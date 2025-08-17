Assine UOL
Internacional
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
Serie A - Brazil
Estádio José Pinheiro Borda
Flamengo
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3
2
2.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.08
x
3.17
2
2.08
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.1
2
2.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.2
2
2.07
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 16:00

Internacional x Flamengo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 17/08

Publicado
17.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira palpite para Internacional e Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.


O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. O Internacional é o 11º colocado, enquanto o Flamengo é o líder da competição.


O jogo é um dos mais esperados da rodada, com o time da casa buscando a vitória para se aproximar do G4 e o líder tentando se manter no topo.


Palpite para Internacional x Flamengo



  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 1.87 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.53 na Superbet

  • ⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.73 na Betnacional


1º Gol - Fora


O Flamengo tem demonstrado grande força ofensiva no Campeonato Brasileiro, marcando o primeiro gol em 7 das últimas 10 partidas da competição.


Com uma média de 1.8 gols marcados por jogo e uma defesa muito sólida (0.4 gols sofridos), o Flamengo é uma equipe que costuma sair na frente do placar.


Apesar de jogar fora de casa, o time tem um poder ofensivo superior ao do Internacional, o que torna provável que a equipe carioca abra o placar.


Total de Gols - Menos de 2.5


O histórico recente de confrontos diretos entre Internacional e Flamengo, juntamente com as estatísticas de defesa do Flamengo, sugerem um jogo com poucos gols.


A defesa do Flamengo é a melhor do campeonato, com apenas 0.4 gols sofridos por jogo. O Internacional, por sua vez, tem um ataque razoável, mas que terá dificuldades para furar a defesa adversária.


As partidas entre as equipes costumam ser truncadas, com três dos últimos cinco confrontos diretos terminando com 0-0 ou 1-0.


Ambos os times marcam - Não


Este palpite se justifica pela mesma lógica do palpite anterior. Com a defesa do Flamengo sendo a melhor do campeonato, e o Internacional tendo uma média de gols sofridos de 1.3, é provável que apenas uma das equipes consiga marcar.


As últimas partidas entre os times, incluindo o jogo de ida da Libertadores (1-0), confirmam essa tendência.


Ficha da Partida



  • Jogo: Internacional x Flamengo - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Internacional x Flamengo



  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.84 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões - Mais de 4.5 - Odd de 1.82 na Novibet

  • 🎯 Dupla Chance - Empate/Flamengo - Odd de 1.32 na Betnacional


Palpite Odds Altas Internacional x Flamengo



  • 🚀 Resultado Correto - 0x1 para o Flamengo - Odd de 5.70 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Flamengo - Odd de 5.45 na Superbet

  • 🚀 Primeiro a marcar - De Arrascaeta - Odd de 6.50 na Novibet


Quem vai ganhar Internacional x Flamengo


Com base nas odds das casas de aposta, o Flamengo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.10 e 3.15 Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 3.35.


Isso indica que, apesar do Internacional jogar em casa, a superioridade técnica e o excelente desempenho do Flamengo no campeonato o colocam como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Internacional x Flamengo:



  • Vitória Internacional - Odd de 3.35 na Superbet

  • Empate - 3.10 na Superbet

  • Vitória Flamengo - 2.32 na Superbet

Ver mais Ver menos

Internacional x Flamengo: Palpite do Dia

Flamengo Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Atletico Goianiense - Ferroviária
1
1.8
Athletic Club - Sevilla
1
1.61
Sakaryaspor - 76 Iğdır Belediyespor
2
1.9
Múltipla
5.51
x
Aposta
20
=
Ganhos
110.12
Apostar agora

Internacional x Flamengo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Internacional x Flamengo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Internacional
0 - 0
Flamengo
2025 CONMEBOL Libertadores
Flamengo
1 - 0
Internacional
2025 Serie A
Flamengo
1 - 1
Internacional
2024 Serie A
Flamengo
3 - 2
Internacional
2024 Serie A
Internacional
1 - 1
Flamengo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Internacional
Empate
Flamengo

Histórico entre Internacional x Flamengo


O histórico recente entre Internacional e Flamengo é marcado por um leve domínio do Flamengo, mas com resultados bem apertados.


Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Flamengo venceu duas vezes, o Internacional venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, pela Libertadores, terminou com vitória do Flamengo por 1x0, o que reforça a tendência de placares baixos.


Últimos 5 jogos do Internacional



  • ❌ Flamengo 1x0 Internacional - (Copa Libertadores)

  • ✅ RB Bragantino 1x3 Internacional - (Campeonato Brasileiro)

  • 🟡 Fluminense 1x1 Internacional - (Copa do Brasil)

  • ❌ Internacional 1x2 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

  • ❌ Internacional 1x2 Fluminense - (Copa do Brasil)


Últimos 5 jogos do Flamengo



  • ✅ Flamengo 1x0 Internacional - (Vitória)

  • ✅ Flamengo 2x1 Mirassol -(Campeonato Brasileiro)

  • ✅ Atlético-MG 0x1 Flamengo - (Copa do Brasil)

  • 🟡 Ceará 1x1 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)

  • ❌ Flamengo 0x1 Atlético-MG - (Copa do Brasil)

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Athletic Club
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V
-
Criciuma
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Criciuma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al-Nassr
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Al-Ittihad FC
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Al-Nassr Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ypiranga-RS
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Botafogo PB
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Ypiranga-RS Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brusque
  • D
  • E
  • V
  • D
  • V
-
Londrina
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D

Londrina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Las Palmas
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
-
FC Andorra
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V

Las Palmas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
River Plate
  • E
  • E
  • V
  • E
  • V
-
Godoy Cruz
  • D
  • D
  • E
  • E
  • E

River Plate Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites