Internacional x Flamengo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 17/08

Confira palpite para Internacional e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. O Internacional é o 11º colocado, enquanto o Flamengo é o líder da competição.

O jogo é um dos mais esperados da rodada, com o time da casa buscando a vitória para se aproximar do G4 e o líder tentando se manter no topo.

Palpite para Internacional x Flamengo



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 1.87 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.53 na Superbet



⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.73 na Betnacional



1º Gol - Fora

O Flamengo tem demonstrado grande força ofensiva no Campeonato Brasileiro, marcando o primeiro gol em 7 das últimas 10 partidas da competição.

Com uma média de 1.8 gols marcados por jogo e uma defesa muito sólida (0.4 gols sofridos), o Flamengo é uma equipe que costuma sair na frente do placar.

Apesar de jogar fora de casa, o time tem um poder ofensivo superior ao do Internacional, o que torna provável que a equipe carioca abra o placar.

Total de Gols - Menos de 2.5

O histórico recente de confrontos diretos entre Internacional e Flamengo, juntamente com as estatísticas de defesa do Flamengo, sugerem um jogo com poucos gols.

A defesa do Flamengo é a melhor do campeonato, com apenas 0.4 gols sofridos por jogo. O Internacional, por sua vez, tem um ataque razoável, mas que terá dificuldades para furar a defesa adversária.

As partidas entre as equipes costumam ser truncadas, com três dos últimos cinco confrontos diretos terminando com 0-0 ou 1-0.

Ambos os times marcam - Não

Este palpite se justifica pela mesma lógica do palpite anterior. Com a defesa do Flamengo sendo a melhor do campeonato, e o Internacional tendo uma média de gols sofridos de 1.3, é provável que apenas uma das equipes consiga marcar.

As últimas partidas entre os times, incluindo o jogo de ida da Libertadores (1-0), confirmam essa tendência.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Internacional x Flamengo - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 17/08/2025

🕡 Horário : 18h30 (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Beira-Rio, Porto Alegre

📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Internacional x Flamengo



🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.84 na Stake



🎯 Total de Cartões - Mais de 4.5 - Odd de 1.82 na Novibet



🎯 Dupla Chance - Empate/Flamengo - Odd de 1.32 na Betnacional



Palpite Odds Altas Internacional x Flamengo



🚀 Resultado Correto - 0x1 para o Flamengo - Odd de 5.70 na Esportes da Sorte



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Flamengo - Odd de 5.45 na Superbet



🚀 Primeiro a marcar - De Arrascaeta - Odd de 6.50 na Novibet



Quem vai ganhar Internacional x Flamengo

Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.10 e 3.15 Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 3.35.

Isso indica que, apesar do Internacional jogar em casa, a superioridade técnica e o excelente desempenho do Flamengo no campeonato o colocam como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Flamengo: