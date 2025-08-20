Assine UOL
Flamengo
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds atualizadas a 20.08.2025 às 18:30

Internacional x Flamengo: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Libertadores (20/08)

Publicado
20.08.2025
Atualizado em
20.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Internacional e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+. Você ainda pode acompanhar Internacional x Flamengo com vídeo ao vivo e de graça na Novibet, Superbet, bet365 e Stake.


No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1x0, o que lhe dá a vantagem do empate para se classificar. 


Palpite para Internacional x Flamengo



  • ⚽ Palpite 1: Se classificar - Flamengo - Odd de 1.23 na Superbet

  • 🥅 Palpite 2: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.65 na Novibet

  • ⚽ Palpite 3: 1º Gol - Fora - Odd de 1.94 na Esportes da Sorte


Se classificar - Flamengo


O Flamengo chega com a vantagem do placar do primeiro jogo e com a melhor defesa da Libertadores, sofrendo apenas 0.4 gols por jogo. O Internacional, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior (1.3 gols sofridos). Com a necessidade de buscar a vitória, o Internacional terá que se expor, e o Flamengo é muito forte no contra-ataque. As estatísticas e a vantagem conquistada no jogo de ida dão ao Flamengo uma probabilidade muito alta de se classificar.


Total de Gols - Menos de 2.5


O histórico recente entre Internacional e Flamengo, especialmente em jogos de mata-mata, é de placares baixos. O Flamengo tem a melhor defesa da competição, e o Internacional terá dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. A necessidade do Internacional de vencer pode abrir o jogo, mas a tendência é que a partida seja bastante disputada, com poucas chances claras de gol.


1º Gol - Fora


O Flamengo tem um histórico muito positivo de sair na frente do placar. O time marcou o primeiro gol em 9 das últimas 15 partidas que disputou. Com a qualidade ofensiva do Flamengo e o fato de o Internacional ter que se expor em busca do gol, é muito provável que o time visitante consiga abrir o placar e complicar a situação do adversário.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Internacional x Flamengo - Oitavas de Final da Copa Libertadores

  • 📅 Data: 20/08/2025

  • 🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre

  • 📺 Onde Assistir: TV Globo, ESPN, Disney+,  bet365, Superbet, Novibet e Stake


Como assistir Internacional x Flamengo


Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas bet365, Superbet, Novibet e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Palpite Alternativo Internacional x Flamengo



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.80 na Stake

  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 1.90 na Novibet

  • 🎯 Total de Cartões - Mas de 5.5 - Odd de 2.10 na bet365


Palpite Odds Altas Internacional x Flamengo



  • 🚀 Resultado Correto - 0x1 para o Flamengo - Odd de 6.55 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Flamengo - Odd de 6.50 na Novibet

  • 🚀 Assistência - Luiz Araujo - Odd de 5.50 na Bet365


Quem vai ganhar Internacional x Flamengo


Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.55 a 2.75. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 2.85 e 2.95. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, mas com odds próximas ao empate, a partir de 2.95 nas melhores casas de apostas do Brasil


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Flamengo:



  • Vitória Internacional - Odd de 3.15 na Superbet

  • Empate - 2.95 na Superbet

  • Vitória Flamengo - 2.55 na Superbet


*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets


Histórico entre Internacional x Flamengo


O histórico de confrontos diretos entre Internacional e Flamengo é marcado por um leve domínio do Flamengo, mas com resultados apertados. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu duas vezes, o Internacional venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, pela Libertadores, terminou com vitória do Flamengo por 1x0, o que reforça a tendência de placares baixos.


Últimos 5 jogos do Internacional



  • ❌ Internacional 1x3 Flamengo 

  • ❌ Flamengo 1x0 Internacional 

  • ✅ RB Bragantino 1x3 Internacional 

  • 🟡Fluminense 1x1 Internacional 

  • ❌ Internacional 1x2 São Paulo 


Últimos 5 jogos do Flamengo



  • ✅ Internacional 1x3 Flamengo 

  • ✅ Flamengo 1x0 Internacional 

  • ✅ Flamengo 2-1 Mirassol 

  • ✅ Atlético-MG 0-1 Flamengo 

  • 🟡 Ceará 1-1 Flamengo 

Internacional x Flamengo: Palpite do Dia

Flamengo Vence

Flamengo Vence
Superbet logo
2.4
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Drita - FC Differdange 03
1
1.8
West Ham - Chelsea
2
1.72
Nice - Auxerre
1
1.67
Múltipla
5.17
x
Aposta
20
=
Ganhos
103.41
Apostar agora

Internacional x Flamengo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Internacional x Flamengo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Internacional
1 - 3
Flamengo
2025 CONMEBOL Libertadores
Flamengo
1 - 0
Internacional
2025 Serie A
Flamengo
1 - 1
Internacional
2024 Serie A
Flamengo
3 - 2
Internacional
2024 Serie A
Internacional
1 - 1
Flamengo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Internacional
Empate
Flamengo

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Palpites

