Internacional x Fortaleza: Palpite, Odds +6, +12 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)
Confira palpite para Internacional e Fortaleza, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão do Premiere e Globoplay.
O Internacional é o 13º colocado, enquanto o Fortaleza é o 19º e vive uma má fase na competição. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam a vitória para melhorar sua situação na tabela.
Palpite para Internacional x Fortaleza
- ⚽ 1º tempo - Resultado - Internacional - Odd de 2.15 na Esportes da Sorte
- ⚽ Total de gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.05 na Stake
- ⚽ Intervalo/Final - Internacional/Internacional - Odd de 2.60 na Novibet
1º tempo - Resultado - Internacional
O Fortaleza está em uma má fase na competição, com uma sequência de derrotas e um desempenho defensivo vulnerável. O Internacional, jogando em casa, terá a oportunidade de pressionar o adversário desde o início para abrir o placar. As estatísticas mostram que o ataque do Internacional é superior ao do Fortaleza, e a aposta de o time gaúcho ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer.
Total de Gols - Mais de 2.5
O Fortaleza tem uma defesa que sofre em média 1.6 gols por jogo, o que pode ser explorado pelo ataque do Internacional. O Internacional, por sua vez, tem sofrido com a inconsistência defensiva. Em um jogo onde o Fortaleza precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, é provável que a equipe se lance ao ataque, o que pode abrir espaços para o Internacional. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção com boas chances de acontecer.
Intervalo/Final - Internacional/Internacional
A superioridade técnica do Internacional, somada ao fator casa e à má fase do Fortaleza, faz com que a aposta de o time gaúcho liderar no intervalo e manter a vantagem até o final seja uma opção interessante. O Internacional tem um ataque mais eficiente e uma defesa mais sólida que a do Fortaleza, o que aumenta a probabilidade de o time sair com a vitória.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Internacional x Fortaleza - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 31/08/2025
- 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre
- 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Internacional x Fortaleza
- 🎯 1º Gol - Fortaleza - Odd de 3.25 na Superbet
- 🎯 Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake
- 🎯 Handicap 3 vias (Começa 0:1) - Internacional - Odd de 2.80 na Stake
Palpite Odds Altas Internacional x Fortaleza
- 🚀 Resultado Correto - 3x1 para o Internacional - Odd de 12.92 na Esportes da Sorte
- 🚀 Evolução do jogo - Marcar primeio & perder - Odd de 8.00 na Novibet
- 🚀 Internacional marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 6.00 na Novibet
Quem vai ganhar Internacional x Fortaleza
Com base nas odds das casas de aposta, o Internacional é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.60 a 1.65. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.80 e 3.90. Já uma vitória do Fortaleza é considerada a menos provável, com odds acima de 5.70.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Fortaleza:
- Vitória Internacional - Odd de 1.62 na Novibet
- Empate - 3.85 na Novibet
- Vitória Fortaleza - 5.70 na Novibet
Histórico entre Internacional x Fortaleza
O histórico de confrontos diretos entre Internacional e Fortaleza nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Internacional venceu uma vez, o Fortaleza venceu duas e houve dois empates.
Últimos 5 jogos do Internacional
- ❌ Cruzeiro 2x1 Internacional
- ❌ Internacional 0x2 Flamengo
- ❌ Internacional 1x3 Flamengo
- ❌ Flamengo 1x0 Internacional
- ✅ RB Bragantino 1x3 Internacional
Últimos 5 jogos do Fortaleza
- ❌ Fortaleza 0x1 Mirassol
- ❌ Vélez 2x0 Fortaleza
- ❌ Fluminense 2x1 Fortaleza
- 🟡 Fortaleza 0x0 Vélez
- ❌ Fortaleza 0x5 Botafogo
Internacional x Fortaleza EC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Internacional x Fortaleza EC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Internacional x Fortaleza EC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
