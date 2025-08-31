Assine UOL
Internacional
Serie A - Brazil
Estádio José Pinheiro Borda
Fortaleza EC
Internacional x Fortaleza: Palpite, Odds +6, +12 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Internacional e Fortaleza, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. 


O Internacional é o 13º colocado, enquanto o Fortaleza é o 19º e vive uma má fase na competição. O jogo é crucial para as duas equipes, que buscam a vitória para melhorar sua situação na tabela. 


Palpite para Internacional x Fortaleza



  • ⚽ 1º tempo - Resultado - Internacional - Odd de 2.15 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.05 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Internacional/Internacional -  Odd de 2.60 na Novibet


1º tempo - Resultado - Internacional


O Fortaleza está em uma má fase na competição, com uma sequência de derrotas e um desempenho defensivo vulnerável. O Internacional, jogando em casa, terá a oportunidade de pressionar o adversário desde o início para abrir o placar. As estatísticas mostram que o ataque do Internacional é superior ao do Fortaleza, e a aposta de o time gaúcho ir para o intervalo com a vantagem no placar é uma opção com boas chances de acontecer.


Total de Gols - Mais de 2.5


O Fortaleza tem uma defesa que sofre em média 1.6 gols por jogo, o que pode ser explorado pelo ataque do Internacional. O Internacional, por sua vez, tem sofrido com a inconsistência defensiva. Em um jogo onde o Fortaleza precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, é provável que a equipe se lance ao ataque, o que pode abrir espaços para o Internacional. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção com boas chances de acontecer.


Intervalo/Final - Internacional/Internacional


A superioridade técnica do Internacional, somada ao fator casa e à má fase do Fortaleza, faz com que a aposta de o time gaúcho liderar no intervalo e manter a vantagem até o final seja uma opção interessante. O Internacional tem um ataque mais eficiente e uma defesa mais sólida que a do Fortaleza, o que aumenta a probabilidade de o time sair com a vitória.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Internacional x Fortaleza - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Internacional x Fortaleza



  • 🎯 1º Gol - Fortaleza - Odd de 3.25 na Superbet

  • 🎯 Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake

  • 🎯 Handicap 3 vias (Começa 0:1) - Internacional - Odd de 2.80 na Stake


Palpite Odds Altas Internacional x Fortaleza



  • 🚀 Resultado Correto - 3x1 para o Internacional - Odd de 12.92 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Evolução do jogo - Marcar primeio & perder - Odd de 8.00 na Novibet

  • 🚀 Internacional marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 6.00 na Novibet


Quem vai ganhar Internacional x Fortaleza


Com base nas odds das casas de aposta, o Internacional é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.60 a 1.65. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.80 e 3.90. Já uma vitória do Fortaleza é considerada a menos provável, com odds acima de 5.70.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Fortaleza:



  • Vitória Internacional - Odd de 1.62 na Novibet

  • Empate - 3.85 na Novibet

  • Vitória Fortaleza - 5.70 na Novibet


Histórico entre Internacional x Fortaleza


O histórico de confrontos diretos entre Internacional e Fortaleza nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Internacional venceu uma vez, o Fortaleza venceu duas e houve dois empates.


Últimos 5 jogos do Internacional



  • ❌ Cruzeiro 2x1 Internacional

  • ❌ Internacional 0x2 Flamengo

  • ❌ Internacional 1x3 Flamengo

  • ❌ Flamengo 1x0 Internacional

  • ✅ RB Bragantino 1x3 Internacional


Últimos 5 jogos do Fortaleza



  • ❌ Fortaleza 0x1 Mirassol

  • ❌ Vélez 2x0 Fortaleza

  • ❌ Fluminense 2x1 Fortaleza

  • 🟡 Fortaleza 0x0 Vélez

  • ❌ Fortaleza 0x5 Botafogo

Internacional x Fortaleza EC: Palpite do Dia

Internacional Vence
Superbet logo
1.64
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Borussia Dortmund - Union Berlin
1
1.44
Alverca - Benfica
2
1.25
Genclerbirligi - Fenerbahce
2
1.49
Múltipla
2.68
x
Aposta
20
=
Ganhos
53.64
Apostar agora

Internacional x Fortaleza EC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Internacional x Fortaleza EC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Fortaleza EC
0 - 0
Internacional
2024 Serie A
Fortaleza EC
3 - 0
Internacional
2024 Serie A
Internacional
2 - 1
Fortaleza EC
2023 Serie A
Internacional
0 - 1
Fortaleza EC
2023 Serie A
Fortaleza EC
1 - 1
Internacional

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Internacional
Empate
Fortaleza EC

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte