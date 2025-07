Internacional x Fluminense: Palpite com Odds Altas e Combinadas - 30/07

Fluminense para marcar em ambos os tempos: Sim: Odd 6.18

Esta é uma odd bem alta, refletindo o momento ofensivo menos brilhante do Fluminense e a força do Internacional em casa. No entanto, se o Fluminense conseguir furar a defesa colorada tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mesmo que o Inter também marque, o retorno é significativo. É um palpite para quem acredita na capacidade de reação do ataque tricolor e que a defesa do Inter pode falhar em ambos os períodos.

Internacional para vencer ambos os tempos: Sim: Odd 6.24

Este é um palpite agressivo que sugere um domínio total do Internacional sobre o Fluminense, vencendo o placar parcial do primeiro tempo e também o do segundo. Dada a má fase do Fluminense e o bom momento do Inter em casa, é um cenário de superioridade que, se concretizado, paga muito bem. Requer que o Internacional esteja em um dia impecável e que o Fluminense não consiga oferecer resistência em nenhuma das metades do jogo.