Internacional x Flamengo: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Libertadores (20/08)

Confira palpite para Internacional e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+. Você ainda pode acompanhar Internacional x Flamengo com vídeo ao vivo e de graça na Novibet, Superbet, bet365 e Stake.

No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1x0, o que lhe dá a vantagem do empate para se classificar.

Palpite para Internacional x Flamengo



⚽ Palpite 1: Se classificar - Flamengo - Odd de 1.23 na Superbet



🥅 Palpite 2: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.65 na Novibet



⚽ Palpite 3: 1º Gol - Fora - Odd de 1.94 na Esportes da Sorte



Se classificar - Flamengo

O Flamengo chega com a vantagem do placar do primeiro jogo e com a melhor defesa da Libertadores, sofrendo apenas 0.4 gols por jogo. O Internacional, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior (1.3 gols sofridos). Com a necessidade de buscar a vitória, o Internacional terá que se expor, e o Flamengo é muito forte no contra-ataque. As estatísticas e a vantagem conquistada no jogo de ida dão ao Flamengo uma probabilidade muito alta de se classificar.

Total de Gols - Menos de 2.5

O histórico recente entre Internacional e Flamengo, especialmente em jogos de mata-mata, é de placares baixos. O Flamengo tem a melhor defesa da competição, e o Internacional terá dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. A necessidade do Internacional de vencer pode abrir o jogo, mas a tendência é que a partida seja bastante disputada, com poucas chances claras de gol.

1º Gol - Fora

O Flamengo tem um histórico muito positivo de sair na frente do placar. O time marcou o primeiro gol em 9 das últimas 15 partidas que disputou. Com a qualidade ofensiva do Flamengo e o fato de o Internacional ter que se expor em busca do gol, é muito provável que o time visitante consiga abrir o placar e complicar a situação do adversário.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Internacional x Flamengo - Oitavas de Final da Copa Libertadores



📅 Data: 20/08/2025



🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre



📺 Onde Assistir: TV Globo, ESPN, Disney+, bet365, Superbet, Novibet e Stake



Como assistir Internacional x Flamengo

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas bet365, Superbet, Novibet e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Palpite Alternativo Internacional x Flamengo



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.80 na Stake



🎯 Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 1.90 na Novibet



🎯 Total de Cartões - Mas de 5.5 - Odd de 2.10 na bet365



Palpite Odds Altas Internacional x Flamengo



🚀 Resultado Correto - 0x1 para o Flamengo - Odd de 6.55 na Esportes da Sorte



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Flamengo - Odd de 6.50 na Novibet



🚀 Assistência - Luiz Araujo - Odd de 5.50 na Bet365



Quem vai ganhar Internacional x Flamengo

Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.55 a 2.75. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 2.85 e 2.95. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, mas com odds próximas ao empate, a partir de 2.95 nas melhores casas de apostas do Brasil

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Flamengo:



Vitória Internacional - Odd de 3.15 na Superbet



Empate - 2.95 na Superbet



Vitória Flamengo - 2.55 na Superbet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Histórico entre Internacional x Flamengo

O histórico de confrontos diretos entre Internacional e Flamengo é marcado por um leve domínio do Flamengo, mas com resultados apertados. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu duas vezes, o Internacional venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, pela Libertadores, terminou com vitória do Flamengo por 1x0, o que reforça a tendência de placares baixos.

Últimos 5 jogos do Internacional



❌ Internacional 1x3 Flamengo



❌ Flamengo 1x0 Internacional



✅ RB Bragantino 1x3 Internacional



🟡Fluminense 1x1 Internacional



❌ Internacional 1x2 São Paulo



Últimos 5 jogos do Flamengo