Internacional x Fortaleza: Palpite, Odds +6, +12 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Confira palpite para Internacional e Fortaleza, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.

O Internacional é o 13º colocado, enquanto o Fortaleza é o 19º e vive uma má fase na competição. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam a vitória para melhorar sua situação na tabela.

Palpite para Internacional x Fortaleza



⚽ 1º tempo - Resultado - Internacional - Odd de 2.15 na Esportes da Sorte



⚽ Total de gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.05 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Internacional/Internacional - Odd de 2.60 na Novibet



1º tempo - Resultado - Internacional

O Fortaleza está em uma má fase na competição, com uma sequência de derrotas e um desempenho defensivo vulnerável. O Internacional, jogando em casa, terá a oportunidade de pressionar o adversário desde o início para abrir o placar. As estatísticas mostram que o ataque do Internacional é superior ao do Fortaleza, e a aposta de o time gaúcho ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer.

Total de Gols - Mais de 2.5

O Fortaleza tem uma defesa que sofre em média 1.6 gols por jogo, o que pode ser explorado pelo ataque do Internacional. O Internacional, por sua vez, tem sofrido com a inconsistência defensiva. Em um jogo onde o Fortaleza precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, é provável que a equipe se lance ao ataque, o que pode abrir espaços para o Internacional. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção com boas chances de acontecer.

Intervalo/Final - Internacional/Internacional

A superioridade técnica do Internacional, somada ao fator casa e à má fase do Fortaleza, faz com que a aposta de o time gaúcho liderar no intervalo e manter a vantagem até o final seja uma opção interessante. O Internacional tem um ataque mais eficiente e uma defesa mais sólida que a do Fortaleza, o que aumenta a probabilidade de o time sair com a vitória.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Internacional x Fortaleza - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 31/08/2025



🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Internacional x Fortaleza



🎯 1º Gol - Fortaleza - Odd de 3.25 na Superbet



🎯 Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake



🎯 Handicap 3 vias (Começa 0:1) - Internacional - Odd de 2.80 na Stake



Palpite Odds Altas Internacional x Fortaleza



🚀 Resultado Correto - 3x1 para o Internacional - Odd de 12.92 na Esportes da Sorte



🚀 Evolução do jogo - Marcar primeio & perder - Odd de 8.00 na Novibet



🚀 Internacional marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 6.00 na Novibet



Quem vai ganhar Internacional x Fortaleza

Com base nas odds das casas de aposta, o Internacional é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.60 a 1.65. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.80 e 3.90. Já uma vitória do Fortaleza é considerada a menos provável, com odds acima de 5.70.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Fortaleza:



Vitória Internacional - Odd de 1.62 na Novibet



Empate - 3.85 na Novibet



Vitória Fortaleza - 5.70 na Novibet



Histórico entre Internacional x Fortaleza

O histórico de confrontos diretos entre Internacional e Fortaleza nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Internacional venceu uma vez, o Fortaleza venceu duas e houve dois empates.

Últimos 5 jogos do Internacional



❌ Cruzeiro 2x1 Internacional



❌ Internacional 0x2 Flamengo



❌ Internacional 1x3 Flamengo



❌ Flamengo 1x0 Internacional



✅ RB Bragantino 1x3 Internacional



Últimos 5 jogos do Fortaleza