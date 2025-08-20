- D
- D
- V
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- E
Internacional x Flamengo: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Libertadores (20/08)
Confira palpite para Internacional e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+. Você ainda pode acompanhar Internacional x Flamengo com vídeo ao vivo e de graça na Novibet, Superbet, bet365 e Stake.
No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1x0, o que lhe dá a vantagem do empate para se classificar.
Palpite para Internacional x Flamengo
- ⚽ Palpite 1: Se classificar - Flamengo - Odd de 1.23 na Superbet
- 🥅 Palpite 2: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.65 na Novibet
- ⚽ Palpite 3: 1º Gol - Fora - Odd de 1.94 na Esportes da Sorte
Se classificar - Flamengo
O Flamengo chega com a vantagem do placar do primeiro jogo e com a melhor defesa da Libertadores, sofrendo apenas 0.4 gols por jogo. O Internacional, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior (1.3 gols sofridos). Com a necessidade de buscar a vitória, o Internacional terá que se expor, e o Flamengo é muito forte no contra-ataque. As estatísticas e a vantagem conquistada no jogo de ida dão ao Flamengo uma probabilidade muito alta de se classificar.
Total de Gols - Menos de 2.5
O histórico recente entre Internacional e Flamengo, especialmente em jogos de mata-mata, é de placares baixos. O Flamengo tem a melhor defesa da competição, e o Internacional terá dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. A necessidade do Internacional de vencer pode abrir o jogo, mas a tendência é que a partida seja bastante disputada, com poucas chances claras de gol.
1º Gol - Fora
O Flamengo tem um histórico muito positivo de sair na frente do placar. O time marcou o primeiro gol em 9 das últimas 15 partidas que disputou. Com a qualidade ofensiva do Flamengo e o fato de o Internacional ter que se expor em busca do gol, é muito provável que o time visitante consiga abrir o placar e complicar a situação do adversário.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Internacional x Flamengo - Oitavas de Final da Copa Libertadores
- 📅 Data: 20/08/2025
- 🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre
- 📺 Onde Assistir: TV Globo, ESPN, Disney+, bet365, Superbet, Novibet e Stake
Como assistir Internacional x Flamengo
Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas bet365, Superbet, Novibet e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Palpite Alternativo Internacional x Flamengo
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.80 na Stake
- 🎯 Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 1.90 na Novibet
- 🎯 Total de Cartões - Mas de 5.5 - Odd de 2.10 na bet365
Palpite Odds Altas Internacional x Flamengo
- 🚀 Resultado Correto - 0x1 para o Flamengo - Odd de 6.55 na Esportes da Sorte
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Flamengo - Odd de 6.50 na Novibet
- 🚀 Assistência - Luiz Araujo - Odd de 5.50 na Bet365
Quem vai ganhar Internacional x Flamengo
Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.55 a 2.75. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 2.85 e 2.95. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, mas com odds próximas ao empate, a partir de 2.95 nas melhores casas de apostas do Brasil
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Flamengo:
- Vitória Internacional - Odd de 3.15 na Superbet
- Empate - 2.95 na Superbet
- Vitória Flamengo - 2.55 na Superbet
*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets
Histórico entre Internacional x Flamengo
O histórico de confrontos diretos entre Internacional e Flamengo é marcado por um leve domínio do Flamengo, mas com resultados apertados. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu duas vezes, o Internacional venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, pela Libertadores, terminou com vitória do Flamengo por 1x0, o que reforça a tendência de placares baixos.
Últimos 5 jogos do Internacional
- ❌ Internacional 1x3 Flamengo
- ❌ Flamengo 1x0 Internacional
- ✅ RB Bragantino 1x3 Internacional
- 🟡Fluminense 1x1 Internacional
- ❌ Internacional 1x2 São Paulo
Últimos 5 jogos do Flamengo
- ✅ Internacional 1x3 Flamengo
- ✅ Flamengo 1x0 Internacional
- ✅ Flamengo 2-1 Mirassol
- ✅ Atlético-MG 0-1 Flamengo
- 🟡 Ceará 1-1 Flamengo
Internacional x Flamengo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Internacional x Flamengo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Internacional x Flamengo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- D
- D
- E
- V
- E
- D
- V
Drita Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
Celta Vigo Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- E
- E
- E
- E
- E
Barcelona Vence
- E
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
CSA Vence
- D
- E
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- E
- V
Goztepe Vence
- D
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- E
- V
- V
Olimpija Ljubljana Vence
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- E
- V
Empate