vitória (ambos por 1-0) e superando o Santos por 2-1. A regularidade fez o time subir para a 10ª colocação com 20 pontos, saindo da zona de risco.

Internacional - Últimos 5 jogos



✅ Santos 1-2 Internacional



✅ Internacional 1-0 Ceará



✅ Internacional 1-0 Vitória



❌ Atlético‑MG 2-0 Internacional



❌ Internacional 0-2 Fluminense



Últimas Notícias do Vasco

O Vasco trouxe Philippe Coutinho de volta e encara um momento delicado, com eliminação na Sul‑Americana e empate em casa (1-1 contra Bahia). A média de gols é equilibrada e a equipe está pressionada no campeonato.

Vasco - Últimos 5 jogos



🟡 Vasco 1-1 Bahia



🟡 Vasco 1-1 Independiente del Valle



🟡 Vasco 1-1 Grêmio



❌ Independiente del Valle 4-0 Vasco



❌ Vasco 0-2 Botafogo



Internacional x Vasco da Gama: quem ganha? - Melhores odds

O Internacional tem cerca de 47,6% de probabilidade de vitória. Isso se deve à boa fase e ao fator casa, enquanto o Vasco vive momento irregular e frágil ofensivamente.



Internacional vence - Odd 2.10 na Bet365



Empate - Odd 3.20 na Betfair



Vasco vence - Odd 3.50 na Superbet



Resultado Final (Internacional) + Menos de 2,5 Gols - Odd 4.20 na Superbet





Internacional x Vasco da Gama: Estatísticas



Inter tem média de 2,34 gols por jogo (marcados + sofridos)



Vasco tem média de 2,40 gols por jogo (marcados + sofridos)



70% dos jogos do Inter têm menos de 2,5 gols



Inter sofre em 13% dos jogos em casa



Vasco não marca em 30% dos jogos



Internacional x Vasco da Gama - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Internacional x Vasco da Gama no Premiere, Cazé TV e Record TV a partir das 18h30 deste domingo, direto do Beira‑Rio.

Tudo o que você precisa saber



⚽️ Confronto: Internacional x Vasco da Gama - Brasileirão Série A



📅 Data: 27/07/25



⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Beira‑Rio, Porto Alegre



📺 Onde vai passar: Premiere, Cazé TV e Record TV.



Internacional x Vasco da Gama: Escalações

Provável escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Provável escalação do Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Victor Luis; Jair, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Rayan; David (Garré) e Vegetti.

As escalações são previsões com base em últimas partidas. Até o apito inicial, pode haver mudanças.