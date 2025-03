Internacional x Sport Recife Palpite: Brasileirão 2025 Feminino - 31/03

Torneios de cassino com milhares em prêmios Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Sport Recife Marcar (+1.5 Gols) - Odd de 7.24

Se as jogadoras do Sport Recife marcarem 2 gols, podemos recuperar 7.24x o valor colocado na aposta. É uma boa oportunidade, considerando que a defesa do Inter cedeu 6 gols nos últimos 2 jogos.

Estatísticas de Internacional x Sport Recife: