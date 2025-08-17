- D
Internacional x Flamengo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 17/08
Confira palpite para Internacional e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. O Internacional é o 11º colocado, enquanto o Flamengo é o líder da competição.
O jogo é um dos mais esperados da rodada, com o time da casa buscando a vitória para se aproximar do G4 e o líder tentando se manter no topo.
Palpite para Internacional x Flamengo
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 1.87 na Esportes da Sorte
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.53 na Superbet
- ⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.73 na Betnacional
1º Gol - Fora
O Flamengo tem demonstrado grande força ofensiva no Campeonato Brasileiro, marcando o primeiro gol em 7 das últimas 10 partidas da competição.
Com uma média de 1.8 gols marcados por jogo e uma defesa muito sólida (0.4 gols sofridos), o Flamengo é uma equipe que costuma sair na frente do placar.
Apesar de jogar fora de casa, o time tem um poder ofensivo superior ao do Internacional, o que torna provável que a equipe carioca abra o placar.
Total de Gols - Menos de 2.5
O histórico recente de confrontos diretos entre Internacional e Flamengo, juntamente com as estatísticas de defesa do Flamengo, sugerem um jogo com poucos gols.
A defesa do Flamengo é a melhor do campeonato, com apenas 0.4 gols sofridos por jogo. O Internacional, por sua vez, tem um ataque razoável, mas que terá dificuldades para furar a defesa adversária.
As partidas entre as equipes costumam ser truncadas, com três dos últimos cinco confrontos diretos terminando com 0-0 ou 1-0.
Ambos os times marcam - Não
Este palpite se justifica pela mesma lógica do palpite anterior. Com a defesa do Flamengo sendo a melhor do campeonato, e o Internacional tendo uma média de gols sofridos de 1.3, é provável que apenas uma das equipes consiga marcar.
As últimas partidas entre os times, incluindo o jogo de ida da Libertadores (1-0), confirmam essa tendência.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Internacional x Flamengo - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 17/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre
- 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Internacional x Flamengo
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.84 na Stake
- 🎯 Total de Cartões - Mais de 4.5 - Odd de 1.82 na Novibet
- 🎯 Dupla Chance - Empate/Flamengo - Odd de 1.32 na Betnacional
Palpite Odds Altas Internacional x Flamengo
- 🚀 Resultado Correto - 0x1 para o Flamengo - Odd de 5.70 na Esportes da Sorte
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Flamengo - Odd de 5.45 na Superbet
- 🚀 Primeiro a marcar - De Arrascaeta - Odd de 6.50 na Novibet
Quem vai ganhar Internacional x Flamengo
Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.10 e 3.15 Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 3.35.
Isso indica que, apesar do Internacional jogar em casa, a superioridade técnica e o excelente desempenho do Flamengo no campeonato o colocam como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Flamengo:
- Vitória Internacional - Odd de 3.35 na Superbet
- Empate - 3.10 na Superbet
- Vitória Flamengo - 2.32 na Superbet
Internacional x Flamengo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Internacional x Flamengo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Internacional x Flamengo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Histórico entre Internacional x Flamengo
O histórico recente entre Internacional e Flamengo é marcado por um leve domínio do Flamengo, mas com resultados bem apertados.
Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu duas vezes, o Internacional venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, pela Libertadores, terminou com vitória do Flamengo por 1x0, o que reforça a tendência de placares baixos.
Últimos 5 jogos do Internacional
- ❌ Flamengo 1x0 Internacional - (Copa Libertadores)
- ✅ RB Bragantino 1x3 Internacional - (Campeonato Brasileiro)
- 🟡 Fluminense 1x1 Internacional - (Copa do Brasil)
- ❌ Internacional 1x2 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)
- ❌ Internacional 1x2 Fluminense - (Copa do Brasil)
Últimos 5 jogos do Flamengo
- ✅ Flamengo 1x0 Internacional - (Vitória)
- ✅ Flamengo 2x1 Mirassol -(Campeonato Brasileiro)
- ✅ Atlético-MG 0x1 Flamengo - (Copa do Brasil)
- 🟡 Ceará 1x1 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)
- ❌ Flamengo 0x1 Atlético-MG - (Copa do Brasil)
